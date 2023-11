FC Bayern gegen Heidenheim heute live im TV und Stream: Hier sehen Sie die Bundesliga

Von: Sascha Mehr

Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Heidenheim. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

München – Das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Heidenheim steigt am Samstag, 11. November 2023, um 15:30 Uhr in München. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern gegen 1. FC Heidenheim: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Heidenheim wird nicht live im Free-TV übertragen .

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

FC Bayern gegen 1. FC Heidenheim: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Bayern gegen 1. FC Heidenheim wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in München startet am Samstag, 11. November 2023, um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten.

Um 15:30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

FC Bayern gegen 1. FC Heidenheim: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Heidenheim selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

In der Fußball-Bundesliga steht der 11. Spieltag an und der FC Bayern München hat ein Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Im Duell mit dem Aufsteiger ist der deutsche Rekordmeister großer Favorit, doch die Gäste zeigte bereits bei Borussia Dortmund, dass sie einen Top-Klub an einem guten Tag durchaus ärgern können.

FC Bayern gegen 1. FC Heidenheim: Wer holt sich den Sieg?

Fehlen wird dem FC Bayern definitiv Jamal Musiala, der sich in der Champions-League-Partie gegen Galatasaray Istanbul verletzte und ausgewechselt werden musste. „Es gibt keine guten Informationen. Es ist eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel. Im schlimmsten Fall ein Muskelfaserriss, vielleicht auch nur eine Zerrung. Für Heidenheim gibt es gar keine Chance“, so Tuchel nach der Partie am Mikrofon von DAZN.

Der FC Bayern empfängt den 1. FC Heidenheim. © IMAGO

Nach Bild-Informationen soll sich der deutsche Nationalspieler einen leichten Muskelfaserriss zugezogen haben und damit zwei bis drei Wochen ausfallen. Nach dem Heidenheim-Spiel geht es in die Länderspielpause, anschließend ist Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft zu Gast beim 1. FC Köln. Womöglich muss Musiala dann noch pausieren, kann aber im darauffolgenden Spiel wieder mitwirken. (smr)