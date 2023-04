FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der FC Bayern München Borussia Dortmund: So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Stream.

München - Es ist angerichtet für das Top-Spiel der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern München empfängt in der heimischen Allianz Arena Borussia Dortmund und will die Tabellenführung zurück, die man wegen der Niederlage bei Bayer Leverkusen an den BVB verloren hatte. Die Gäste liegen einen Punkt vor dem deutschen Rekordmeister und wollen mit einem Auswärtssieg einen weiteren Schritt in Richtung deutsche Meisterschaft machen.

Besondere Brisanz bringt der Trainerwechsel beim FC Bayern München. Nach der Leverkusen-Pleite wurde Julian Nagelsmann von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt. Nachfolger ist Thomas Tuchel, zuletzt in Diensten des FC Chelsea. Der neue Coach an der Säbener Straße war auch schon Übungsleiter des kommenden Gegners. „Die Herausforderung, direkt mit dem Spiel gegen Dortmund zu starten, kann nicht höher sein“, sagte Tuchel. Es gelte, ein erstes „Ausrufezeichen“ zu setzen.

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Wer sieht im Bundesliga-Topspiel

„Dass die Bundesliga noch so spannend ist, zeigt die Attraktivität dieser Liga. Wenn ich über die Grenzen schaue, gibt es doch viele Ligen, wo die Meisterschaft schon fast entschieden ist - sei es in Italien, sei es in England oder sei es in Spanien.“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Gipfeltreffen beim FC Bayern München.

Der FC Bayern München empfängt den BVB. © IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

„Den Klassiker in Deutschland am Wochenende zu haben, ist für uns alle unglaublich schön“, sagte Kehl, betonte aber auch: „Aber die Meisterschaft wird am Wochenende nicht entschieden.“ Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist zuversichtlich vor dem Duell in der Allianz Arena: „Wir haben in den vergangenen Monaten zehn Punkte auf die Bayern aufgeholt, unsere Mannschaft kann also zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit viel Selbstvertrauen nach München reisen.“

Das Spiel des 26. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund findet am Samstag, 1. April 2023, in München statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 26. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Bayern München gegen Borussia Dortmund wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in München startet am Samstag, 1. April 2023 , um 18 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

