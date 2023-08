FC Bayern gegen Liverpool heute live im TV und Stream: Hier läuft das Testspiel

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München trifft am Mittwoch in einem Testspiel auf den FC Liverpool. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Singapur – Das Testspiel des FC Bayern München gegen den FC Liverpool findet am Mittwoch, 2. August 2023, in Singapur statt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Bayern München gegen FC Liverpool: Testspiel live im Free-TV?

RTL überträgt das Testspiel des FC Bayern München gegen den FC Liverpool am Mittwoch, 2. August 2023 live und in voller Länge im Free-TV.

FC Bayern München gegen FC Liverpool: Testspiel live im Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool am Mittwoch, 2. August 2023 , live und in voller Länge im Internet.

Das Spiel ist via Live-Stream über RTL+ empfangbar.

FC Bayern München gegen FC Liverpool: Testspiel live im Stream von Bayern TV

Das Testspiel des FC Bayern München gegen FC Liverpool wird live auf dem YouTube-Kanal des FC Bayern und auch auf FC Bayern-TV übertragen.

FC Bayern München gegen FC Liverpool: Testspiel live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Bayern München gegen den FC Liverpool wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

FC Bayern München gegen FC Liverpool: Testspiel live im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Testspiel zwischen dem Bayern München und dem FC Liverpool im Live-Stream übertragen.

Der FC Bayern München ist von der japanischen Hauptstadt Tokio weiter nach Singapur gereist, wo das letzte der drei Testspiele der Asien-Tour stattfinden wird. Im National Stadium von Singapur trifft Cheftrainer Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft auf Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool. Es wird ein echter Härtetest für den FCB, bevor es wieder zurück nach Deutschland geht.

FC Bayern München gegen FC Liverpool: Härtetest vor Rückkehr nach Deutschland

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat ein positives Fazit zum Trip nach Japan gezogen. „Wir sind sehr, sehr herzlich aufgenommen worden. Es ist einfach schön, zu sehen, wie viel Sympathie dem FC Bayern in diesem Land entgegengebracht wird. Bei den Spielen, bei den Trainingseinheiten, vor dem Hotel: überall standen Fans in Bayern-Trikots und haben der Mannschaft zugejubelt“, sagte er im Interview mit der tz.

„Ein anderes Beispiel: Yuriko Koike, die Gouverneurin der Präfektur Tokio, hat das sonst eher strenge Protokoll beim Empfang für uns aufgeweicht. Eigentlich verlässt sie nach dem offiziellen Ende sofort den Raum, weil schon der nächste Termin ansteht. Aber sie blieb länger, wollte sich noch mit uns über die gesellschaftliche Bedeutung von Sport und über den FC Bayern unterhalten, und sie wusste auch viel über unseren Verein. Das war eine große Ehre“ so Hainer weiter. (smr)