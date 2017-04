Studie: So beliebt ist Bayern bei den deutschen Fans

München - Erfolgreich und auch bei den deutschen Fußball-Anhängern beliebter als Borussia Dortmund? Eine Fan-Studie deckt auf, wie der Rekordmeister in Deutschland wahrgenommen wird.

Der FC Bayern polarisiert wie eh und je. Wie die Bild berichtet, hat sich eine neue Fan-Studie des bekannten Forschungs- und Beratungsunternehmen „Nielsen Sports“ mit der Frage beschäftigt: Welchen Verein aus der 1. oder 2. Liga mögen Sie am liebsten? Als Zielgruppe wurden Personen gefragt, die sehr an Fußball interessiert sind. Dazu wurden 1000 deutsche Fußball-Anhänger zwischen 14 und 59 Jahren befragt.

Das Ergebnis wird die Fans des Rekordmeister freuen, denn unter den 18 Vereinen aus Deutschlands höchster Spielklasse haben die Münchner den Spitzenplatz erobert. Laut der Auswertung haben 28,9 Prozent den FC Bayern als ihren Lieblingsklub angegeben. Dem Bild-Bericht zufolge konnte der FC Bayern damit seine Beliebtheitswerte unter den deutschen Fußball-Fans im Vergleich zu November 2016 um 3,3 Prozentpunkte steigern (zuvor 26,6 Prozent). Im August des vergangenen Jahres lag der Wert allerdings bei 29,6 Prozent.

Bayern spaltet Fußball-Deutschland

Liga-Rivale Borussia Dortmund (18,8 Prozent) folgt den Roten mit relativ großem Abstand auf Platz zwei. Die Schwarz-Gelben haben somit im Vergleich zum vergangenen Jahr (August 2016 lag der Wert bei 19,8 Prozent) einen Prozentpunkt an Beliebtheit eingebüßt. Der Hamburger SV (5,3 Prozent) komplettierte die Top-Drei. Auf Platz vier und fünf rangieren Schalke 04 (5,1 Prozent) und Werder Bremen (4,3 Prozent). Am wenigstens beliebt unter den deutschen Fußball-Fans ist laut der Messung der 1. FSV Mainz 05, der mit 0,3 Prozentpunkten auf Platz 18 der Bundesligavereine steht.

Doch wie bereits am Anfang angedeutet, steht der FC Bayern für Polarisierung. Denn wie die Fan-Studie von „Nielsen Sports“ ebenfalls aufdeckt, finden ganze 30 Prozent der Befragten den Rekordmeister „überhaupt nicht sympathisch“. Was den FC Bayern angeht, zeigt sich die Fußball-Republik also geteilter Meinung.

Die Sympathie-Rangliste der 1. Liga*

Rang Verein Aug. 2016 Nov. 2016 Feb. 2016 1. FC Bayern 29,6 % 25,6 % % 28,9 % 2. Borussia Dortmund 19,8 % 19 % 18,8 % 3. Hamburger SV 4,5 % 4,5 % 5,3 % 4. FC Schalke 04 5,2 % 4,5 % 5,1 % 5. SV Werder Bremen 4,4 % 4 % 4,3 % 6. Eintracht Frankfurt 2,6 % 3,3 % 4 % 7. RB Leipzig 1,6 % 3,9 % 3,8 % 8. 1. FC Köln 4 % 3,6 % 3,7 % 9. Borussia Mönchengladbach 4 % 5,3 % 3,3 % 10. Hertha BSC Berlin 2 % 2,7 % 1,6 % SC Freiburg 1,6 % 1,3 % 1,6 % 12. Bayer Leverkusen 0,8 % 0,8 % 1,1 % FC Augsburg 0,8 % 0,7 % 1,1 % 14. TSG Hoffenheim 0,9 % 0,6 % 0,8 % VfL Wolfsburg 0,9 % 0,4 % 0,8 % 16. SV Darmstadt 98 0,5 % 0,9 % 0,7 % 17. FC Ingolstadt 04 0,2 % 0,2 % 0,4 % 18. 1. FSV Mainz 05 1 % 1 % 0,3 %

* Fragen der Studie: Welchen deutschen Fußballverein der 1. Bundesliga oder 2. Bundesliga mögen Sie am liebsten? Welcher Verein ist Ihr Lieblingsverein? Basis: 1000 Fußball-Interessierte zwischen 14 und 59 Jahren. Quelle: Nielsen Sports

kus

