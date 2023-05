FC Bayern nur noch Mittelmaß: Vom Prunkstück zur XXL-Baustelle

Von: Christian Németh

Nutzt der FC Bayern den Dortmunder Patzer und erklimmt am Sonntag wieder Rang eins? Vor dem Spiel gegen Hertha BSC plagen Trainer Tuchel erstmal Offensivsorgen.

München - Am Sonntagnachmittag (15:30 Uhr, live auf DAZN) kann der FC Bayern München mit einem Sieg gegen Bundesliga-Schlusslicht Hertha BSC wieder auf Platz eins klettern. Der jüngste Patzer von Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum macht es möglich. Allerdings: Rätselraten herrscht vor dem Anpfiff hinsichtlich der „Abteilung Attacke“ des Rekordmeisters.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren am 23. März 1989 in Hamburg Beim FC Bayern seit 2020 (60 Spiele, 17 Tore) 72 Spiele für die A-Nationalmannschaft Kameruns (20 Tore)

Choupo-Moting fällt weiterhin aus, Mathys Tel darf noch nicht

Definitiv weiterhin fehlen wird den Bayern im Sturm der nach wie vor verletzte Eric Maxim Choupo-Moting, wie FCB-Trainer Thomas Tuchel am Freitag in einer Pressekonferenz verriet. Das Auflaufen des offensiven Flügelspielers Kingsley Coman könnte derweil, obwohl dieser am Freitag wegen Rückenproblemen nicht trainiert hatte, eine Option sein.

Nicht unwahrscheinlich ist ferner, dass Sadio Mané wieder starten kann. Gegen den FSV Mainz (1:3) hatte dieser als Mittelstürmer immerhin ein Tor erzielen können. Für den Offensiv-Fokus auf Mané spricht auch, dass Tuchel am Freitag den Startelf-Einsatz des 18-jährigen Youngsters Mathys Tel ausgeschlossen hat, um auf Akteure mit „mehr Erfahrung“ zu setzen.

Blickt man gleichzeitig auf die Torjägerliste, dann fällt auf: Die Bayern sind im absoluten Mittelmaß in Sachen Goalgetter versunken. War Robert Lewandowski über Jahre hinweg das Prunkstück schlechthin (zu FCB-Zeiten durchschnittlich 29,75 Bundesliga-Tore pro Saison), heißt der aktuell beste Schütze Jamal Musiala – elf Tore und damit Platz acht im Ranking.

Klar ist: Die Lage im Bayern-Sturm, eine der großen Schwachstellen in dieser Saison, bleibt angespannt. Dass die Münchener derzeit auf der Suche nach einem neuen Goalgetter von Weltformat, freilich erst für die neue Runde, sind, ist hinlänglich bekannt. Namen, die mit dem in der Säbener Straße ansässigen Klub in Verbindung gebracht werden, fielen in letzter Zeit einige.

Thomas Tuchel hat sich seinen Start in München sicher einfacher vorgestellt. © IMAGO / Sven Simon

Bayerns Suche nach einem Weltklasse-Stürmer geht weiter

Hierbei ploppte jüngst auch immer wieder Name des SSC Neapel-Stars Victor Osimhen auf. Dieser führt derzeit mit 21 Treffern binnen 25 Spielen die Torschützenliste der Serie A an. Auch Paris Saint-Germain und Manchester United sollen am nigerianischen Nationalspieler interessiert sein. Vielleicht aber könnte Osimhens Freundin Stephanie, die laut Sport1 in Wolfsburg geboren wurde und die Mutter der gemeinsamen Tochter Tochter Hailey True ist, am Ende ein entscheidender Faktor für die Pro-München-Entscheidung des Star-Stürmers sein.