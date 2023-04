„Wunder von München“: So gelingt der Bayern-Sturmlauf gegen City

Von: Manuel Bonke

Teilen

Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel des Viertelfinals der Champions League gegen Manchester City benötigt der FC Bayern neue Ideen für das Rückspiel.

München- Die Hypothek nach der 0:3-Hinspielpleite im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City ist groß für den FC Bayern. Um sich doch noch für das Halbfinale der Champions League zu qualifizieren, braucht es einen regelrechten Sturmlauf in Fröttmaning – und eine taktische Meisterleistung von Trainer Thomas Tuchel. Oder um es mit den Worten von Markus Brunnschneider, Leiter Taktik- und Spielanalyse am Internationalen Fußball Institut, zu formulieren: „Den Bayern muss in der Allianz Arena schon ein perfekter Abend glücken, während City zugleich einen gebrauchten ziehen muss.“

Thomas Tuchel braucht neue taktische Impulse, um gegen Manchester City zu bestehen. © imago/Lackovic

FC Bayern mit leerem Sturmzentrum

Im Hinspiel agierte das Team von Pep Guardiola im Ballbesitz in einer 3-2-4-1-Grundordnung und in der Rückwärtsbewegung im 4-4-2-System – weshalb die Außenbahnen für Bayern dicht waren. „Kingsley Comans Zweikampfwerte gegen Nathan Aké waren ebenso unterdurchschnittlich wie die von Leroy Sané gegen Manuel Akanji. Dank dieser Zweikampfstärke und eines top organisierten City-Zentrums gab es für die Bayern nur wenige Chancen“, blickt der Taktik-Experte auf das Hinspiel zurück.

Gefährlich wurden die Bayern selten, und wenn, dann nur über schnelle Angriffe durch das Zentrum oder mit Distanzschüssen von Sané, wie Brunnschneider erklärt: „Im klassischen 4-2-3-1-Bayern-System ließ sich Serge Gnabry als falsche Neun bei Ballbesitz ins Mittelfeld fallen, Jamal Musiala bot sich in der Halbspur an und die beiden Außenspieler gingen wiederholt in die Spitze, beziehungsweise mehr in Richtung Zentrum.“ Das Problem: Dadurch blieb das Sturmzentrum im Strafraum häufig verwaist.

Pavard als Geheimwaffe für den FC Bayern gegen Manchester City?

Doch wie kann der Sturmlauf gegen City dann gelingen? „Vielversprechende Angriffe gelangen den Münchnern, wenn Musiala oder Gnabry in der Halbspur aufdrehen und auf die City-Kette zugehen konnten“, erklärt Brunnschneider und weist auf den Schuss von Musiala in der ersten Hälfte hin, der geblockt wurde. Eine Geheimwaffe könnte nach Ansicht des Taktik-Experten Benjamin Pavard werden, der sich aktuell ohnehin in Torlaune befindet: „Gelegentlich gab es noch Möglichkeiten über die rechte Seite der Bayern, wenn Jack Grealish Benjamin Pavard im Rücken aus den Augen verlor.“ Ob das reicht? (bok)