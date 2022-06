Zirkzee und Richards als Tauschspieler? Möglicher Bayern-Plan für Lewandowski-Nachfolger

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern schaut sich nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski um. Omar Richards (M.) und Joshua Zirkzee (r.) könnte dabei als spektakuläres Tauschobjekt für Sasa Kalajdzic dienen. © IMAGO / Philippe Ruiz

Der FC Bayern schaut sich nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski um. Zwei FCB-Stars könnten als spektakuläres Tauschobjekt dienen.

München - Es ist einiges los beim FC Bayern. Robert Lewandowski will sofort weg, darf aber (noch) nicht. Und Sadio Mané wird offenbar an die Säbener Straße kommen, was aber (noch) nicht offiziell ist. Dabei soll der Angreifer des FC Liverpool kein Ersatz für den Weltfußballer sein, sollte er gehen.

Viel mehr schwebt den Münchnern da eine Alternative vom VfB Stuttgart vor: Sasa Kalajdzic wird seit Wochen als Lewy-Nachfolger gehandelt. Bislang aber tat sich in dieser Hinsicht noch wenig. „Es wird keinen Schnellschuss geben“, so der 24-Jährige kürzlich im Trainingslager der österreichischen Nationalmannschaft: „Es geht darum, das Bestmögliche für mich zu finden.“

Name: Sasa Kalajdzic Alter: 7. Juli 1997 (Alter 24 Jahre), Wien, Österreich Verein: VfB Stuttgart (Vertrag bis 2023) Position: Mittelstürmer Marktwert: 22 Millionen

Bis zu 25 Millionen müsste Hasan Salihamidzic für den schlaksigen Angreifer nach Stuttgart überweisen. Nicht wenig für die klammen FCB-Kassen nach der Corona-Pandemie. Oder wendet Brazzo in dem Fall vielleicht eine seiner „kreativen Lösungen“ an, von denen der FCB-Sportvorstand in der Vergangenheit häufig sprach? Ein spektakulärer Spielertausch mit dem VfB könnte beide Seiten zufriedenstellen.

FC Bayern: Spielertausch für Lewandowski-Nachfolge? So könnte Brazzo an Wunschstürmer Kalajdzic kommen

Joshua Zirkzee war in der vergangenen Saison verliehen, kehrte nach sportlich durchaus erfolgreicher Zeit nun aber wieder zu den Bayern zurück. Fraglich, ob er unter Julian Nagelsmann eine große Zukunft haben wird. Beim VfB dürfte der Angreifer deutlich mehr Chancen auf Einsätze oder gar Stammplätze haben. Zirkzee könnte einen Kalajdzic-Abgang auffangen. Die Sportbild berichtete am Mittwoch über ein mögliches Tauschgeschäft.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Bislang ist das alles nur Spekulation. Zumal die wirklich großen Tauschgeschäfte in der Bundesliga eher eine Rarität sind. Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch - und so könnte es möglicherweise in diesem Sommer zum Tausch zwischen Kalajdzic gegen Zirkzee und einen weiteren FCB-Kicker kommen. Ebenfalls laut Sportbild im Tauschkarusell: Omar Richards.

Der Linksverteidiger kam erst vergangene Sommer vom FC Reading zu den Bayern, hatte aber trotz des langen Ausfalls von Alphonso Davies kaum Einsätze sammeln können. Passend: die Schwaben suchen einen Ersatz für Borna Sosa, der ebenfalls den nächsten Karriereschritt gehen will.

Während die Verträge von Zirkzee und Kalajdzic in Stuttgart und München 2023 auslaufen, hat Richards noch einen Kontrakt bis 2025. Dass der junge Engländer wirklich die Klasse für die Bayern hat, konnte er in seinem ersten Jahr nicht unter Beweis stellen. Dadurch, dass Noussair Mazaoui verpflichtet wurde, rückt Benjamin Pavard ins Abwehrzentrum. Somit könnte Lucas Hernandez auch wieder als Davies-Ersatz einspringen - und Richards hätte noch weniger Chancen auf Spielpraxis.

Video: Lewy-Nachfolger? FC Bayern an VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic interessiert

Zirkzee konnte derweil bei seiner Leihe beim RSC Anderlecht überzeugen. In 47 Partien erzielte der junge Niederländer 18 Treffer und steuerte 13 Vorlagen bei. Allerdings ist man beim FC Bayern nicht sicher, ob der 21-Jährige die nötige Einstellung mitbringt, um den Durchbruch an der Säbener Straße zu schaffen.

Zwar sind beide FCB-Youngster sehr talentiert, restlos überzeugt sind die FCB-Bosse aber offenbar nicht von ihnen. Insofern wären sie als Tauschobjekte für Brazzos vermeintlichen Wunschstürmer durchaus attraktiv. Man darf also gespannt sein, was sich bezüglich Transfers beim Rekordmeister in den kommenden Wochen tun wird. (smk)