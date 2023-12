Badstuber teilt gegen zwei Bayern-Stars aus: „Da darf man sich auch nichts vormachen“

Von: Alexander Kaindl

Holger Badstuber spielte sowohl für den FC Bayern als auch für den VfB Stuttgart. Vor dem direkten Duell seiner Ex-Klubs sprach er über seine Nachfolger – und übte Kritik.

München – Ein Kracher zum Abschluss: Der FC Bayern München erwartet mit dem VfB Stuttgart die Mannschaft der Stunde zum letzten Spiel des Jahres in der Allianz Arena. Vor dem großen Duell hat sich mit Holger Badstuber ein ehemaliger Spieler geäußert, der beide Lager bestens kennt. Schließlich war der mittlerweile 34-Jährige acht Jahre lang für die Bayern-Profis, ehe er zu den Schwaben wechselte und dort noch einmal vier Spielzeiten unter Vertrag stand.

Holger Badstuber haut zwei Stars des FC Bayern in die Pfanne

Inzwischen hat Badstuber, zuletzt in der Schweiz für den FC Luzern aktiv, seine Karriere beendet. Vor dem Bundesliga-Kracher (alle TV-Infos zur ungewöhnlichen Anstoßzeit) hat er nun bei Sky die Lage des Rekordmeisters eingeschätzt. Dabei ging der ehemalige Verteidiger vor allem auf die Situation in der Viererkette ein – mit Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt bekommen zwei Spieler ihr Fett weg.

„Es ist wichtig, hinten lautstark zu sein, zu unterstützen und eine ordnende Hand zu haben. Wenn ich im Stadion bin, achte ich sehr darauf, wie sich die Abwehrspieler untereinander verhalten. Bei den Bayern wird wenig kommuniziert, sie pushen sich auch gegenseitig zu wenig, um den Gegner aufzuhalten und keine Torchance zuzulassen“, erklärte der gebürtige Memminger. Er vermisse einen Abwehrchef – Upamecano könne diese Rolle nicht ausfüllen, wie er weiter erläuterte.

Klare Kante: Holger Badstuber ist weder von Dayot Upamecano noch von Matthijs de Ligt als Bayern-Abwehrchef überzeugt. © Eibner / Imago

Badstuber über Bayern-Star Upamecano: „Da darf man sich auch nichts vormachen“

„Upamecano besitzt in fußballerischer Hinsicht großes Potenzial, er hat sich auch verbessert im Vergleich zum vergangenen Jahr, aber von seiner Persönlichkeit her sehe ich nicht den Leader in ihm. Da darf man sich auch nichts vormachen und dem Spieler die Rolle künstlich auferlegen. Das muss intrinsisch motiviert sein“, meinte Badstuber.

Auch Matthijs de Ligt bewertet Badstuber, der bei den Bayern wegen etlicher Verletzungsprobleme nur in drei Spielzeiten gesetzt war, kritisch. „In Turin hat er es nicht zum absoluten Stammspieler geschafft, da waren (Giorgio) Chiellini und (Leonardo) Bonucci die Chefs“, sagte Badstuber über den 2022 von Juventus gekommenen Innenverteidiger, der nach einer Knieverletzung mittlerweile wieder eine Option für Trainer Thomas Tuchel darstellen könnte. „Letzte Saison wurde ihm die Leader-Rolle bei den Bayern aufgedrückt, das Resultat mit nur einem Titel und vielen Gegentoren spricht für sich.“

Auch de Ligt kann Badstuber nicht überzeugen – Lob für den VfB Stuttgart

Den Bayern-Bossen dürfte die Situation in der Münchner Hintermannschaft bewusst sein. Auch deshalb halten sich weiterhin Gerüchte um einen Transfer von Ronald Araújo. Ob der Uruguayer in Diensten des FC Barcelona aber der gewünschte Abwehrchef sein könnte? Die Bayern werden genau hinschauen – und Badstuber sicher auch. Vor dem Duell zwischen dem Tabellenzweiten und -dritten der Bundesliga sprach er bei Sky aber auch noch über seinen anderen Ex-Klub.

Badstuber lobte vor allem den Trainer und den Schlussmann des VfB: „Innerhalb des Vereins herrscht Ruhe und Sebastian Hoeneß hat schon bei seiner Ankunft eine gewisse Stabilität und Struktur reingebracht. Das hat er trotz der hochkarätigen Abgänge im Sommer fortgeführt. Mit Alexander Nübel haben sie einen guten Torwart geholt, der souverän spielt, über ein hohes Spielverständnis verfügt und Ruhe ausstrahlt.“ (akl/dpa)