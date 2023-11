Es geschah beim Umzug: Diebstahl-Alarm bei Bayern-Neuzugang

Von: Marcus Giebel

Ein Leben ohne Reiskocher ist möglich: Minjae Kim (M.) musste nach einem Diebstahl unfreiwillig den Beweis für diese These erbringen. © IMAGO / Sven Simon

Beim FC Bayern werden den Stars fast alle Wünsche von den Lippen abgelesen. Nach einem Diebstahl brauchte Minjae Kim aber Hilfe aus seiner Heimat.

München – Minjae Kim bringt offensichtlich nichts so schnell aus der Ruhe. Abgebrüht und weitestgehend problemlos verrichtet er seinen Job in der Abwehr des FC Bayern von An- bis Abpfiff. Fehlzeiten gab es seit Ende September nicht mehr. Auch dank ihm stellt der Rekordmeister mit neun Gegentoren die beste Abwehr der Liga – da fallen einige Fehler in jüngster Vergangenheit wie vor dem ersten Gegentor beim 4:2 über den 1. FC Heidenheim weniger ins Gewicht.

Minjae Kim beim FC Bayern: Reiskocher wird beim Umzug gestohlen

Vielmehr sieht vieles danach aus, als wäre dem FC Bayern mit Kim ähnlich wie mit Harry Kane ein Volltreffer geglückt. Dabei begann das Abenteuer des Südkoreaners in München mit einer kleinen Tragödie. Denn so gut wie auf den Ball an seinem Fuß scheint er nicht auf jeden seiner Besitztümer aufzupassen.

Wie die Bild-Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl im Podcast „Bayern Insider“ verraten, kam Kim tatsächlich zwischenzeitlich sein heißgeliebter Reiskocher abhanden. Der habe beim Umzug in einer von mehreren vor dem Haus abgestellten Reisetaschen gestanden – und genau jene Tasche war plötzlich verschwunden. Eben noch da, auf einmal weg.

In dem dazugehörigen Text wird davon gesprochen, dass ein Passant das teure Teil einfach mitgehen lassen habe. Falls der Dieb sich dadurch erhofft haben sollte, dass er Kim aus dem Tritt bringen könnte, hat er sich allerdings getäuscht.

Diebstahl bei Bayern-Star Minjae Kim: Mittlerweile ist neuer Reiskocher im Haushalt

Dennoch: Für einen Asiaten, der auf seine regelmäßige Ration Reis schwören dürfte, könnte so ein Verlust schonmal ein schwerer Schlag sein. „Wenn der weg ist, das ist für einen Südkoreaner schon hart“, fühlt auch Falk mit. Doch der in der Heimat als „Monster“ betitelte Kim riss sich offensichtlich am Riemen und lieferte auch in der Zeit ohne Reiskocher konstant ab.

Der Diebstahl muss sich bereits im Sommer ereignet haben, denn nach einigen Wochen im Hotel Vierjahreszeiten bezog der 27-Jährige im August seine eigene Bleibe, wie die tz aufdeckte. Dort wohnt er mittlerweile mit Frau und Tochter. Und zum Glück auch mit einem neuen Reiskocher.

Der Reis wird heiß: Blick in ein auch in Europa immer beliebteres Haushaltsgerät. © IMAGO / View Stock

Bayern-Star Minjae Kim und der geklaute Reiskocher: Berater beschafft Ersatz in Südkorea

Dabei bewies der 50-Millionen-Euro-Zugang durchaus Geduld. Denn die Lücke in seinem Leben sollte nicht irgendein dahergelaufener Reiskocher füllen. Kim wollte ein spezielles Modell aus der Heimat. Weil Südkorea aber nicht mal eben um die Ecke liegt, dauerte die Beschaffung eine ganze Weile.

Um die Anlieferung machte sich dann sein Berater Dee Hong verdient, der also als wahrer Freund und Helfer in der Not angesehen werden kann. Ob das neue Modell den geklauten Vorgänger wirklich ersetzen kann oder ihn womöglich sogar übertrifft, ist nicht überliefert.

Altschäffl weiß aber so viel: „Angeblich kann dieser Reiskocher den Reis auf eine Art zubereiten, wie es kein europäischer Reiskocher kann.“ Die nächsten Reis-Mahlzeiten im Hause Kim sind also gesichert. Und der lang gewachsene Verteidiger kann weiter beruhigt und ausgeglichen seiner Arbeit beim FC Bayern nachgehen. (mg)