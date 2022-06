Barcas 32 Millionen waren zu wenig: FC Bayern legt neue Lewandowski-Summe fest

Von: Philipp Kessler

Robert Lewandowski will weg, doch bisher reicht dem FC Bayern das Angebot nicht, das der FC Barcelona vorgelegt hat. Eine bestimmte Summe ruft der FCB angeblich auf.

München - Robert Lewandowski (33) will den FC Bayern im Sommer verlassen. Sein Wunschziel: Der FC Barcelona, der ihm einen Dreijahres-Vertrag bietet. Ein Angebot von Barça in Höhe von 32 Millionen Euro war dem Rekordmeister zu wenig. Nun behauptet Catalunya Radio: Die Münchner hätten 50 Millionen Euro für Lewy gefordert und möchten, dass die gesamte Ablöse in einer einzigen Rate bezahlt werde.

Robert Lewandowski: FC Bayern legt angeblich neue Ablösesumme fest

Die Barcelona-Bosse haben der Lewy-Seite zwar versichert, dass man trotz der hohen Schulden handlungsfähig sei, sollte der Stürmer eine Freigabe vom FC Bayern erhalten. Trotzdem mehr als fraglich, ob die Katalanen diese Summe zeitnah und ohne Tranchen überweisen können...



Für Paris St. Germain hingegen spielt Geld keine Rolle. Der Scheich-Klub ist in den Poker um Lewandowski eingestiegen. Schon im August 2021 erkundigten sich die PSG-Bosse bei Spieleragent Pini Zahavi (78) über die Situation des zweimaligen FIFA-Weltfußballers. Dieses Mal ist das Interesse aber konkreter – auch wegen des neuen Klub-Beraters Luis Campos (57). Mit Lewandowski soll die Abhängigkeit von Toren von Offensiv-Star Kylian Mbappé (23) verringert werden.



Robert Lewandowski hat Vertrag: FC Bayern hat die Zügel in der Hand

So oder so: Der Superstürmer hat beim FC Bayern einen bis Sommer 2023 gültigen Vertrag. Der Rekordmeister hat also die Zügel in der Hand. Und die Verantwortlichen verweisen öffentlich stets auf das Arbeitspapier des Polen, das er laut sich wiederholender Aussagen der Bosse auch erfüllen werde.



In welcher Richtung liegt die Zukunft von Robert Lewandowski? Der Stürmer des FC Bayern München wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. © MIS / Imago

Unabhängig von der Lewy-Zukunft basteln die Bayern weiter am Transfer von Liverpool-Angreifer Sadio Mané (30/Vertrag bis 2023). Mit dem Senegalesen sind sich die Münchner weitgehend über einen Dreijahres-Vertrag einig. Bei der Ablöse hakt es aber noch. Liverpool fordert rund 50 Mio. Euro. pk