Bayern siegen im letzten Härtetest gegen Monaco – gelungene Supercup-Generalprobe

Von: Christoph Wutz

Die Bayern trafen im letzten Test vor Saisonstart auf die AS Monaco. Ein intensives Spiel gewann der FCB verdient mit 4:2. Die Partie zum Nachlesen.

Testspiel: FC Bayern München – AS Monaco 4:2 (3:1)

Beinahe noch das 5:2: FCB bringt Sieg gegen Monaco sicher über die Ziellinie

Sané antwortet Ben Yedder: Bayern stellt alten Vorsprung sofort wieder her

+++ Fazit: Der FC Bayern gewinnt den letzten Härtetest vor Saisonbeginn gegen die AS Monaco mit 4:2. Nach einem starken Beginn verpassten es die Bayern, sich zu belohnen. Es bedurfte zuerst eines Rückstandes nach einem Patzer von Minjae Kim, um die Chancenverwertung anzukurbeln. Noch vor der Pause münzte der Rekordmeister das 0:1 in eine 3:1-Führung um.

Nach dem Seitenwechsel erlaubten sich die Bayern zunächst wieder zu viele Nachlässigkeiten. Der ungestüme Noussair Mazraoui brachte Monaco mit einem Elfmetergeschenk kurzzeitig zurück. Allerdings sorgte vor allem der starke Leroy Sané dafür, dass der FCB anschließend einen letztlich ungefährdeten Zwei-Tore-Vorsprung ins Ziel brachten. Trainer Thomas Tuchel bekam das zu sehen, was er sich mit Blick auf den Supercup gegen Leipzig am Samstag erhofft haben dürfte: Viele gute Ansätze, eine frisch wirkende Mannschaft, die allerdings auch einige Schwächen im Passspiel offenbarte.

FC Bayern München – AS Monaco 4:2 (3:1)

Aufstellung FC Bayern: Ulreich – Davies (64. Krätzig), Pavard (46. de Ligt), Kim (64. Upamecano), Mazraoui (64. Stanisic) – Goretzka (73. Pavlovic), Laimer (73. Tikvic) – Coman (73. Ibrahimovic), Musiala (46. Sané), Gnabry (64. Gravenberch) – Tel (83. Wanner) Aufstellung AS Monaco: Köhn – Caio Henrique, Maripan, Matsima, Magassa, Vanderson (82. Akliouche) – Camara (77. Matazo), Fofana – Golovin (82. Efekele), Minamino (69. Volland) – Ben Yedder (82. Boadu) Tore: 0:1 Minamino (29.), 1:1 Laimer (32.), 2:1 Musiala (42.), 3:1 Gnabry (45.+2), 3:2 Ben Yedder (63.), 4:2 Sané (68.)

Beinahe noch das 5:2: FCB bringt Sieg gegen Monaco sicher über die Ziellinie

90. Minute +1: Abpfiff! Schiedsrichter Hartmann beendet das Geschehen fast pünktlich. Der FC Bayern gewinnt verdient mit 4:2 gegen die AS Monaco!

Der FC Bayern um Kapitän Leon Goretzka (r.) siegte im Testspiel gegen die AS Monaco verdient mit 4:2. © Imago / Ulmer/Teamfoto

89. Minute: Die Bayern spielen das Ganze hier lässig runter. Sie lassen gar nichts anbrennen, Monaco rennt vergebens erneut an.

86. Minute: Viel läuft hier nicht mehr. Das Spiel ist entschieden, die Bayern werden eine gelungene Generalprobe feiern.

83. Minute: Noch ein Wechsel auf Bayern-Seite: Paul Wanner ersetzt Mathys Tel unter tosendem Applaus. Damit hat Thomas Tuchel nun bis auf Torhüter Ulreich jeden Spieler aus der Startelf ausgewechselt.

82. Minute: Dreifachtausch bei den Gästen: Boadu, Efekele und Akliouche ersetzen Ben Yedder, Golovin und Vanderson.

80. Minute: Sané dreht hier richtig auf und macht fast das 5:2! Im Strafraum zieht er mit der linken Innenseite ab, trifft aber nur die Latte. Pech für den Nationalspieler!

77. Minute: Camara, einer der auffälligsten Spieler bei Monaco, verlässt das Feld. Für ihn kommt Matazo ins Spiel.

75. Minute: Das Spiel plätschert jetzt ein bisschen daher. Wirklich große Chancen sind Mangelware. Aber es bleibt hitzig.

73. Minute: Danach wechseln die Bayern dreimal: Tikvic, Pavlovic und Ibrahimovic kommen für Goretzka, Laimer und Coman in die Partie.

72. Minute: Goretzka fast mit dem fünften Bayern-Treffer! Coman leitet per sehenswerter Seitenverlagerung auf Sané ein, der „Gore“ in zentraler Position vor dem Strafraum sieht. Der fackelt nicht lange, sein flacher Schuss rauscht aber am hauchzart am langen Eck vorbei.

Leroy Sané trifft zum 4:2 der Bayern gegen Monaco. © Imago / ActionPictures

69. Minute: Der für Minamino eingewechselte Ex-Löwe Kevin Volland kommt danach plötzlich völlig frei vor Ulreich zum Abschluss. Aber der Schlussmann pariert erneut glänzend und verhindert die prompte Reaktion der Monegassen.

Sané antwortet Ben Yedder: Bayern stellt alten Vorsprung sofort wieder her

68. Minute: TOOOOOOR FÜR DEN FC BAYERN! Leroy Sané trifft nach einem tollen Solo von Coman rechts im Strafraum zum 4:2 und sorgt den alten Abstand schnell wieder her. Ein Schuss ins lange Eck, tolles Tor!

64. Minute: Anschließend wechseln die Bayern gleich viermal. Stanisic, Gravenberch, Krätzig und Upamecano kommen für Mazraoui, Gnabry, den leicht angeschlagenen Davies und Kim ins Spiel.

63. Minute: TOOOOOR FÜR MONACO! Ben Yedder verlädt Ulreich eiskalt und trifft vom Punkt zum Anschluss.

62. Minute: Elfmeter für Monaco! Nach einem abgefälschten Schuss von Wanderson rauscht Mazraoui im Strafraum in Minamino hinein. Klarer Fall, Strafstoß für Monaco. Ben Yedder nimmt sich der Sache an.

60. Minute: Noch immer versuchen die Bayern, alle Drucksituationen per Kurzpassspiel zu lösen. Bislang mit Erfolg.

57. Minute: Camara holt sich nach einem taktischen Foul an Sané die erste Gelbe Karte des Spiels ab. Unnötige Aktion des Monaco-Mittelfeldmannes.

Starke Parade gegen Minamino: Bayern-Keeper Ulreich verhindert den Anschluss

56. Minute: Ulreich hervorragend! Nach einem langen Ball setzt Ben Yedder Minamino ein, der sich herrlich dreht und dann unerwartet auf das lange Eck abschließt. Aber Ulreich pariert exzellent und verhindert den Anschlusstreffer.

53. Minute: Monaco zieht weiterhin ein sehr laufintensives Pressing durch. In der zweiten Halbzeit leisten sich die Bayern infolgedessen einige Fehlpässe, aber gefährlich wurden die Monegassen bis dato noch nicht.

50. Minute: Pfosten! Fast das 4:1 durch Mathys Tel. Nachdem sich die Bayern zuerst toll aus dem gegnerischen Pressing lösen, startet Gnabry einen Konter. Er passt nach rechts zu Sané, der auf Tel ablegt. Der zieht zentral vom Strafraumrand aus ab. Sein abgefälschter Schuss landet aber am Pfosten. Da hätte Köhn keine Abwehrchance gehabt.

49. Minute: Interessante Freistoß-Variante von Monaco! Aus rund 25 Metern in halbrechter Position getreten, täuschen Caio Henrique als auch Golovin zunächst die Ausführung an. Der Brasilianer gibt den Ball dann mit viel Drall in den Sechzehner, Maripan kommt aber nicht heran. Der Ball landet im Toraus.

46. Minute: Sané wird in seiner ersten Aktion sofort steil auf der rechten Seite geschickt. Er hat den Kopf oben, seine Hereingabe in den Strafraum wird aber abgeblockt.

46. Minute: Die Bayern wechseln zweimal. Matthijs de Ligt kommt für Benjamin Pavard ins Spiel, während Leroy Sané den Torschützen Jamal Musiala ersetzt.

46. Minute: Der Ball rollt wieder!

+++ In wenigen Augenblicken dürfte es weitergehen. Die Mannschaften finden sich schon wieder auf dem Spielfeld ein.

+++ Halbzeitfazit: Die Bayern liegen verdient in Front. Nach einigen vergebenen Großchancen bestrafte Monaco einen Kim-Patzer in zweiter Instanz eiskalt und ging in Führung. Allerdings drehte der Rekordmeister danach ordentlich auf und schoss noch vor der Pause einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus.

45. Minute + 3: Und dann ist Halbzeit. 3:1 führen die Bayern nach einer sehr intensiven und ereignisreichen ersten Hälfte.

Gnabry erhöht noch vor der Pause: FC Bayern dreht Partie gegen Monaco

45. Minute + 2: ...und verwandelt den Strafstoß eiskalt! TOOOOOOR FÜR DEN FC BAYERN! Serge Gnabry versenkt den Handelfmeter scharf im linken unteren Eck. Nach zwei vergebenen Großchancen zu Spielbeginn dürfte ihn das jetzt beflügeln.

Die Bayern führten gegen Monaco zur Pause mit 3:1. © Imago / Ulrich Wagner

45. Minute + 1: Elfmeter für die Bayern! Nach einem tollen Goretzka-Freistoß aus rund 20 Metern, den Köhn gut pariert, herrscht plötzlich Verwirrung. Schiedsrichter Robert Hartmann zeigt auf den Punkt, Magassa hatte den Ball unerlaubt mit seinem Arm abgefälscht. Serge Gnabry legt sich den Ball zurecht...

45. Minute: Musiala an die Latte! Der Youngster will es jetzt wissen. Mazraoui setzt ihn halbrechts im Strafraum ein, Musiala fackelt nicht lange und jagt die Kugel an die Latte. Glück für Monaco!

42. Minute: TOOOOOR FÜR DEN FC BAYERN! Coman setzt Davies rechts außen ein, der scharf zu Musiala in den Strafraum passt. Der setzt zum Tänzchen an und lässt kurz vor dem gegnerischen Tor drei Gegenspieler aussteigen und schließt auf kurze Eck ab. Köhn sieht wenig, der Ball ist im Tor. 2:1 für die Bayern, Spiel gedreht! Was für ein herrlicher Treffer vom deutschen Nationalspieler!

39. Minute: Monaco läuft hier nicht nur hinterher. Das Team von Adi Hütter setzt die Bayern jetzt zusehends unter Druck und laufen sie sehr früh an. Trotzdem schlagen die Münchner keine langen Bälle von hinten raus, sondern suchen nach der spielerischen Lösung.

35. Minute: So langsam entwickelt sich hier ein offener Schlagabtausch mit reichlich Chancen auf beiden Seiten. Die Fans sind begeistert und setzen zur La-Ola-Welle an.

Schneller Ausgleich der Bayern: Laimer bügelt Riesenbock von Kim aus

32. Minute: TOOOOOR FÜR DEN FC BAYERN! DER AUSGLEICH! Die Bayern geben mächtig Gas und kommen zum 1:1. Nach einer erneut herrlichen Kombination spielen Musiala und Laimer im gegnerischen Strafraum einen Doppelpass. Laimer nimmt den Schwung mit, täuscht nochmals an und schließt am Fünfmeterraum hoch ins kurze Eck ab. Köhn ist hier chancenlos, der Ausgleich für die Bayern.

31. Minute: Die Bayern sind um eine schnelle Antwort bemüht. Aber bislang kommen sie nicht durch.

29. Minute: TOOOOOR FÜR MONACO! Zuerst schießt Kim einen Riesenbock und legt Ben Yedder den Ball am Elfmeterpunkt auf. Ulreich rettet zunächst noch überragend, allerdings kommt der Franzose kurz darauf erneut an den Ball. Er schickt Minamino auf Höhe des Sechzehners, der den Ball eiskalt ins lange Eck schiebt. Die Führung für die Hütter-Elf!

Neuzugang Minjae Kim leistete sich einen Aussetzer. © IMAGO/ActionPictures

24. Minute: Die Intensität ist zwar noch immer hoch, aber vor allem bei den Bayern sind in den letzten Minuten die letzten Pässe oftmals zu ungenau.

20. Minute: Die Riesenchance für Monaco! Nach einem herrlichen Lochpass von Golovin ist die Bayern-Abwehr ausgehebelt. Ben Yedder schließt aus rund 13 Metern direkt ab. Ulreich kann den unplatzierten Flachschuss aber stark abwehren.

Der FC Bayern fordert die AS Monaco in Unterhaching. © IMAGO/Mladen Lackovic

20. Minute: Beide Mannschaften laufen viel. Nach einer langen Vorbereitung sind sie heiß auf den Saisonstart und das zeigen bislang auch alle Akteure auf dem Platz.

17. Minute: Der direkte Gegenstoß der Bayern landet über ein paar Stationen an der Sechzehner-Kante bei Musiala, der nicht lange fackelt. Sein Abschluss wird allerdings abgefälscht. Die folgenden Eckbälle bringen nichts ein.

16. Minute: Erster Abschluss von Monaco. Nach einem Fehler von Davies setzt Ben Yedder Minamino halblinks im Strafraum ein, der aber unter Bedrängnis deutlich zu hoch schießt. Keine Gefahr für Sven Ulreich im Bayern-Tor.

14. Minute: Nach einer Umschaltsituation spielt Coman einen ungenauen Pass auf Tel, der rechts durchstartet. Aus sehr spitzem Winkel macht der Youngster den Ball nochmal per Hereingabe scharf, aber der Schweizer Schlussmann der Gäste ist wieder zur Stelle. Wirklich gefährlich wurde es hierbei nicht.

13. Minute: Die Bayern lassen Monaco kaum Luft zum Atmen. Sie bestimmen das Spiel und kombinieren gut. Einzig der Führungstreffer steht noch aus. Geht es so weiter, ist das 1:0 aber nur eine Frage der Zeit.

11. Minute: Camara will es offenbar wissen. Der Mittelfeld-Stabilisator von Monaco wirft sich energisch in einen Luftzweikampf mit Goretzka. Beide sind kurz angeschlagen, können aber kurze Zeit später weiterspielen.

9. Minute: Kurz danach gibt es hier die erste kleine Spielunterbrechung: Camara bleibt nach einem Zweikampf kurz liegen, es geht aber rasch weiter für den Monegassen.

Gnabry scheitert gleich doppelt: Monaco-Keeper verhindert frühe Bayern-Frühung

7. Minute: Wieder Gnabry! Davies und Goretzka mit einer herrlichen Aktion. Der deutsche Nationalspieler schickt anschließend wieder Gnabry links im Strafraum, der sich den Ball knapp zu weit vorlegt. Trotzdem kommt er per Grätsche noch zum Abschluss, scheitert aber erneut an Köhn.

5. Minute: Die Bayern machen hier zu Beginn gleich ordentlich Druck. Monaco kommt kaum an den Ball, der Rekordmeister hat das Zepter gänzlich in der Hand.

3. Minute: Kurz danach köpft Tel bei einer Ecke auf den langen Pfosten, der Ball geht aber knapp neben den Kasten.

2. Minute: Die Riesenchance zur Führung für die Bayern! Nach einer intensiven Pressingphase der Monegassen ist Gnabry plötzlich frei durch. Aus halblinker Position im Strafraum scheitert er aber an AS-Torwart Köhn, der seine Arme hochreißt und zur Ecke klärt.

1. Minute: ANPFIFF! Der Ball rollt in Unterhaching!

Update, 16.58 Uhr: Die Mannschaften kommen auf den Rasen. Das Wetter ist zwar durchwachsen mit vielen Wolken am Himmel, die Stimmung könnte aber nicht besser sein. 11.000 Zuschauer im ausverkauften Sportpark Unterhaching sorgen schon vor Spielbeginn für eine tolle Atmosphäre.

Update, 16.51 Uhr: In wenigen Minuten geht es los. Dann wartet auf die Mannen von Thomas Tuchel der letzte Härtetest vor dem Saisonbeginn. Alles ist angerichtet für einen sehenswerten Fußballabend!

Update, 16.42 Uhr: Den Angaben des Rekordmeisters zufolge ist die Partie im Unterhachinger Sportpark ausverkauft. Demnach gibt es auch vor Ort an der Tageskasse keine Karten mehr.

Update, 16.30 Uhr: Auch die Gäste aus dem Fürstentum haben mittlerweile ihre Startelf bekannt gegeben. Adi Hütter vertraut defensiv einer Fünferkette.

Davor soll ein kompaktes Mittelfeld die Räume eng und den Bayern das Leben schwer machen. Für die Monegassen nach vorne richten soll es vor allem das Offensivtrio aus Takumi Minamino, Aleksandr Golovin und Stürmer-Star Wissam Ben Yedder. Neben Minamino schenkt der Österreicher mit Torwart-Neuverpflichtung Philipp Köhn einem weiteren ehemaligen Salzburger das Vertrauen. Doch das ist kein Zufall: Hütter coachte die Mozartstädter einst selbst erfolgreich.

Bayern-Aufstellung ohne Kimmich: Mittelfeldmotor fehlt in Supercup-Generalprobe

Update vom 7. August, 16.04 Uhr: Inzwischen steht die Aufstellung der Bayern fest. Wie erwartet wagt FCB-Trainer Thomas Tuchel keine Experimente und setzt auf bewährte Kräfte. Er nimmt allerdings einige Wechsel vor.

Mittelfeldmotor Joshua Kimmich fehlt den Bayern im letzten Testspiel gegen Monaco aus Gründen der Belastungssteuerung. © Imago / AFLOSPORT

Etwas überraschend steht Noussair Mazraoui in der Startelf. Matthijs de Ligt sitzt hingegen zunächst auf der Bank. Im Vergleich zum Liverpool-Spiel am vergangenen Mittwoch rutscht dafür Benjamin Pavard in das Abwehrzentrum. Ebenfalls nicht mit von der Partie ist Joshua Kimmich. Er fehlt „aufgrund von Belastungssteuerung“ gänzlich im Kader der Bayern. Leon Goretzka läuft stattdessen neben Neuzugang Konrad Laimer auf. Leroy Sané, zuletzt gegen die „Reds“ ebenfalls in der Anfangsformation, weicht Kingsley Coman.

Erstmeldung vom Montag, 7. August, 13.51 Uhr: Unterhaching – Für den FC Bayern München wird es langsam ernst. Nach der Asien-Reise, die der Rekordmeister mit einem 4:3-Erfolg gegen den FC Liverpool abschloss, steht kurz vor dem Saisonstart und dem Duell im DFL-Supercup gegen RB Leipzig ein letztes Testspiel an. Im Alpenbauer Sportpark in Unterhaching trifft das Team von Thomas Tuchel ab 17 Uhr auf die AS Monaco. Die wartet allerdings mit einem echten „Bayern-Schreck“ auf.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Trainer: Thomas Tuchel Präsident: Herbert Hainer Mitglieder: 300.000

Letzter FCB-Härtetest ohne Sommer – Schweizer zum Medizincheck in Mailand

FCB-Coach Tuchel wird die Partie gegen die Monegassen als Generalprobe für den Supercup-Gipfel gegen Leipzig am Samstagabend nutzen. In der Aufstellung gegen den Tabellensechsten der abgelaufenen Ligue-1-Saison dürfte es daher wenige Überraschungen geben.

Sicher nicht auflaufen wird Torwart Yann Sommer. Der Schweizer, der erst im Januar nach München wechselte, steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Sommer weilt bereits in der lombardischen Hauptstadt, um dort den Medizincheck zu absolvieren. Für ihn dürfte im Vergleich zum jüngsten Test gegen Liverpool Sven Ulreich zwischen den Pfosten beginnen. Mittelfeldmotor Joshua Kimmich trainierte zwar am Sonntag nicht, allerdings aus Gründen der Belastungssteuerung. Er steht somit für das Spiel gegen die AS zur Verfügung.

Die Bayern um Minjae Kim (l.) treffen in der Supercup-Generalprobe auf die AS Monaco unter Trainer Adi Hütter (r.). © Imago / NurPhoto / osnapix

Schlägt der „Bayern-Schreck“ wieder zu? Monaco-Coach will Serie fortsetzen

An der Seitenlinie bei den Monegassen steht mit Adi Hütter ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Der Österreicher, einst Trainer bei Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach, coacht die AS seit Anfang Juli und möchte an eine persönliche Serie gegen die Bayern anknüpfen. Er verlor keines seiner vergangenen vier Duelle gegen den Rekordmeister. An die bittere 0:5-Niederlage der Münchner gegen Mönchengladbach im DFB-Pokal 2021 dürften sich noch einige Fans des FC Bayern schmerzlich erinnern.

Maßgeblich für den damaligen Sieg der „Fohlen“ zeichnete damals Stürmer Breel Embolo verantwortlich, der zwei Tore beisteuerte. Auch er steht inzwischen in Diensten der AS Monaco. Allerdings wird er den Bayern diesmal keinen Strich durch die Rechnung machen. Der Offensivmann zog sich im Training unmittelbar vor dem Testspiel einen Kreuzbandriss zu und fällt nun nach Vereinsangaben „mehrere Monate“ aus. Verfolgen Sie das letzte Vorbereitungsspiel der Bayern gegen Monaco ab 17 Uhr hier im Live-Ticker. (wuc)