„Unsichtbar, verschenkte Millionen“: Taktik-Experte zerlegt Bayern-Superstar

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern gibt in Leverkusen ein erschreckendes Bild ab. Sadio Mané fällt mit seiner schwachen Leistung ab. Ein Taktik-Experte haut drauf.

München – Der FC Bayern hat am Sonntagabend mit der 1:2-Niederlage in Leverkusen die Tabellenführung in der Bundesliga verspielt. Einige Profis kamen nicht annähernd an ihr Leistungsvermögen heran. Einer der schwächsten auf dem Platz war Sadio Mané, der sich viel Kritik gefallen lassen musste. Ein Taktik-Experte nimmt kein Blatt vor den Mund und zerlegt den Bayern-Superstar komplett.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 (Alter 30 Jahre), Bambali, Senegal Verein: FC Bayern Ablöse: 32 Millionen Euro Vertrag bis: 30.06.2025

Sadio Mané kassiert bei Bayern-Pleite die Note 6 und wird zur Pause erlöst

Zur Pause ausgewechselt, Note 6, setzen: Der Arbeitstag von Sadio Mané in Leverkusen klingt ernüchternd. „Mané wirkte wie ein Fremdkörper. Acht Ballkontakte in der ersten Halbzeit sprechen für sich“, heißt es in der tz-Einzelkritik zu den Bayern-Stars.

Mané sollte den am Rücken verletzten Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting ersetzen. Doch der Senegalese hatte der kompakten Abwehr der Werkself nicht viel entgegenzusetzen. Die Pressingversuche gemeinsam mit Thomas Müller wirkten teilweise verzweifelt.

Sadio Mané tut sich schwer beim FC Bayern. © Frank Hoermann/Imago

Taktik-Experte spricht Mané Bayern-Profil ab – Nagelsmann schäumt wegen Nicht-Leistung

„Mané passt mit seinem Profil leider überhaupt nicht zu Bayern. Auch vor der Verletzung schon nicht. Seine technisch/taktischen Mängel fallen in diesem System extrem auf“, schreibt der Fußballanalyst Benny Grund auf Twitter. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann schickte sein Team in einer 3-4-1-2-Formation aufs Feld, was überhaupt nicht funktionierte – DAZN-Experte Michael Ballack kritisierte die Nagelsmann-Taktik.

Nagelsmann stellte schon nach zehn Minuten auf eine Viererkette um, doch seine Spieler konnten die Umstellung nicht sofort umsetzen. Der Trainer war nach der Partie komplett bedient: „Heute waren wir insgesamt ziemlich träge. Wir haben vorne ganz wenig Zweikämpfe gewonnen, aber auch defensiv. Wir haben einige Spieler mit null-Prozent-Quote, dann wird’s natürlich schwer, auswärts sowieso.“ Ob damit auch Mané gemeint war? Zur Halbzeit wurde der Offensivmann durch Serge Gnabry ersetzt.

„Hat er keinen tiefen Raum, den er belaufen kann, ist er unsichtbar. Verschenkte Millionen“, meint Taktik-Experte Grund. Ein hartes Bayern-Zwischenzeugnis für Mané, der im Sommer für 32 Millionen Euro Ablöse von Liverpool nach München gewechselt war, und als neuer Superstar und Publikumsliebling gefeiert wurde.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Mané aus einer Verletzung kommt. Der Senegalese verpasste die WM aufgrund einer Entzündung am Wadenbeinköpfchen. Ende Februar gab der 30-Jährige sein Comeback und machte seitdem fünf Pflichtspiele, zuletzt stand er zweimal in Folge in der Startelf.

Mané und der FC Bayern – passt das? Nagelsmann muss Antworten finden

Passt Mané wirklich nicht zum FC Bayern? Taktik-Experte Grund hat nicht ganz Unrecht mit der Annahme, dass Mané bereits vor seiner Verletzung mit dem FCB-System fremdelte. In 28 Spielen kommt der Angreifer immerhin auf 16 Torbeteiligungen (elf Tore, fünf Vorlagen). Nun liegt es an Nagelsmann, den Königstransfer des vergangenen Sommers noch besser zu integrieren, damit Mané in dieser Saison noch eine Hilfe werden kann.

Viel Zeit bleibt allerdings nicht. Nach der Länderspielpause laden die Bayern zum Bundesliga-Gipfeltreffen – doch der BVB hat gute Argumente. Danach geht es Schlag auf Schlag: Dem Freiburg-Doppelpack in Liga und Pokal folgt das Viertelfinale der Champions League bei Manchester City. (ck)