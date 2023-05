Taktikexperte bringt zwei völlig neue Stürmer ins Spiel, die „besser ins Profil passen als Kolo Muani“

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer. Taktikexperte Benny Grund bringt zwei Angreifer ins Gespräch.

München – Die Kaderplanung beim FC Bayern München für die Saison 2023/24 läuft seit einiger Zeit auf Hochtouren. Nach einer völlig enttäuschenden Saison, in der der FCB in der Champions League und dem DFB-Pokal frühzeitig ausschied und auch die deutsche Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand hat, braucht es Veränderungen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic steht vor keiner einfachen Aufgabe, denn die Neuzugänge für die kommende Saison sollten sitzen.

FC Bayern München sucht neuen Mittelstürmer

Bedarf an Verstärkungen gibt es beim FC Bayern München vor allem im Angriff. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona klaffte eine riesige Lücke in vorderster Front, die bislang nicht geschlossen werden konnte. Ersatz Eric Maxim Choupo-Moting spielte zwar eine herausragende Hinrunde und erwies sich plötzlich als Torjäger, eine Langzeitlösung ist der 34-Jährige aber nicht.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden mehrere Top-Stürmer mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Vor allem Harry Kane (Tottenham Hotspur), Victor Osimhen (SSC Neapel) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) galten als Ziel des deutschen Rekordmeisters. Die Spur zu Kane und Osimhen scheint nicht mehr allzu heiß zu sein, Kolo Muani dagegen soll sich in der Pole-Position bei den Bayern-Verantwortlichen befinden.

Einen Transfer des Franzosen zum FC Bayern München könnte Benny Grund aber nicht wirklich verstehen. Der Taktikexperte glaubt nicht, dass Kolo Muani ins Profil des deutschen Rekordmeisters passt und empfiehlt zwei andere Angreifer, die günstiger zu haben wären und besser zum FCB passen.

FC Bayern München: Welcher Angreifer wechselt an die Säbener Straße?

„Mich wundert es ein wenig, dass es bei den Bayern aktuell überhaupt keine Gerüchte um Gonçalo Ramos gibt. Benfica würde ihn wohl unter der Ausstiegsklausel von 120 Millionen abgeben. Für den Preis bekommt man ihn danach wohl nie wieder. Würde auch Evan Ferguson in den Ring werfen, der aber gerade erst bis 2028 verlängert hat“, schrieb er bei Twitter.

Ramos steht bei Benfica Lissabon unter Vertrag und weist einen Marktwert in Höhe von 40 Millionen Euro auf. Der 21-Jährige kommt auf 26 Tore und zwölf Vorlagen in 46 Pflichtspielen in dieser Saison. Bei der WM in Katar verdrängte der portugiesische Shootingstar sogar Superstar Ronaldo auf die Bank. Der erst 18-jährige Ferguson schaffte in dieser Saison den Durchbruch in der englischen Premier League und erzielte 16 Tore und fünf Vorlagen in 32 Einsätzen für Brighton & Hove Albion. Sein Marktwert beläuft sich auf zehn Millionen Euro – Tendenz steigend. (smr)