„Ist komplett ausgerastet“: Ex-Bayern-Talent erzählt spannende Neuer-Anekdote

Von: Melanie Gottschalk

Dass Manuel Neuer auch im Training wütend werden kann, erfuhr Ex-Bayern-Talent Dennis Chessa am eigenen Leib. Heute kann er über die Geschichte schmunzeln.

München – Einmal im Dress des FC Bayern auf dem Platz stehen – das ist wohl der Traum vieler angehender Fußball-Profis. Ex-Bayern-Talent Dennis Chessa ist genau das gelungen, er absolvierte ab 2008 seine Ausbildung beim Rekordmeister, trainierte ab 2011 auch immer wieder mit den Profis. Seinen großen Durchbruch schaffte der heute 30-Jährige in München nie, blickt jedoch nach eigener Aussage „absolut positiv“ auf diese Zeit zurück – und hat viele Anekdoten zu erzählen. Eine, die Star-Torhüter Manuel Neuer betrifft, hat er nun preisgegeben.

Dennis Chessa Geboren am: 19. Oktober 1992 (Alter 30 Jahre), Kötz Position: Mittelfeld Aktueller Verein: SSV Ulm 1846

Manuel Neuer „noch nicht bereit“: Chessa erzählt witzige Training-Geschichte

„Es gibt eine nette Geschichte mit Manuel Neuer. Wir machten Torschusstraining und ich habe einfach drauf geschossen und der Ball war drin. Da ist Neuer komplett ausgerastet“, erzählte Chessa im Interview mit Sport1. Neuer habe das Talent angeraunzt, warum er auf „die Kiste schießen würde“, er sei noch nicht bereit gewesen. „Ich war erstmal still, hatte Respekt vor ihm.“

Verständlich, schließlich möchte man jemanden wie Manuel Neuer als Nachwuchstalent nicht unbedingt verärgern. Doch die Reaktion der Teamkollegen war eindeutig: „Lahm und Schweinsteiger haben sich schlapp gelacht und meinten nur ‚Lass ihn reden, er ist nur sauer, weil du ihm einen reingehauen hast.‘“ Diese Reaktion des Torhüters habe ihm gezeigt, wie verbissen und ehrgeizig dieser ist.

Dennis Chessa versenkte im Training mal einen Ball im Tor von Manuel Neuer. Doch der fühlte sich noch nicht bereit und wurde wütend. © foto2press/Team2/imago

Chessa glaubt an Manuel Neuer: „Das Gesamtpaket ist schon der Wahnsinn“

Der 30 Jahre alte Chessa ist deshalb davon überzeugt, dass Manuel Neuer nach seiner schweren Verletzung am Bein wieder die Nummer Eins beim FC Bayern wird. „Wir haben damals im Training Ballbesitz-Spiele gemacht und Neuer war in der Mitte. Er hat keinen einzigen Fehler gemacht. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Was er da am Fuß konnte – unglaublich. Das Gesamtpaket Neuer ist schon der Wahnsinn.“

Für Chessa lief es beim FC Bayern nicht wie gewünscht, zwei größere Verletzungen zwangen ihn zu langen Pausen, 2014 verließ er den Rekordmeister Richtung VfR Aalen. Seit vergangenen Sommer steht er wieder bei seinem Jugendklub SSV Ulm 1846 unter Vertrag, stieg zum Ende der vergangenen Saison mit dem Verein in die 3. Liga auf. „Ich freue mich, dass wir den Verein, der so lange in der Versenkung verschwunden war, jetzt wieder zurück in den Profifußball bringen konnten“, sagte er im Interview mit Sport1.

In der kommenden Saison freut er sich am meisten auf die Duelle mit „echten Kultklubs wie Mannheim, Saarbrücken, Bielefeld und 1860“. Natürlich werde dabei für ihn vor allem das Spiel im Grünwalder Stadion ein besonderes. „Ich war lange bei Bayern und erinnere mich gerne an die Derbys gegen Sechzig.“ (msb)