Sepp Maier wegen Sommer-Transfer sauer auf seine Bayern: „Kann ich nicht verstehen“

Von: Boris Manz

Teilen

Sepp Maier äußert Kritik an der Jugendarbeit und am Campus des FC Bayern. Speziell der Wechsel von Yann Sommer wurmt den Weltmeister.

München – Endlich ist Yann Sommer da. Der FC Bayern hat damit auf die Verletzung von Manuel Neuer reagiert und rechtzeitig einen Ersatz verpflichtet. Beim Re-Start der Bundesliga stand der Schweizer Nationalkeeper direkt im Kasten. Während nach der Verpflichtung viele davon sprachen, dass der Wechsel nur Gewinner kenne, reagierte FCB-Legende Sepp Maier mit Kritik.

Josef (Sepp) Dieter Maier * 28. Februar 1944 in Metten Ehepartnerin: Monika Roth Stationen: FC Bayern München (1959-1979) Nationalmannschaft: 95 Spiele

FC Bayern: Yann Sommer folgt nach dem Unterschenkelbruch auf Manuel Neuer

Es war die Schocknachricht für den FC Bayern des Winters. Manuel Neuer zog sich bei einem Ski-Unfall einen Unterschenkelbruch zu – Ausfallzeit vorerst unbestimmt. Unmittelbar danach wurde der Rekordmeister mit zahlreichen Torhütern in Verbindung gebracht. Andere wollten auf Ersatzkeeper Sven Ulreich vertrauen, doch Julian Nagelsmann machte mit Nachdruck klar: „Wir müssen einen Torwart holen.“

Seine Äußerung begründete er nicht mit fehlendem Vertrauen in den Ersatzmann, sondern argumentierte aus kadertechnischer Sicht. „Wir machen jetzt mal den fiktiven Fall: Der Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband. Was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart in der Champions League und in der Bundesliga spielen“, so Nagelsmann.

Sepp Maier wünscht sich Torwart aus dem eigenen FC Bayern Campus

Nach zähen Verhandlungen mit Borussia Mönchengladbach ist es dann mit Yann Sommer für viele die 1A-Lösung geworden. Doch FCB-Legende Sepp Maier hätte wohl lieber den „ganz jungen Torwart“ gesehen. Im Gespräch mit der Bild gab sich der Weltmeister von 1974 kritisch: „Ich kann nicht verstehen, warum man das Campus für X Millionen für den Nachwuchs gebaut hat und dann nicht dazu fähig ist, einen guten jungen Torhüter für die 1. Mannschaft heranzuführen.“

Außerdem gab Maier den Verantwortlichen in München gleich eine Aufgabe mit auf den Weg. „Es darf auch nicht sein, dass die Nachwuchsmannschaft in der 4.Liga spielt, darum sollte man sich kümmern“, so der 78-Jährige. „Nicht immer von den anderen Vereinen die besten Spieler wegkaufen. Da ist nichts dabei, wenn man genügend Geld hat. Aber das ist doch nicht der Sinn von einem Nachwuchs-Campus.“

Torwart-Legende Sepp Maier kritisiert die FCB-Führung für das fehlende Vertrauen in Eigengewächse. © Imago/DeFodi

FC Bayern Jugendarbeit: Hasan Salihamidzic will auf die Campus-Talente setzen

Die Durchlässigkeit von Jugendspielern beim FC Bayern wird immer wieder kritisiert. Zuletzt hatte Salihamidzic regelmäßig betont in Zukunft auch auf Eigengewächse setzen zu wollen. Jüngst unterschrieb der 17-Jährige Arijon Ibrahimović seinen ersten Profi-Vertrag beim Rekordmeister. Mit Ricci Hülzmann und Johannes Schenk hatte der FC Bayern sogar zwei junge Torhüter im Trainingslager von Katar dabei.