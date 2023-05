FC Bayern vor Transfer von australischem Ausnahme-Talent?

Man muss sich beim FCB wirklich überlegen was man will und dann endlich auch mal das tun, was man kommuniziert. Will man konstant zu den Top 3 in Europa gehören oder setzt man wie Dortmund auf die Jugend, die man dann später auch leichter halten kann als Dortmund und hofft so wieder eine Weltklassemannschaft aufzubauen wie in der Robbery Zeit. Derzeit werden die jungen Spieler beim FCB eher torpediert als unterstützt, aber richtige Weltklassespieler kauft man auch keine. Alles halbherzige Wege, die auch noch mit der falschen Kommunikation wie bester Kader Europas garniert sind, die falsche Hoffnungen wecken. Ich denke der FCB muss sich leider wahrscheinlich auch von anderen jahrzehntelangen Konzepten verabschieden, wie deutsche Nationalspieler. Die gibt es nicht mehr in ausreichender Anzahl und Klasse. Aber ich denke da ändert sich eh schon was. Wenn der FCB so weiter macht, wird der Negativtrend nicht zu stoppen sein den Watzke dem FCB vorausgesagt hat, als er den Wechsel von der alten zu jetzigen Führung kommentiert hat.