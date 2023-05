Wegen Vertragsklausel: Verlieren die Bayern ein Offensiv-Talent?

Von: Christoph Wutz

Teilen

Bislang setzte Thomas Tuchel beim FC Bayern kaum junge Talente ein. Sollte es gegen Schalke so bleiben, könnte ein Youngster die Münchner verlassen.

München – Er gilt als eines der vielversprechendsten Talente des FC Bayern München und machte zuletzt in der Zweitvertretung des Rekordmeisters in der Regionalliga auf sich aufmerksam: Yusuf Kabadayi. Der 19-Jährige nahm im Winter auch am Trainingslager der Profis teil. Allerdings könnte er den Verein, für den er bereits seit elf Jahren spielt, jetzt verlassen. Möglich macht das wohl eine kuriose Klausel in seinem Vertrag.

Yusuf Karhan Kabadayi Geboren: 2. Februar 2004 (Alter: 19 Jahre), München Position: Linksaußen Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2024 Martktwert: 400 Tausend Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Offensiv-Juwel Kabadayi kann die Bayern wohl wegen einer Klausel im Sommer günstig verlassen

Nach Informationen der Bild kann Kabadayi den Rekordmeister im Sommer wegen einer Klausel in seinem bis 2024 datierten Arbeitspapier im kommenden Sommer für eine Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich verlassen, wenn er in dieser Spielzeit nicht in mindestens drei Pflichtspielen für die Profis der Münchner aufläuft.

Da er bislang noch nicht zum Einsatz kam, müsste ihn Trainer Thomas Tuchel bereits beim Spiel gegen Schalke 04 am Samstag sowie in den letzten beiden Saison-Partien gegen RB Leipzig und den 1. FC Köln einsetzen. Trotz des unbestrittenen Talents des 19-Jährigen erscheint dieses Szenario sehr abwegig, schließlich ist der Meisterschafts-Ausgang nach wie vor offen.

Offensiv-Juwel Yusuf Kabadayi könnte die Bayern im Sommer verlassen. © Imago / foto2press

Bayern-Youngster Kabadayi gegen Schalke wahrscheinlich nicht dabei

Und auch beim Münchner Gastspiel zuletzt in Bremen saßen zwar aufgrund von Personalsorgen einige Nachwuchsspieler auf der Münchner Ersatzbank, allerdings kam beim knappen 2:1-Erfolg keiner von ihnen zum Einsatz. Stattdessen brachte Coach Tuchel altbewährte Kräfte von der Bank, wie unter anderem Thomas Müller, der gegen „Königsblau“ wohl wieder für die Bayern auflaufen wird.

Überhaupt nicht dabei war gegen Werder Yusuf Kabadayi, der wohl auch gegen Schalke im Kader des FC Bayern fehlen wird. Der Youngster stand am Freitagabend vielmehr in der Startelf der zweiten Mannschaft im Regionalliga-Duell gegen die SpVgg Hankofen.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Leistungen von Nachwuchs-Talent Kabadayi in zweiter Mannschaft der Bayern wecken Interesse

Auch wenn er wohl vorerst nicht in der ersten Mannschaft des Rekordmeisters zum Zug kommt, weiß Kabadayi auf sich aufmerksam zu machen. In bislang 17 Regionalliga-Spielen in dieser Saison für die Bayern-Amateure kommt er auf acht Tore. Zuletzt traf das Münchner Juwel unter anderem zwei Mal gegen Aubstadt. Zudem traf er in drei Einsätzen in der Youth League einmal, bereitete zudem ein Tor vor.

Mit diesen Leistungen weckt der deutsche U19-Nationalspieler der Bild zufolge offenbar das Interesse anderer Vereine. So schreibt das Blatt, dass sich „Erstligisten aus dem In- und Ausland“ vorstellen könnten, Kabadayi zu verpflichten. Offen ist, ob sich das Offensiv-Juwel selbst mit einem Abgang aus seinem Geburtsort anfreunden kann.

Bei seiner Vertragsverlängerung im vergangenen Jahr äußerte der Youngster noch seinen Traum, eines Tages für die Bayern-Profis aufzulaufen. (wuc)