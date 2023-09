17-jähriges Bayern-Talent schnuppert Champions-League-Luft gegen Manchester United

Von: Johannes Skiba

Mit Max Schmitt saß überraschenderweise ein 17-jähriger Torwart auf der Bank beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Manchester United.

München – Der FC Bayern München feiert die Eröffnung seiner Champions-League-Saison mit dem Kracher gegen Manchester United. Der Klub aus der Premier League ist in der Gruppe A der größte Kontrahent für den FCB. Galatasaray Istanbul und Kopenhagen haben nur Außenseiterchancen. Das Duell gegen die Engländer ist somit von hoher Bedeutung. Überraschenderweise durfte ein 17-jähriges Eigengewächs bei dieser Begegnung in der Allianz Arena auf der Bank Platz nehmen.

Doppelter Einsatz beim FC Bayern für Max Schmitt

Max Schmitt stand am Wochenende noch für die U19 des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim im Tor. Wenige Stunden vor dem Champions-League-Auftakt der Münchener war Schmitt sogar noch in der Youth League für das Jugendteam des deutschen Rekordmeisters im Einsatz.

Gegen die U19 von Manchester United siegte der FCB mit 2:0. Schmitt konnte sich in der Nachspielzeit durch eine sehenswerte Parade in Szene setzen. Vom Bayern Campus ging es dann direkt rüber zu den Profis. Dort saß der 17-Jährige beim Spiel gegen Manchester United tatsächlich auf der Bank.

Der 17-jährige Torwart Max Schmitt aus der U19 des FC Bayern durfte in der Champions League gegen Manchester United auf die Bank. © imago/Lackovic

Verletzungen im Tor des FC Bayern sorgen für Nominierung von Schmitt

Die Verletzungssorgen der Keeper des FC Bayern sorgten für diesen Doppeleinsatz von Max Schmitt. Manuel Neuer ist noch immer nicht fit. Regionalliga-Torhüter Tom Hülsmann plagt sich mit einer Oberschenkelverletzung herum. Schmitt war allerdings nicht der einzige Ersatztorwart des FCB. Auch der israelische Neuzugang Daniel Peretz war gegen Manchester einer der Einwechselspieler.

Somit war ein Einsatz von Schmitt so gut wie ausgeschlossen. Dennoch dürfte das Torwart-Talent diesen Tag in der Champions League nicht so schnell vergessen. Diese Erfahrung kann dem jungen Keeper in seiner Entwicklung einen weiteren Schub geben. Vielleicht winkt dann eines Tages auch der erste Champions-League-Einsatz. (jsk)