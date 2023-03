Ten Hag will ihn angeblich zu Manchester United locken: Ex-FCB-Juwel startet in Utrecht durch

Von: Louisa Genthe

Teilen

Bis letzten Sommer spielte Taylor Booth für den FC Bayern II. Jetzt beweist er sein Talent beim FC Utrecht in den Niederlanden. © foto2press/Imago

Insgesamt spielte Taylor Booth drei Jahre für den FC Bayern II. Diese Saison verpflichtete ihn der FC Utrecht. Dort hat er den Durchbruch geschafft.

München – Ob der FC Bayern da einen Fehler gemacht hat? 2022 gaben die Roten den 21-jährigen Taylor Booth in die Niederlande zum FC Utrecht. Dort startet der Stürmer durch und erhält jetzt angeblich zahlreiche Angebote großer Vereine.

Anfang des Jahres 2019 wechselte der damals 17-Jährige aus der amerikanischen Academy von Salt Lake City nach Deutschland in die U19 des FC Bayern. In dieser und der folgenden Saison 19/20 absolvierte Booth dort insgesamt 18 Spiele. Mit 20 Jahren ging es für ihn dann in die 3. Liga zur zweiten Mannschaft des Rekordmeisters.

Nachdem Booth vorerst beim FC Bayern nur zwei Spiele zählen konnte, wurde er dem St. Pölten ausgeliehen

Der große Durchbruch gelang Booth dort allerdings nicht. In zwei Saisons absolvierte der Mittelfeldspieler nur vier Spiele und konnte keinen Treffer erzielen. Daraufhin durfte er einen weiteren Auslandsaufenthalt antreten: Der FC Bayern lieh Booth für die kommende Saison 20/21 dem SKN St. Pölten. Während des Frühjahrs 2021 lief er in den Niederlanden in 15 Spielen auf und konnte dabei drei Tore erzielen.

In der kommenden Saison ging es für den Youngster dann wieder zurück zum FC Bayern II. Dort lief es in der Saison 21/22 schon viel besser für den gebürtigen Amerikaner. Im Laufe des Jahres erspielte er sich mit 24 Spielen eine sichere Position in der Mannschaft und konnte darüber hinaus insgesamt drei Tore erzielen.

Letzten Sommer entschied sich Booth dazu, den FC Bayern zu verlassen und zum FC Utrecht zu wechseln

Nach dieser erfolgreichen Saison zog es den Mittelfeldspieler allerdings wieder zurück in die Niederlande. Eine Anfrage des FC Utrecht letzten Sommer nahm Booth an. Anfangen durfte der 21-Jährige in der zweiten Mannschaft. Dort schien Booth schnell überzeugt zu haben, denn die Erste zog ihn bereits zwei Spiele später nach oben.

Das schien für den Mittelfeldspieler genau die richtige Entscheidung gewesen zu sein. In bislang 18 Spielen gelangen Booth zwei Tore und drei Assists. Er wurde sogar Spieler des Monats November in der Eredivisie.

Nachdem sich Booth beim FC Utrecht beweisen konnte, klopfen nun einige bekannte Vereine bei ihm an

Von diesem Lauf eines jungen Talentes haben natürlich weitere Klubs Wind bekommen. Sowohl Ajax Amsterdam als auch der PSV Eindhoven sollen sich bei dem 21-Jährigen gemeldet haben. Angeblich sei laut der Daily Mail sogar auch Manchester United an Booth interessiert sein. Der Kontakt läuft wohl über den ehemaligen Utrecht-Trainer Erik ten Hag.

Sollte Booth nun tatsächlich zu Manchester United wechseln und dort in der Premiere League groß auflaufen, könnte das ein ärgerlicher Verlust für den FC Bayern sein. Vielleicht wäre ihm auch in der ersten Mannschaft des Rekordmeisters der Durchbruch gelungen.