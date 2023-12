Bayern-Stars überraschen Küchen-Team mit Weihnachtsgeschenken

Von: Christoph Wutz

Weihnachtsstimmung beim FC Bayern: Ein Spieler-Trio bereitet einigen Mitarbeitern eine schöne Bescherung. Einem der drei unterläuft ein Missgeschick.

München – Es weihnachtet sehr beim FC Bayern! Nach dem 2:1-Erfolg beim VfL Wolfsburg zum Abschluss des Jahres ist die Stimmung beim Rekordmeister prächtig. Nach einer anstrengenden Hinrunde und vor einer mutmaßlich kräftezehrenden Rückserie kommen ein paar ruhige Tage allen Münchner Akteuren gelegen. Einige Spieler der Bayern nutzen die besinnliche Vorweihnachtszeit aber noch, um sich dem Küchenpersonal an der Säbener Straße gegenüber erkenntlich zu zeigen.

Obwohl die diesjährige Weihnachtsfeier der Bayern offenbar ausfällt, kommt Weihnachtsstimmung bei den Akteuren des amtierenden Deutschen Meisters auf. Alphonso Davies, Jamal Musiala und Mathys Tel haben den Geist des Festes wohl besonders gut verinnerlicht.

Der FC Bayern lud jetzt auf seinen Online-Auftritten ein Video hoch, das das Trio beim Verteilen von Weihnachtsgeschenken zeigt. Darin sind die drei Spieler zu sehen, wie sie ihre Dankbarkeit gegenüber dem Küchen-Personal auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße mit speziellen Präsenten zum Ausdruck bringen.

Mathys Tel, Jamal Musiala und Alphonso Davies verteilen Geschenke an das Küchenpersonal des FC Bayern. © Screenshots Instagram.com @fcbayern

Davies, Musiala und Tel bereiten Küchen-Personal des FCB eine schöne Bescherung

Für das Küchen-Team ist es eine schöne Bescherung: Im Video freuen sich alle Beschenkten sichtlich und zeigen sich, inmitten ihres Arbeitstages, sehr glücklich über den Überraschungs-Besuch des Bayern-Trios.

Und auch Davies, Musiala und Tel selbst ist es eine Freude. Alle drei haben keine Berührungsängste, wünschen frohe Weihnachten und übergeben die Geschenke mit großem Spaß.

Tel-Fauxpas inklusive: FCB-Trio übergibt Weihnachtspräsente an Gastronomie-Team

Tel geht dabei sogar derart forsch voran, dass er den frisch gereinigten Boden der Küche übersieht und in eine kleine Pfütze tritt. Erst als ihn ein Mitarbeiter der Bayern darauf hinweist, bemerkt der Franzose seinen Fauxpas.

Was genau in den kleinen Geschenk-Beuteln steckt, ist in dem Clip nur schwer zu erkennen. Mutmaßlich enthalten sind aber einige süße Weihnachts-Köstlichkeiten und weitere kleine Präsente für die Mitarbeiter.

Ein anderer Bayern-Akteur, der für gewöhnlich in Form von Torvorlagen von den Geschenken der drei profitiert, ist Harry Kane. Der Torjäger des Rekordmeisters verriet jetzt seine Urlaubspläne für die Feiertage – inklusive eines Fingerzeiges an seine Freunde. (wuc)