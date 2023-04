Schweinsteiger mit Sonderlob für Mehmet Scholl – der reagiert sofort

Von: Christoph Klaucke

Bastian Schweinsteiger und Mehmet Scholl stimmen sich auf den Klassiker FC Bayern gegen Dortmund ein. Ein Sonderlob von Schweini gibt Scholl umgehend zurück.

München – Der Klassiker des deutschen Fußballs elektrisiert die Massen. Fans, Experten und natürlich die Spieler selbst fiebern dem Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund entgegen. In den 90 Minuten in der Allianz Arena könnte eine Vorentscheidung um die Deutsche Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga fallen. Die ehemaligen Bayern-Spieler Bastian Schweinsteiger und Mehmet Scholl sind ebenfalls voller Vorfreude. Die beiden Ex-Stars werfen vor dem Kracher einen Blick in ihre Vergangenheit, von Schweini erhält Scholl dabei ein Sonderlob.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 in Kolbermoor Profi-Stationen: FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire Pflichtspiele für den FC Bayern: 500 (68 Tore, 99 Assists) Länderspiele für Deutschland: 121 (24 Tore)

Schweinsteiger und Scholl spielten fünf Jahre zusammen beim FC Bayern

Bastian Schweinsteiger sprach in einem Q&A, also einem Frage- und Antwortspiel, auf Instagram über seine besten Teamkollegen in verschiedenen Kategorien. Dabei nannte Schweinsteiger, der demnächst mit seiner Frau Ana Ivanovic das dritte Kind erwartet, wenig überraschend auch einige Bayern-Profis.

Kein Wunder: Der 38-Jährige verbrachte den Großteil seiner Karriere beim FC Bayern. Bereits 1998 kam der gebürtige Kolbermoorer aus Rosenheim nach München. Ende 2002 feierte der damals 18-Jährige sein Bundesliga-Debüt, als er für Niko Kovac eingewechselt wurde. Schweinsteiger blieb bis zu seinem Wechsel zu Manchester United im Sommer 2015, was bleibt sind viele Erinnerungen an legendäre Mitspieler.

Schweinsteiger adelt Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl. © Bastian Schweinsteiger/Instagram/Chai v.d. Laage/Imago

Schweinsteiger wählt beste Teamkollegen: Scholl zählt dazu

Über die Antwort auf die Frage nach der besten Wahl für einen Freistoß musste Schweinsteiger nicht lange überlegen. „Mehmet Scholl“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Scholl war zu aktiven Zeiten als Freistoßschütze gefürchtet und erzielte auf diese Weise viele Tore für den FC Bayern.

Der heute 52-Jährige und Schweinsteiger spielten fünf Jahre gemeinsam für die Bayern, bis Scholl 2007 seine Karriere beendete. Die Reaktion des ehemaligen Mittelfeldspielers auf das Sonderlob von Schweinsteiger ließ nicht lange auf sich warten.

Schweinsteiger mit Sonderlob für Mehmet Scholl – der reagiert sofort

„Beste Strategen?“, fragt Scholl und liefert die Antwort direkt hinterher: „Schweinsteiger, Zidane und Effenberg“. Damit stellt der Freistoß-Künstler, der seinen Kommentar mit einem Kuss-Emoji versieht, Schweinsteiger in eine illustre Reihe. Mit Stefan Effenberg gewann Scholl 2001 die Champions League, der französische Weltmeister Zinedine Zidane gilt als einer der genialsten Fußballer überhaupt.

Scholl stimmt sich auf Instagram bereits auf den Klassiker zwischen Bayern und Dortmund ein. Der frühere ARD-Experte und damit einer von Schweinsteigers Vorgängern postet zwei sehenswerte Treffer von sich gegen den BVB, einer davon ein herrlich gezwirbeltes Freistoßtor in den Winkel. „Gute Erinnerungen vor dem deutschen Klassiker“, schreibt Scholl und fügt augenzwinkernd hinzu: „Bin für das Wochenende noch nicht bei 100%“.

Müller, Podolski, Ribéry: Schweinsteiger nennt seine besten Mitspieler

Zu den witzigsten Teamkollegen zählte Schweinsteiger Scholl nicht, obwohl der gebürtige Karlsruher auch für seinen Humor bekannt ist. Stattdessen fiel Schweinis Wahl auf Wayne Rooney und FCB-Star Thomas Müller. Der Mann mit dem härtesten Schuss ist für Schweinsteiger, der es nicht in Boatengs Bayern-Dreamteam schaffte, ganz klar Kumpel Lukas Podolski.

Gegen Mario Mandzukic und Franck Ribéry hasste er es am meisten, sich im Training zu duellieren. Der härteste Arbeiter sei Holger Badstuber, der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

FC Bayern gegen Dortmund: Schweinsteiger tippt Klassiker

Schweinsteiger glaubt im Gipfeltreffen an einen Bayern-Sieg, wie er im Sportschau-Interview verrät. „Es ist eine Riesenchance für den BVB. Der FC Bayern ist angeschlagen, aber normalerweise hat der FC Bayern dann immer sehr groß reagiert“, meinte Schweinsteiger, der auf ein 3:1 tippt. Die künstliche Intelligenz ChatGPT gibt eine merkwürdige Prognose zum Klassiker ab. (ck)