Süßes Bild vom Tegernsee: Manuel Neuer zeigt stolz Familienzuwachs

Von: Marius Epp

Urlaub fernab von Bayern? Hat Manuel Neuer nicht nötig. Der Bayern-Star verbringt freie Tage am heimischen Tegernsee. Mit dabei ist Familienzuwachs.

Tegernsee – Für einige Stars des FC Bayern hieß es nach dem am Ende recht überraschenden Gewinn der Meisterschaft: Nichts wie weg! Ob Kapverden, Ibiza oder Kosovo – Tuchels Spieler lassen es sich im Ausland gut gehen. Doch nicht alle suchen das Weite. Angefangen bei Trainer Thomas Tuchel, der trotz Saisonende noch keine Zeit zum Ausspannen hat, weil er mithelfen soll, den FC Bayern sportlich für die Zukunft auszurichten.

Manuel Peter Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Verein: FC Bayern München Position: Torwart Marktwert: 7 Millionen Euro

Manuel Neuer genießt die Sonne am Tegernsee

Einer, der sowieso gerne Heimaturlaub macht, ist Manuel Neuer. Warum auch weg, wenn sich in Bayern so oft die Sonne blicken lässt wie in den letzten Tagen? Der Torhüter befindet sich nach seinem Unterschenkelbruch auf der Zielgeraden der Reha. In der neuen Saison will der 37-Jährige wieder angreifen.

Ein paar freie Tage in seiner bayerischen Heimat werden ihm sicherlich guttun, um seine Akkus dafür vollständig aufzuladen. Auf Instagram postete Neuer ein Foto vom Tegernsee, wo er sich gerade entspannt. Zu sehen ist der Bayern-Kapitän bei einem Spaziergang an einer sonnigen Seepromenade.

Bayern-Star Manuel Neuer hat jetzt einen Hundewelpen

Und siehe da, Familie Neuer ist größer geworden! Auf dem Arm trägt Neuer einen weißen Hundewelpen, der natürlich sofort für Entzücken bei seinen Fans sorgt. Dem Anblick nach zu urteilen, könnte es sich um einen Labrador-Retriever-Welpen handeln. Alt ist er jedenfalls noch nicht.

Auf welchen Namen der kleine Vierbeiner hört, verrät Neuer in seinem Post noch nicht. Wertvolle Tipps kann er sich sicherlich vom passionierten Hundehalter und Tierfreund Thomas Müller holen, der ihn in seiner Verletzungsabstinenz als Bayern-Kapitän vertrat.

Neuer-Comeback steht bevor: Torwart-Rochade beim FC Bayern?

Kinder-Nachwuchs hat der Nationalkeeper mit seiner Freundin Anika Bissel noch nicht, mit dem Hund gehen die beiden einen ersten Schritt in Richtung Familienleben. Neuers Fokus dürfte allerdings erst einmal darauf liegen, in seinem Karriereherbst nochmal richtig anzugreifen und sich wieder den Stammplatz zwischen den Pfosten zu sichern.

Den hatte nun ein knappes halbes Jahr Yann Sommer inne. Doch ein Verbleib des Schweizers ist nach derzeitigen Informationen unwahrscheinlich. Sein Abschied scheint besiegelt – verlässt er den FC Bayern für einen großen Traum? (epp)