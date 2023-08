Abschiedsgedanken bei Kane-Transfer? Bayern-Youngster Tel macht klares Statement

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Der FC Bayern will weiterhin Stürmer Harry Kane an die Isar locken. Für den jungen Angreifer Mathys Tel will aber um seinen Platz im Team kämpfen.

München – Der Poker um Englands Star-Stürmer Harry Kane ist in vollem Gange. Für den FC Bayern ist er immer noch das wichtigste Transferziel des Sommers, bisher gab es allerdings noch keine Einigung. Nach tz-Informationen liegen beide Parteien in Sachen Ablöse noch 15 bis 20 Millionen Euro auseinander. Trotz allem soll der Transfer bald finalisiert werden, da Kane sonst eventuell doch bei Tottenham Hotspur bleiben könnte. Dem FC Bayern läuft die Zeit davon, es ist davon auszugehen, dass die Münchner Bosse aufs Gas drücken werden.

Mathys Tel Geboren am: 27. April 2005 (Alter 18 Jahre), Sarcelles, Frankreich Position: Sturm Aktueller Marktwert: 20 Millionen (Quelle: Transfermarkt.de)

Tel macht sich auch im Falle einer Kane-Verpflichtung keine Sorgen

Für den jungen Stürmer Mathys Tel, der im vergangenen Sommer mit 17 Jahren für stolze 20 Millionen Euro zum FC Bayern kam, ist der mögliche Wechsel Kanes allerdings kein Grund zur Besorgnis. „Jeder Spieler, auch ein neuer Stürmer, ist wichtig für Bayern. Wir müssen gewinnen - für die Fans, für den Klub“, sagte er in einem Interview mit dem Kicker.

Es sei ganz egal, wer kommt, das Team müsse zusammen gewinnen. „Ich mag Druck, ich mag Konkurrenzkampf. Für mich ist das kein Problem. Ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich kann.“

Tuchel-Lob für Bayern-Juwel Tel

Trainer Thomas Tuchel hatte den Youngster während der Vorbereitung gelobt, aber auch gesagt, dass man zum Ende der Transferperiode nochmal sprechen würde.

Tel selbst ist seine Entwicklung am wichtigsten. „Ich würde am liebsten auch diese Saison in München bleiben. Wir werden gemeinsam besprechen, was am besten für meine Entwicklung ist“, sagte er in dem Interview. Der FC Bayern sei sein großer Traum. „Ich arbeite jeden Tag dafür, um besser zu werden. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich habe nur den FC Bayern im Kopf.“

Mathys Tel ist glücklich beim FC Bayern – und würde auch im Falle eines Transfers von Harry Kane gerne bleiben. © ActionPictures/imago

Youngster Tel kann sich dauerhaften Verbleib beim FC Bayern vorstellen

Und dann lässt Tel auch noch das Herz jedes Fußball-Romantikers höher schlagen. Denn der 18 Jahre alte Stürmer kann sich vorstellen, den FC Bayern nicht mehr zu verlassen und beim deutschen Rekordmeister zur Legende zu werden – wie seine Landsmänner Willy Sagnol oder Franck Ribéry. „Das ist ein Traum, der FC Bayern ist mein Zuhause geworden. Ich will für immer hierbleiben“, sagte er im Interview mit dem Kicker. (msb)