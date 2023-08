FC Bayern nennt Details zur JHV und sorgt für große Änderung

Von: Christoph Gschoßmann

Bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern ist immer etwas geboten. In diesem Jahr gibt es schon vorab eine große Änderung.

München – Große Änderung bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München: Wie der Rekordmeister bekannt gab, soll die Veranstaltung erstmals zur Mittagszeit beginnen. Dies soll die An- und Abreise aller Teilnehmenden am selben Tag ermöglichen.

Die Veranstaltung findet in diesem Jahr am Wochenende des 11./12. November statt. Am selben Wochenende trägt der Verein in der Bundesliga das Heimspiel gegen Heidenheim aus. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag mitteilte, wird der genaue Termin der JVH zeitnah festgesetzt. Bei den Bayern gilt derzeit alle Aufmerksamkeit dem bevorstehenden Wechsel von Harry Kane.

JVH des FC Bayern im Vorjahr: Hoeneß schießt gegen Katar-Kritiker Ott

Bei der letzten JVH hatte es eine Mitgliederumfage bezüglich Änderungen gegeben. 2022 hatte die Jahreshauptversammlung des FC Bayern im Audi Dome (mittlerweile BMW Park) Mitte Oktober stattgefunden.

Stellte Katar-Kritiker Michael Ott auf der JVH 2022 zur Rede: Uli Hoeneß (li.), Ehrenpräsident des FC Bayern München. © IMAGO / Eibner

Im Vorjahr gab es auf der JVH eine vage Bombendrohung, die Veranstaltung dauerte vier Stunden. Präsident Herbert Hainer wurde zwar wiedergewählt, aber nur mit 83,3 Prozent der Stimmen. Auch ein Auftritt von Ehrenpräsident Uli Hoeneß bleibt in Erinnerung: Er ging nach der Versammlung Katar-Kritiker Michael Ott an und sagte: „Ihr Auftritt war peinlich! Das ist der Fußballklub Bayern München und nicht die Generalversammlung von Amnesty International!“

FC Bayern beendet Zusammenarbeit mit Qatar Airways

Zu solchen Szenen kommt es diesmal aber wohl nicht. Die Bayern beendeten die Zusammenarbeit mit Qatar Airways vor wenigen Wochen nach Ablauf der Vertragslaufzeit. 2021 hatte Otts Kritik für eine Skandal-Veranstaltung gesorgt. (cgsc mit dpa)