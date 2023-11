Bayern demütigt den BVB: München zeigt Dortmund schon wieder die Grenzen auf

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern schüttelt das blamable Aus im DFB-Pokal durch eine Machtdemonstration im Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund ab. Das Topspiel im Ticker zum Nachlesen.

Borussia Dortmund - FC Bayern 0:4 (0:2)

Münchner demütigen den BVB: Harry Kane glänzt mit Dreierpack im Topspiel.

Der Ticker zum Bundesliga-Klassiker zum Nachlesen.

Fazit: Der FC Bayern hat Borussia Dortmund durch ein 4:0 (2:0) im Bundesliga-Klassiker deutlich in die Schranken verwiesen. Dayot Upamecano (4. Minute) und Superstar Harry Kane mit einem Dreierpack (9./72./ 90.+3) erzielten die Tore für deutschen Rekordmeister, der sich nach dem blamablen DFB-Pokal-K.o. bei Drittligist 1. FC Saarbrücken (1:2) gut erholt zeigte. Der BVB verzichtete zu Spielbeginn auf hohes Pressing und ließ die Münchner so ideal ins Spiel kommen - wohl eine taktische Fehleinschätzung von Trainer Edin Terzic. Bereits nach neun Minuten hatten die Bayern die Westfalen durch einen Doppelschlag schwer unter Druck gesetzt. Die Borussen fanden in der Folge nie zu ihrem Rhythmus und mussten sich nach saisonübergreifend 17 Spielen in der Bundesliga ohne Niederlage erstmals wieder geschlagen geben. Der FC Bayern rückte durch den Erfolg mit 26 Punkten wieder an Tabellenführer Bayer Leverkusen (28) heran.

Tore: 0:1 Upamecano (4.), 0:2 Kane (9.), 0:3 Kane (72.), 0:4 Kane (90.+3)

Jubeln in Dortmund: Die Bayern-Stars um Manuel Neuer, Harry Kane und Jamal Musiala (v.li.) dürfen feiern. © IMAGO / Uwe Kraft

Münchner demütigen den BVB: Harry Kane glänzt mit Dreierpack im Topspiel

90. Minute + 4: Das Spiel ist aus! Der FC Bayern demontiert im Spitzenspiel den BVB und hat sich bemerkenswert schnell vom DFB-Pokal-Aus erholt.

90. Minute + 3: Tooooorrrrrr!!! Borussia Dortmund - FC Bayern 0:4, Torschütze: Kane. Die Münchner demütigen den BVB. Die Westfalen verlieren den Ball im Spielaufbau fahrlässig. Pavlovic klaut sich die Kugel und spielt direkt auf Kane weiter. Der Engländer marschiert auf Kobel zu und verlädt den Schweizer. Es ist sein 15. Saisontor - eine Hammer-Statistik nach zehn Spieltagen!

90. Minute: Vier Minuten Nachspielzeit.

89. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Müller kommt unter dem Jubel der Münchner Fans für Sané ins Spiel. Choupo-Moting ist jetzt für Musiala mit dabei.

86. Minute: Sabitzer haut einen Freistoß inspirationslos über den Kasten. So wird es für den BVB auch in dieser Saison nichts mit der Meisterschaft. Stattdessen bleiben die Dortmunder nach diesem Spiel Vierter der Bundesliga-Tabelle.

84. Minute: Moukoko und Haller können als Doppelsturm nichts ausrichten. Bayern spielt die Partie ganz kontrolliert und souverän zu Ende.

81. Minute: Ein Eckball für den BVB bringt ebenfalls nichts ein. Trainer Terzic sieht in der Coaching Zone recht ratlos aus. Das taktische Duell geht klar an Tuchel.

79. Minute: Wechsel bei Dortmund: Haller ersetzt im Mittelsturm den heute glücklosen Füllkrug.

76. Minute: Die Bayern haben sich nach dem blamablen DFB-Pokal-Aus einmal kräftig geschüttelt und zeigen ein weiteres Mal dem nationalen Rivalen Borussia Dortmund die Grenzen auf. Dieser abgeklärt Auftritt ist auch ein Signal an Tabellenführer Bayer Leverkusen.

BVB gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Kane mit dem Doppelpack

72. Minute: Tooooorrrrrr!!! Borussia Dortmund - FC Bayern 0:3, Torschütze: Kane. Aber jetzt! Die linke Abwehrseite Schlotterbecks steht weit offen. Musiala zündet den Turbo, der Dortmunder kommt ihm schlicht nicht hinterher. Musiala spielt genau im richtigen Moment auf Kane quer, der sich Hummels davonstiehlt. Es ist das 14. Saisontor des Superstars aus England. So geht souverän!

70. Minute: Ist das die Entscheidung? Nein! Chippball auf Kane, der durchgeht und für Musiala querpasst. Der Youngster muss nur noch einschieben. Doch: Der Treffer zählt nicht, weil Kane minimal im Abseits stand.

67. Minute: Wechsel bei Dortmund: Terzic bringt für den Angriff Moukoko. Für Brandt ist der Arbeitstag auf dem Platz beendet.

64. Minute: Dortmund geht ins Risiko und greift an. Reus köpft den Ball nach einer Sabitzer-Flanke über das Kreuzeck. Der Sturm und Drang des BVB schafft den Münchner Räumen zum Kontern.

Intensives Bundesliga-Topspiel: Der FC Bayern fordert den BVB in Dortmund. © IMAGO / Nordphoto

59. Minute: Wechsel bei Bayern: Talent Pavlovic wird für Upamecano eingewechselt, der alle Körner liegen gelassen hat. Goretzka rückt für ihn nach hinten in die Innenverteidigung.

58. Minute: Glanztat von Kobel! Umschaltspiel der Bayern. Der extrem starke Sané legt für Musiala ab, der erneut in der Mitte frei durch ist. Aber wieder scheitert er am BVB-Torwart.

57. Minute: Doppel-Wechsel bei Dortmund: Nmecha darf im defensiven Mittelfeld für den überforderten Özcan ran. Adeyemi kommt im Angriff für Malen.

BVB gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Riesen-Chance für Dortmund

56. Minute: Riesen-Chance für den BVB! Langer Ball auf Reus, der für Füllkrug ablegt, der ihm die Kugel in der Box direkt zurück gibt. Reus versucht es aus der Drehung, doch Neuer hat die Arme oben und pariert prächtig.

55. Minute: Dortmund steht jetzt viel höher und presst gegen die Münchner Viererkette. Es ist eine Taktik, die Terzic besser gleich in der ersten Hälfte gewählt hätte. So werden die Bayern beschäftigt und kommen nicht mehr vor das Borussen-Tor.

50. Minute: Reus ist nach einem Brandt-Zuspiel beinahe durch. Doch Kim klärt mit einer ganz wichtigen Grätsche gegen den Angreifer. Der BVB spielt jetzt mutiger.

47. Minute: Wieder ist der Ball im Dortmunder Tor. Doch Kane stand klar im Abseits. Mein Lieber, das hat sich der BVB aber ganz anders vorgestellt.

46. Minute: Riesen-Chance für Bayern! Kane leitet ansatzlos für Musiala weiter, der frei durch die Gasse gehen kann. Der Youngster scheitert aber im Eins-gegen-Eins an Keeper Kobel. Dortmund kommt genauso wackelig aus der Kabine zurück.

46. Minute: Wechsel bei Dortmund: Süle ersetzt in der Defensive Wolf. Stellt der BVB auf eine Dreierkette um?

46. Minute: Weiter geht es mit dem Bundesliga-Topspiel zwischen dem BVB und den Bayern.

BVB gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Münchner dominieren den Klassiker

Der Bundesliga-Klassiker: Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. © IMAGO / Eibner

45. Minute + 2: Pause in Dortmund! Die Bayern gehen nach einer souveränen ersten Hälfte mit einer komfortablen Führung in die Kabine.

45. Minute + 2: Riesen-Chance für Dortmund! Füllkrug steckt in der Box für Ryerson durch, der querlegt. Am zweiten Pfosten steht Malen frei, schlenzt den Ball aber um Zentimeter über den Winkel hinweg. Das kann, das muss vielleicht der Anschlusstreffer sein.

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit.

43. Minute: Bayern-Coach Tuchel sieht die Gelbe Karte, weil er wiederholt gegen Schiedsrichter Aytekin motzt. Dabei läuft es für seine Mannschaft doch recht gut.

40. Minute: Borussia Dortmund müsste ins Pressing gehen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Aber Terzic reagiert nicht. Dabei hat er mit Adeyemi und Nmecha Geschwindigkeit auf der Bank sitzen. Das, was der BVB heute im Klassiker anbietet, sieht sehr fahrig aus.

Dortmund gegen Bayern im Live-Ticker: Fallrückzieher von Münchens Goretzka

36. Minute: Hui! Goretzka nimmt den Ball mit der Brust an und versucht es mit dem Rücken zum Tor mit einem Fallrückzieher. Der Ball geht diesmal aber deutlich daneben. Der Ex-Schalker arbeitet in Dortmund sehr viel für die Mannschaft und trägt den Ball immer wieder von Box zu Box.

35. Minute: Von Füllkrug (zehn Ballkontakte) im Dortmunder Sturm ist nichts zu sehen. Malen rennt sich dagegen ein ums andere Mal fest. Immerhin ist Brandt um Struktur im Angriffsspiel bemüht.

32. Minute: Rumms! Der Ball klatscht gegen den Pfosten des Dortmunder Tores. Doch Kane stand beim Abschluss minimal im Abseits. Der BVB kommt in der Abwehr nicht zur Ruhe.

28. Minute: Bayern verteidigt gut, sehr konsequent heute. Der BVB will sich mit Füllkrug und Reus durcharbeiten, bleibt aber im roten Bollwerk hängen.

Dortmund gegen Bayern im Live-Ticker: Sané ist bester Münchner

25. Minute: Sané ist auch heute bester Münchner. Der Nationalspieler geht sehr viele Wege, arbeitet nach hinten ungemein mit und strahlt vorne immer Gefahr aus.

22. Minute: Sané sieht die Gelbe Karte, weil er Reus an den Hals packt und den Dortmunder Routinier umreißt. Zuvor hatte jedoch Özcan schon Sané gefoult, was Schiedsrichter Aytekin aber offenbar nicht gesehen hat.

19. Minute: Dortmund leistet sich etliche schlampige Abspiele und technische Fehler. So bestehst du gegen München in keinem Fall. Der taktische Plan von Terzic, abwartend, aber kompakt zu spielen, geht überhaupt nicht auf.

16. Minute: Uhhhhhh ... wieder kommt Sané nach einem Steckpass gefährlich vor das Tor. Weder Hummels noch Wolf kommen dem deutschen Nationalspieler hinterher, der bei diesem Pass allerdings im Abseits steht. Bayern ist deutlich besser im Spiel als die Gastgeber.

14. Minute: Dortmund sammelt sich nach dem frühen Doppelschlag. Malen zieht am Strafraum an und in diesem ab. Der Niederländer wird beim Schuss jedoch geblockt. Der BVB muss jetzt eine Reaktion zeigen. Kommt diese auch?

Dortmund gegen Bayern im Live-Ticker: Kane legt für München nach

9. Minute: Tooooorrrrrr!!! Borussia Dortmund - FC Bayern 0:2, Torschütze: Kane. Wahnsinn! Die Münchner legen direkt nach. Der BVB kommt mal in die Box. Doch ein Zuspiel von Füllkrug findet Reus nicht. Stattdessen leitet Sané mit einem feinen Hakentrick gegen Wolf den schnellen Konter ein. Goretzka marschiert durch das Mittelfeld und steckt am Strafraum für Sané durch, der überlegt auf Kane querlegt, welcher nur noch den Fuß hinhalten muss.

6. Minute: Coman mit einem schnellen Haken und dem nächsten Abschluss. Doch der Franzose zimmert den Ball auf die Tribüne.

Torschütze in Dortmund: Dayot Upamecano (re.) für den FC Bayern. © IMAGO/Revierfoto

Dortmund gegen Bayern im Live-Ticker: Upamecano erzielt die Führung

4. Minute: Tooooorrrrrr!!! Borussia Dortmund - FC Bayern 0:1, Torschütze: Upamecano. Die frühe Führung für die Gäste aus München! Sané schlägt eine Ecke scharf auf den zweiten Pfosten. Schlotterbeck lässt Upamecano entwischen, der die Kugel mit dem Kopf aus kürzester Distanz in die Maschen wuchtet.

3. Minute: Borussia Dortmund legt zaghaft los und steht tief in der eigenen Hälfte. Das sieht zwar kompakt aus, aber Bayern hat ja eigentlich Probleme bei Pressing des Gegners.

2. Minute: Die Bayern beginnen forsch und stehen anfangs hoch. Mutige Marschroute für den Start.

1. Minute: Flutlicht, Samstagabend, 81.000 Fans im Stadion - los geht es mit dem deutschen Fußball-Klassiker in Dortmund!

BVB gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Kann Dortmund die Serie brechen?

Update vom 4. November, 18.20 Uhr: Von den letzten elf Bundesliga-Spielen gegen den FC Bayern konnte Borussia Dortmund kein einziges gewinnen. Der letzte Sieg des BVB gegen die Münchner datiert vom 10. November 2018, als sich die Westfalen daheim 2:0 durchsetzen konnten. Wie geht das Giganten-Treffen des deutschen Fußballs heute aus? Die Spannung steigt!

Update vom 4. November, 18.10 Uhr: Thomas Tuchel spricht bei Sky. „Der Druck ist immer groß bei Bayern. Wir haben eine starke Aufstellung. Wir haben mit Upa und Leon (Upamecano und Goretzka, d. Red.) zwei auf dem Platz, die heute alles geben. Beide wollten unbedingt spielen, wir vertrauen ihnen. Es ist eine gute Mannschaft auf dem Platz“, sagt der FCB-Coach zur Aufstellung der Münchner.

Zur Einordnung: Dayot Upamecano kommt aus einer Muskelverletzung, Leon Goretzka wird wegen einer Hand-Fraktur wohl mit einer Schiene spielen. „Wir überspringen in jedem Fall ein paar Schritte. Wir haben die Bilder gecheckt und den Arzt gefragt. Der klinische Befund: Es wird nicht über die vollen 90 Minuten reichen“, erzählt Tuchel zum französischen Innenverteidiger Upamecano.

BVB gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Edin Terzic ist hochmotiviert

Update vom 4. November, 18.05 Uhr: BVB-Coach Edin Terzic ist bei Sky am Mikrofon. „Es geht einfach darum, dass wir als Mannschaft heute ein richtig gutes Spiel zeigen wollen“, sagt der Dortmunder Trainer. Er erwarte die Bayern „fokussiert und wütend. Und wenn sie wütend sind, müssen wir hungriger sein“, meint er.

Terzic lobt Routinier Marco Reus nicht nur für „die Torgefahr, sondern dass er wichtige Tore und häufig das 1:0 für uns erzielt“, erklärt er und dafür, „wieviel er für die Mannschaft arbeitet, wie er die Pässe des Gegners antizipiert und wie viele Bälle er klaut“. Reus habe eine „extreme Spielintelligenz“. Borussia Dortmund ist saisonübergreifend seit 17 Spielen in Folge in der Bundesliga ungeschlagen. Bleibt das auch nach dem zehnten Spieltag dieser Saison so?

BVB gegen den FC Bayern im Live-Ticker: München muss nachlegen

Update vom 4. November, 17.55 Uhr: Durch das 3:2 (2:0) von Bayer Leverkusen bei 1899 Hoffenheim ist der Druck auf die Münchner nochmal einen Tick größer geworden. Die „Werkself“ führt die Bundesliga-Tabelle vor dem Topspiel am Abend mit fünf Punkten vor den Bayern an.

Tabelle der Bundesliga: Spiele: Tore: Punkte: 1. Bayer Leverkusen 10 30:10 28 2. FC Bayern 9 34:7 23 3. VfB Stuttgart 9 27:11 21 4. Borussia Dortmund 9 20:11 21 5. RB Leipzig 10 25:9 20

Dortmund gegen Bayern im Live-Ticker: Kritik an Trainer Thomas Tuchel

Update vom 4. November, 17.40 Uhr: Die Kritik an Trainer Thomas Tuchel reißt rund um den FC Bayern nicht ab. Vor allem Sky-Experte Dietmar „Didi“ Hamann ging mit dem bayerischen Schwaben hart ins Gericht. Der ehemalige Münchner warf Tuchel zum Beispiel vor, kein Vertrauen in Joshua Kimmich zu setzen.

„Der Junge wurde in acht Monaten demontiert vom Stammspieler in München, vom Spieler, den Guardiola vielleicht im Sommer nach Manchester holen wollte“, sagte der Europameister von 1996. Sein Sky-Kollege Lothar Matthäus kritisierte indes: „Thomas Tuchel hat sich in Saarbrücken verzockt. Ich hätte an seiner Stelle meine beste Elf aufgeboten und nach 50, 60 Minuten rotiert.“ Die Bayern waren unter der Woche sensationell im DFB-Pokal an Drittligist 1. FC Saarbrücken gescheitert.

Dortmund gegen Bayern im Live-Ticker: Müller und Süle sitzen auf der Bank

Update vom 4. November, 17.30 Uhr: Kommen wir zur Aufstellung der Dortmunder: Nmecha, Adeyemi, Bensebaini, Süle, Moukoko und Haller sitzen auf der Bank. Füllkrug startet im Sturm, Hummels und Schlotterbeck bilden die Innenverteidigung, davor der Ex-Münchner Sabitzer sowie Özcan die Doppel-Sechs. Auch der formstarke Reus beginnt.

Aufstellung Dortmund: Kobel - Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson - Özcan, Sabitzer - Brandt, Reus, Malen - Füllkrug

Update vom 4. November, 17.15 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da: Thomas Müller sitzt in Dortmund erstmal auf der Bank. Dayot Upamecano und Kim stellen die Innenverteidigung, Leon Goretzka und Stefan Laimer bilden die Doppel-Sechs. Im Angriff spielen Leroy Sané, Jamal Musiala und Kingsley Coman hinter Harry Kane.

Aufstellung Bayern: Neuer - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Laimer - Sané, Musiala, Coman - Kane

Dortmund gegen Bayern im Live-Ticker: Thomas Tuchel als „Witzbold“ bezeichnet

Update vom 4. November, 17.10 Uhr: Brisanz vor dem Bundesliga-Klassiker: Michael Rummenigge, Bruder des früheren Bayern-Vorstandsbosses und heutigen Aufsichtrates der Münchner, Karl-Heinz Rummenigge, hat Trainer Thomas Tuchel in einem Interview scharf kritisiert.

„Es hat halt im zwischenmenschlichen Bereich mit Aki Watzke und Michael Zorc damals nicht gepasst, und wenn diese Dinge nicht passen, dann muss man sich trennen“, sagte Rummenigge im Gespräch mit dem Portal wettbasis.com zur Trennung des BVB von Tuchel im Sommer 2017 trotz des damaligen Gewinns des DFB-Pokals. Tuchel soll seinerzeit immer wieder mit Dortmunds Geschäftsführer Watzke angeeckt sein.

Auch in München ist von Unstimmigkeiten zwischen der Führungsriege und dem leitenden Angestellten die Rede, der die Klub-Bosse wiederholt öffentlich für die Transferpolitik kritisiert hatte. „Uli Hoeneß hatte ja gesagt, im Winter oder im Sommer wird vielleicht wieder nachgelegt. Und dann sagt Thomas Tuchel, wie ich das gelesen habe: ‚Was meint er denn? Die Leberkäs-Semmel, oder meint er den Transfermarkt?‘ Er ist so ein kleiner Witzbold geworden, habe ich so das Gefühl“, meinte Michael Rummenigge nun zu dieser Kritik. Eine taffe Wortwahl.

Er ist so ein kleiner Witzbold geworden, habe ich so das Gefühl.

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern heute live: Thomas Müller macht Mut

Update vom 4. November, 16.59 Uhr: „Vielleicht ist der Klassiker die perfekte Gelegenheit, die die Dinge wieder zurecht zu rücken!“ Das schrieb Thomas Müller nach der 1:2-Blamage des FC Bayern in Saarbrücken bei Instagram an seine 13,8 Millionen Follower gewandt. „Eine harte Niederlage für uns heute Abend. Es ist im Moment schwierig, es zu schlucken und sich auf den Samstag zu konzentrieren.“, meinte der Weltmeister von 2014 weiter. Konzentration tut Not, wenn die Münchner heute Abend in Dortmund nicht den nächsten Rückschlag hinnehmen wollen.

Update vom 4. November, 16.50 Uhr: Gute Nachrichten für den FC Bayern aus Sinsheim. Die TSG Hoffenheim hat durch einen Doppelschlag von Anton Stach und Wout Weghorst binnen drei Minuten gegen Bayer Leverkusen ausgeglichen. Die Mannschaft des Ex-Münchners Xavi Alonso (26 Punkte) liegt in der Tabelle damit „nur noch“ drei Zähler vor den Bayern (23). Bleibt es bei diesem Ergebnis, und sieht der Rekordmeister beim BVB, wäre das Tuchel-Team wieder Spitzenreiter.

Borussia Dortmund gegen Bayern heute live: Bayer Leverkusen macht Druck

Update vom 4. November, 16.30 Uhr: Der Druck auf die Bayern nimmt auch am Spieltag selbst noch zu. Der Grund: Bayer Leverkusen marschiert weiter in der Bundesliga. Zur Pause führt die „Werkself“ nach Treffern von Florian Wirtz und Alejandro Grimaldo 2:0 bei 1899 Hoffenheim. Damit liegen die Rheinländer in der Tabelle aktuell ganze fünf Punkte vor den Münchnern, die ab 18.30 Uhr bei Verfolger Borussia Dortmund gefordert sind.

Erstmeldung vom 4. November: Dortmund - Wie reagiert der FC Bayern im Bundesliga-Klassiker auf das, was an der Säbener Straße in München wohl kaum jemand für möglich gehalten hatte?

Thomas Tuchel unter Druck: Münchner Trainer muss nach DFB-Pokal-K.o. liefern

Nach dem völlig überraschenden DFB-Pokal-Aus bei Drittligist 1. FC Saarbrücken (1:2) stehen die Bayern im Topspiel bei Borussia Dortmund gewaltig unter Druck. Das gilt insbesondere für Coach Thomas Tuchel, der die Schwächen in der Spieleröffnung bei hohem Pressing mit seiner Mannschaft einfach nicht in den Griff bekommt.

Dabei wird die Aufstellung der Bayern zu einem regelrechten Puzzle für den 50-jährigen Fußballlehrer. Innenverteidiger Matthijs de Ligt fällt wegen eines Innenbandanrisses im Knie aus. So rückt die Abwehrmitte in den Fokus. Ist der zuletzt angeschlagene Dayot Upamecano rechtzeitig für den Kracher in Westfalen fit geworden?

Trainer des FC Bayern: Thomas Tuchel. © IMAGO / ActionPictures

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Münchner Schwachstelle

Auch Leon Goretzka könnte mit seiner Physis in der Viererkette spielen, während der Südkoreaner Kim jüngst ein großer Unsicherheitsfaktor in der Defensive war. Trotz 50 Millionen Euro Ablöse, die die Bayern im Sommer für ihn an den SSC Neapel überwiesen hatten.

Macht sich der BVB diese Schwachstelle zunutze? Das wird wohl entscheidend davon abhängen, ob Trainer Edin Terzic ins Risiko geht und hoch sowie energisch pressen lässt. In den vergangenen Wochen praktizierten die Dortmunder eher einen Sicherheitsfußball mit viel Ballbesitz und dem Streben nach Kontrolle bei wenigen technischen Fehlern. Die Spannung ist beinahe greifbar.

Verfolgen Sie das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern heute Abend ab 18.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)