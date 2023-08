Was hecken Tuchel und Rose da aus? Geheime Partie zwischen Bayern und Leipzig geplant

Von: Marius Epp

Teilen

Einen Tag nach dem Aufeinandertreffen im Supercup planen der FC Bayern und RB Leipzig wohl ein geheimes Testspiel. Hauptsächlich die beiden Trainer stecken hinter der Idee.

München – Am 12. August wird es zum ersten Mal ernst für den FC Bayern: Mit dem Supercup steht das erste Pflichtspiel an. Die Tuchel-Elf beendete ihre Asien-Reise mit einem 4:3-Erfolg gegen den FC Liverpool. Wie fit sind die Bayern-Stars schon? Das wird sich an jenem Samstag zeigen.

FC Bayern München Gründungsjahr: 1900 Mitglieder: Rund 300.000 Vorstandsvorsitzender: Jan-Christian Dreesen Stadion: Allianz Arena

FC Bayern vor dem Saisonstart: Tuchels Stammgerüst kristallisiert sich heraus

Für Bayern-Coach Tuchel ist die Saisonvorbereitung kein leichtes Unterfangen, denn das Team für die neue Spielzeit steht noch nicht endgültig fest. Ziemlich sicher wird es noch Veränderungen geben – auf der Seite der Neuzugänge (Stichwort Harry Kane), aber auch auf der Seite der Abgänge (Pavard, Sommer).

Ein Stammgerüst kristallisierte sich trotzdem schon heraus. Im Mittelfeldzentrum setzt der Trainer auf Joshua Kimmich und Konrad Laimer – Leon Goretzka ist nur noch Ersatz. Tuchel gewährt aber auch jungen Talenten wie Mathys Tel, Frans Krätzig oder Arijon Ibrahimovic Chancen, sich zu beweisen.

Thomas Tuchel und Marco Rose wollen offenbar zweimal gegeneinander spielen. © IMAGO/Straubmeier

Tuchel und Rose vereinbaren wohl Geheim-Test zwischen Bayern und Leipzig

In Stein gemeißelt ist bei Tuchel aber noch nichts. Er will weitere Erkenntnisse über seine Spieler sammeln – wohl auch deshalb traf er mit seinem Leipziger Pendant Marco Rose wohl eine geheime Abmachung: Nur einen Tag nach dem Duell im Supercup soll ein Testspiel zwischen beiden Mannschaften steigen, wie dpa und Bild übereinstimmend berichten.

Nach dem Pflichtspiel in der Allianz Arena ist demnach für den 13. August ein zweites Treffen auf dem Bayern-Campus geplant. Dort sollen dann die Spieler zum Einsatz kommen, die sich im Supercup nicht zeigen konnten. Das Spiel soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern eröffnet am 18. August die Bundesliga-Saison

Was Rose und Tuchel da wohl aushecken? Es dürfte für beide Trainer vor allem darum gehen, auch die zweite Garde einmal unter Wettkampfbedingungen zu sehen. Am Freitag, den 18. August startet für die Bayern die Bundesliga-Saison, zum Auftakt geht es gegen Werder Bremen. Spätestens da will Tuchel seine Stamm-Bayern dann gefunden haben – ob mit Stürmer-Star Kane oder ohne. (epp)