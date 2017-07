Thiago: Transfer für 100 Millionen? Braucht Bayern nicht!

Ginge es nach Thiago, würde der FC Bayern in diesem Sommer keinen Mega-Transfer tätigen. Der Weg der Roten sei ein anderer, und dieser funktioniere bestens.

Thiago will mit dem FC Bayern alles gewinnen. Dass es in der vergangenen Saison „nur“ die Meisterschaft geworden ist, stört ihn wenig. Dass aber dennoch Kritik an Trainer Carlo Ancelotti aufgekommen ist, kann der Spanier „null Komma null“ nachvollziehen, wie er im Interview mit der Sport Bild sagte. „Wir haben teilweise fantastisch gespielt und auch unter unglücklichen Entscheidungen gelitten. Aber das ist schon alles. Real Madrid war nicht besser als wir, sondern hatte etwas mehr Glück. Und sie gewannen am Ende souverän den Titel. Also was soll die Kritik am Trainer? Das ist Unsinn. Er hat das Beste aus der Mannschaft herausgeholt.“

Dennoch will der FC Bayern, der unmittelbar vor einem personellen Umbruch steht, wieder neu angreifen und den Henkelpott ins Visier nehmen. Die vielzitierte Granate hat der Rekordmeister aber bislang nicht verpflichtet (Transfergerüchte und aktuelle News: Welche Spieler holt der FC Bayern München 2017?). Und geht es nach Thiago, ist das auch gar nicht notwendig. „Man muss auch nicht unbedingt so viel Geld ausgeben“, findet der 26-Jährige. „Es gibt so viele Spieler mit großen Talenten, die noch zu entdecken sind und die nicht diese Unmengen an Geld kosten. Das ist eben der Weg des FC Bayern: einen Spieler verpflichten und ihn formen. So war es immer, das habe ich an diesem Verein schon in Spanien immer bewundert. Die Verantwortlichen arbeiten sehr gut und mit Auge.“

Und dass man dennoch mit den Großen des europäischen Fußballs mithalten kann, zeigt der FCB seit Jahren - auch, wenn seit dem Triumph in der Champions League 2013 für die Roten stets gegen spanische Teams das Aus kam. „Vergleichen Sie doch die Teams“, meint Thiago auf Barcelona und Real angesprochen. „Wir haben auch Weltstars. Es gibt keinen qualitativen Unterschied, wir sind zu 100 Prozent auf dem gleichen Level. Und eines ist sicher: Wenn wir in der Kabine sind, sprechen wir nicht über Weltstars, sondern über Kameradschaft.“

