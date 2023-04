„FC Hollywood fand ich blöd“: Ex-FCB-Kapitän Helmer über Bayern-Krise

Von: Hanna Raif

Den FC Bayern plagen aktuell einige Nebenschauplätze, aber auch sportlich läuft es nicht rund. Thomas Helmer findet im Interview deutliche Worte für Oliver Kahn.

München - Bei seinem Tipp für das Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Manchester City muss Thomas Helmer überlegen. „5:2“, sagt der Ex-Profi und heutige Moderator schließlich. Warum er die Bayern aktuell dennoch kritisch sieht, verrät der 57-Jährige, parallel zum Spiel übrigens im Fantalk auf SPORT1 zu sehen, im tz-Interview.

Herr Helmer, der FC Hollywood ist zurück – Sie kennen die Sichtweise als Spieler. Ist das der „Worst Case“ – oder lebt der Verein nicht auch ein wenig von diesem Image?

Helmer: Als Spieler fand ich das nicht so toll. Da fand ich Hollywood-Zeiten an der Säbener Straße sogar irgendwo zwischen blöd und tragisch, weil man einfach keine Ruhe bekommen hat. Witzig ist das nicht, vor allem nicht in der Menge. An so viele Baustellen wie aktuell kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern.

Wie viel von all diesen Themen kommt denn bei den Spielern an?

Helmer: Viel. Man diskutiert darüber, regt sich auch mal auf. Bei uns lagen die Zeitungen in der Kabine, und auch wenn man nach einem schlechten Spiel gesagt hat, man liest das alles nicht, kamen die Mitspieler an, die Familie. Man kann den Schlagzeilen – ob gedruckt oder online – nicht aus dem Weg gehen. Das ist auch heute noch so.



Thomas Helmer spricht im Interview über die Krise des FC Bayern. © Dennis Ewert/imago

Thomas Helmer zur Krise beim FC Bayern: „Als Verein trägt man seinen Teil dazu bei“

Man hat das Gefühl, dass seit Beginn des Jahres 2023 der Wurm drin ist beim FC Bayern. Hat sich die missliche Lage, in der man sich aktuell befindet, sukzessive aufgebaut?

Helmer: Über den Punkt, alles als unglücklich oder Schicksal bezeichnen zu können, sind wir lange hinaus. Als Verein trägt man seinen Teil dazu bei. Nicht nur die Spieler, auch die Oberen können sich da der Verantwortung nicht mehr entziehen.

Sehen Sie einen Hauptverantwortlichen?

Helmer: Das braucht man gar nicht. Ich sehe aber, dass es früher eine Stärke in der Führung war, dass man – wenn es um den Verein ging – an einem Strang gezogen hat. Es gab schon immer heftige Auseinandersetzungen, verschiedene Meinungen, man hat aber zusammengestanden, wenn es gezählt hat. Es darf nicht passieren, dass das nicht mehr da ist. Man muss da höllisch aufpassen!

Sind Sie bei Lothar Matthäus und Bastian Schweinsteiger, wenn es um das abhandengekommene „mia san mia“ geht?

Helmer: Mir ist das ein wenig zu hochgegriffen, alles immer darauf zu reduzieren. Ich weiß, was die beiden meinen: Wenn es einem nicht gut ging, hat einen der Verein immer aufgefangen. So habe ich „mia san mia“ kennengelernt. Ich würde es aber trotzdem nicht überstrapazieren – und das sollte Lothar auch wissen. Er saß damals links neben mir, Stefan Effenberg rechts neben mir, Oli Kahn gegenüber, Jürgen Klinsmann, Mehmet Scholl, Mario Basler – was war das denn damals für eine Truppe? Da ist die Gruppe an Stars ja heute fast lieb und umgänglich dagegen…

„Die Kommunikation nach außen hin fehlt“: Thomas Helmer nimmt FCB-Boss Kahn in die Pflicht

Trotzdem ist auf allen Ebenen Sand im Getriebe.

Helmer: Stimmt. Und was mir dabei wirklich fehlt, ist die Kommunikation nach außen hin. Da würde ich Oliver Kahn auch in die Verantwortung nehmen, intern wie extern. Da muss er einfach aktiver werden.

Man hat ihn am Wochenende auf der Tribüne brodeln sehen, nach dem Spiel hat er nicht gesprochen. Ist das ein Muster?

Helmer: Sieht so aus. Aber davon würde ich ihm abraten. Nach so einem Spiel muss er sich hinstellen und sprechen! Ich betone immer gerne, dass die Fußstapfen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge riesig sind, da sind wir uns alle einig. Man muss da reinwachsen, man eckt auch mal an, macht Fehler – das hat ja Uli auch mal gemacht, wenn er emotional war. Aber er hat sich hingestellt und Stellung bezogen. Das muss Oli auch machen! Das ist sein Job!

Interview: Hanna Raif