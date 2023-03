Legendärer Müller-Jubel nach Bayern-Sieg: „Die Brust ist nicht sehr behaart, aber verschwitzt“

Thomas Müller vom FC Bayern München zeigt mal wieder Humor und knüpfte an seine eigene Aussage von der Pressekonferenz im Vorfeld des Champions-League-Spiels an.

München – Der FC Bayern München steht im Viertelfinale der Champions League. Nach zwei dominanten Siegen gegen PSG ist dieser Erfolg für die Mannschaft von Julian Nagelsmann mehr als verdient. Einer der herausragenden Akteure in der Münchener Allianz Arena gegen die Franzosen war Thomas Müller. Der 33-Jährige wurde von der UEFA sogar zum Spieler des Spiels gewählt.

Auf Instagram posierte der Offensivakteuer oberkörperfrei mit der Trophäe und schrieb: „Mia san Mia!!! Die Brust ist nicht sehr behaart, aber verschwitzt und glücklich. Welch eine Mannschaftsleistung!! Danke an die Jungs und Mädchen für diese grandiose Nacht in unserer Allianz Arena.“ Diese besondere Botschaft spielte auf eine Aussage von Müller aus der Pressekonferenz im Vorfeld der Champions-League-Partie an.

FC Bayern-Spieler Müller weiß, was einen Bayern ausmacht

In der Medienrunde vor dem Duell in der Königsklasse erklärte Thomas Müller vom FC Bayern das Selbstverständnis der Münchener und den Slogan „Mia san mia“ mit einer bildlichen Beschreibung: „Mia san mia ist natürlich ein weitgefasster Begriff. Ich sage mal, es ist das Selbstverständnis eines Bajuwaren, dass er weiß, dass er stark ist, dass er gewinnen kann, dass er gewinnen soll, aber dass er auch weiß, dass man dafür arbeiten muss“, und ergänzte: „Man darf schwitzen und danach auch genießen. Und die breite Brust, vielleicht auch bei den Ursprungs-Bajuwaren die breite behaarte Brust, die am Ende schweißgebadet die Trophäe hochhält.“

Diese Erläuterung sorgte auf der Pressekonferenz für Gelächter. In Müllers Social-Media-Post griff der Profi, der gerne für einen Spaß zu haben ist, seinen Kommentar auf und zeigte mit seiner glattrasierten Brust eine gesunde Portion Selbstironie.

FC Bayern und Thomas Müller stehen gleich vor nächster Aufgabe in der Bundesliga

Nach dem erfolgreichen Viertelfinal-Einzug des FC Bayern in der Champions League kann sich Thomas Müller gleich am Samstag die nächste Auszeichnung für den Spieler des Spiels schnappen. Dann geht es nämlich im Bayern-Duell gegen die Nachbarn vom FC Augsburg, in der der deutsche Rekordmeister der klare Favorit ist. Der Sieg gegen PSG hat die Brust aller FCB-Spieler breiter gemacht – egal ob mit oder ohne Behaarung. (jsk)