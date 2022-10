Müller erlebt Bayern-Drama in Dortmund mit Hund auf dem Sofa – und legt den Finger in die Wunde

Von: Christoph Klaucke

Thomas Müller schaut seinen FC Bayern in Dortmund mit Hund auf dem Sofa. © Thomas Müller/Instagram

Thomas Müller verpasste nach Corona-Infektion das Duell in Dortmund. Der Bayern-Star sah den Klassiker daheim auf dem Sofa mit Hund – und hat das Problem erkannt.

München – Thomas Müller musste am Samstagabend tatenlos mit ansehen, wie sein FC Bayern in letzter Sekunde den Sieg verspielte. Eine 2:0-Führung reichte dem deutschen Rekordmeister am Ende nur zu einem enttäuschenden 2:2 in Dortmund.

Anthony Modeste traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich. Ein Stich ins Herz für alle Bayern-Fans, darunter auch Müller. Der FCB-Anführer wurde nach seiner Corona-Infektion nicht rechtzeitig fit und verfolgte den Klassiker vom heimischen Sofa aus – an seiner Seite Hund Murmel.

FC Bayern: Thomas Müller schaut Klassiker daheim auf dem Sofa – „Am Ende sehr enttäuschend“

Thomas Müller hatte es sich mit dem Vierbeiner auf der Couch gemütlich gemacht. Auf Instagram postete der Bayern-Star ein Foto von sich und seinem treuen Begleiter. Im Hintergrund läuft im Fernseher das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB. Auf dem TV-Gerät ist zu erkennen, wie es im Dortmunder Tor einschlägt – Leon Goretzka traf per sattem Flachschuss zum 1:0-Pausenstand.

„Zur Halbzeit waren Murmel und ich sicher, den Klassiker gestern Abend zu gewinnen“, schrieb Müller zu dem Foto am Sonntag. Nach dem Führungstreffer erhöhte Leroy Sané zwischenzeitlich sogar noch auf 2:0. Eigentlich war der Sieg gegen den großen Rivalen schon im Sack, doch es kam bekanntermaßen anders.

Thomas Müller erlebt Bayern-Drama mit Hund auf dem Sofa – und fordert Lerneffekt

„Am Ende war es sehr enttäuschend“, so Müller. Ob der Ur-Bayer auf dem heimischen Sofa ähnlich zusammensackte und fluchte wie Oliver Kahn auf der Tribüne im Dortmunder Signal Iduna Park ist nicht überliefert. In der Beobachter-Rolle aus der Ferne hat Müller jedoch scharfsinnig das Problem der Bayern in dieser Saison erkannt und legt den Finger in die Wunde.

„Wir müssen als Mannschaft einiges aus diesem Spiel lernen, nämlich wie man Ergebnisse im Fußball erzielt“, erklärte Müller seine Erkenntnis aus dem Last-Minute-Schock und versah seine Message unter anderem mit dem Hashtag #lessonstolearn, zu deutsch: „Lektionen zu lernen“. Was Müller meint: Im Fußball muss man auch mal einen Vorsprung ohne zu glänzen über die Zeit bringen.

Der FC Bayern war es in der Vergangenheit zumeist gewohnt, den Gegner aus dem Stadion zu schießen. Aufgrund der mangelnden Chancenverwertung klappt das dieser Tage aber nicht immer. Bereits beim 2:2 gegen Stuttgart vor wenigen Wochen verspielten die Bayern zweimal eine Führung und kassierten den Ausgleich in der Nachspielzeit.

FC Bayern: Müller-Rückkehr in Pilsen

Die Bayern-Fans haben Müller in Dortmund offenbar schmerzlich vermisst, der Weltmeister ist in solchen Duellen schließlich immer extra motiviert. „Zum Schluss hat es uns an den Führungsqualitäten gefehlt, die du normalerweise auf den Platz bringst“, schrieb ein Follower auf Instagram. Ein anderer User stimmte zu: „Mit dir aufm Platz wäre es sicher anders ausgegangen“.

„No Thomas, no party. Hoffentlich bist du bald zurück auf dem Platz“, meinte ein weiterer Fan. Am Montagvormittag legte Müller am eigentlich freien Tag alleine eine Trainingseinheit ein. Ziel: Die Startelf in der Champions League in Pilsen. Müllers Rückkehr ist umso wichtiger, da sich nun auch Jamal Musiala mit Corona infiziert hat. Mit Serge Gnabry (Knieprellung) ist ein weiterer Offensiv-Akteur angeschlagen. (ck)