Typisch Müller: Bayern-Star schickt erste Grüße nach Rom – schlechtes Omen?

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern bekommt es im Achtelfinale der Champions League mit Lazio Rom zu tun. Thomas Müller reagiert nach der Auslosung in typischer Manier.

München – Am Sonntag stand Thomas Müller beim 3:0-Sieg gegen Stuttgart noch auf dem Platz. Am Montagmittag kommentiert das FCB-Urgestein die Champions-League-Auslosung: Der FC Bayern muss im Achtelfinale nach Italien.

Genauer gesagt, nach Rom. Ganz genau: Es geht gegen Lazio. Müller, der neben seiner Rolle als Spieler auch als inoffizieller Pressesprecher der Münchner gilt, reagierte sofort auf das Los – nicht zum ersten Mal.

FC Bayern im Achtelfinale gegen Lazio Rom: Thomas Müller reagiert auf Champions-League-Auslosung

Müller hat die Auslosung der Champions League, die am Montag um 12 Uhr in der UEFA-Zentrale in Nyon durchgeführt wurde, offenbar an der Säbener Straße verfolgt. Denn nur wenige Minuten nach Ziehung der Lose teilte der 34-Jährige vor dem Bayern-Gelände eine Video-Botschaft.

„Rome, we are coming! Let‘s go FCB“, sagte Müller mit einem breiten Grinsen auf Instagram. Zu deutsch: „Rom, wir kommen! Auf geht‘s FCB!“ Dazu zeigte der Offensivstar mit dem Zeigefinger in die Kamera und hob entschlossen die Faust. Müller scheint sich über den Gegner zu freuen, denn der FC Bayern hat gute Erinnerungen an Lazio Rom.

Thomas Müller freut sich über die Champions-League-Auslosung für den FC Bayern. © Thomas Müller/Instagram

FC Bayern mit guten Erinnerungen in der Champions League an Lazio

In der Saison 2020/21 – ebenfalls im Achtelfinale – gewannen die Bayern mit 4:1 bei Lazio und ließen im Rückspiel ein 2:1 folgen. Im Hinspiel schrieb Jamal Musiala mit seinem Tor gegen Lazio FCB-Geschichte und avancierte zum jüngsten Torschützen des FC Bayern in dessen Historie in der Königsklasse. Mit 17 Jahren und 363 Tagen löste er Sammy Kuffour ab.

Müller fehlte damals aufgrund einer Coranavirus-Infektion. Ob er sich deshalb so sehr auf die Reise nach Rom freut? Radio Müller ist jedoch nie um eine Stellungnahme verlegen. Seine Videos nach den CL-Auslosungen sind bereits berühmt und berüchtigt.

So kommentierte ein User auf Instagram: „Wenn er ein Video über die Auslosung macht, ist es immer beängstigend“, ein anderer machte Lazio wenig Hoffnung und meinte: „Du weißt, dass du ‚tot‘ bist, wenn Müller diese Art von Video macht.“

Die Müller-Botschaft ist aber nicht immer ein gutes Omen, in den letzten drei Jahren ging sie oft nach hinten los, so wie zuletzt eine Müller-Warnung an den FC Bayern.

Müller-Botschaft an CL-Gegner geht nach hinten los – Pleiten gegen PSG, Villarreal und City

In der Vorsaison schickte Müller erste Grüße nach Manchester – ein Umstand am Rückspiel gefiel ihm besonders gut. Gegen City kam jedoch nach einem 0:3 in England das Aus im Viertelfinale.

Weitere Beispiele gefällig? In der Spielzeit 2021/22 hatte Thomas Müller eine Vorahnung wegen des Villarreal-Loses – er scoutete den Gegner mit einem „echten Experten“. Es nutzte nichts: Die Bayern schieden überraschend gegen den Underdog aus. Unvergessen bleibt auch die Müller-Botschaft an PSG, als der Ex-Pariser Coman eine Spitze hinterherschickte. (ck)