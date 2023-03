Müller schickt erste Grüße nach Manchester: Ein Umstand am Rückspiel gefällt ihm besonders gut

Von: Stefan Schmid

Thomas Müller meldet sich mit einem launigen Video zum bevorstehenden CL-Viertelfinale gegen Manchester City zu Wort und freut sich auf Pep Guardiola.

München - Nach der Auslosung des Champions-League-Viertelfinales hat Thomas Müller mal wieder eine Grußbotschaft über Instagram verbreitet. Dem FCB-Stürmer scheint über das schwierige Los Manchester City aber alles andere als unglücklich zu sein. Vielmehr freut er sich auf das Duell mit Ex-Trainer Pep Guardiola und insbesondere auf das Rückspiel.

Müller freut sich auf Pep und ManCity

Während FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidžić sich auch mit einem leichteren Gegner als Manchester City anfreunden hätte können, scheint Thomas Müller keinerlei Sorgen ob des Gegners zu plagen. Gutgelaunt spricht er ein paar Worte zu City und dessen Trainer in die Kamera: „Viertelfinale gegen Manchester City. Vor langer Zeit hat Pep Bayern verlassen, jetzt ist das erste Spiel gegen sein Team.“ Von Ehrfurcht keine Spur, vielmehr Wiedersehensfreude auf den Ex-Coach und jetzigen Übungsleiter von Manchester.

Viel wichtiger als der Gegner scheint ihm ohnehin der Spielort des Rückspiels zu sein, das findet nämlich in der heimischen Allianz Arena statt. „Wir freuen uns darauf und ich bin sehr froh, dass das Rückspiel in München ist“, erklärt Müller seinen Followern. Schon im Achtelfinale gegen Paris trug der FC Bayern das entscheidende Rückspiel in der Arena in Fröttmaning aus, mit Erfolg. City hingegen schwächelte in der Ferne, da allerdings im Hinspiel. Beim Spiel in Leipzig konnten die Skyblues nur ein 1:1 holen.

Müller-Videos bringen dem FC Bayern Glück

Es ist nicht das erste Video, von Thomas Müller, mit dem er einen künftigen Gegner grüßt. Immer wenn der FC Bayern auf einen Gegner in der Champions League trifft, bei dem ein ehemaliger Weggefährte Müllers aktiv ist, scheint er den Drang zu verspüren, im Vorfeld eine Grußbotschaft via Instagram verbreiten zu müssen. Schon vor der Partie gegen Ex-Kollege Robert Lewandowski und dem FC Barcelona veröffentlichte er eine Kampfansage über seinen Account.

Thomas Müller und Pep Guardiola hatten eine erfolgreiche Zeit gemeinsam beim FC Bayern. © imago sportfotodienst

Dass er das nun wieder getan hat, scheint nicht das schlechteste Omen zu sein. In der Gruppe C gewann der deutsche Rekordmeister beide Spiele gegen die Katalanen. Im Hinspiel in der Allianz Arena gewannen die Münchner 2:0, beim Rückspiel in Spanien wurde es sogar ein 3:0-Sieg. Allerdings beide Male ohne ein Tor von Thomas Müller. (sch)