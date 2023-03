Müller verfolgt mit FC Bayern spektakulären Plan – DFB-Aus als Initialzündung?

Von: Philipp Kessler

Thomas Müller gehört vorerst nicht mehr zum DFB-Team. Bundestrainer Hansi Flick setzt auf Jüngere. Das könnte positiv für den FC Bayern werden.

München – Thomas Müller (33) ist wieder der Knüller – trotzdem verzichtet Bundestrainer Hansi Flick (58) freiwillig auf den Bayern-Star.

Bei seiner Kaderbekanntgabe für die kommenden Länderspiele gegen Peru und Belgien wird Müllers Name am Freitag auf der Liste nicht auftauchen. Auch im Juni wird er im Aufgebot fehlen. „Das ist mit ihm besprochen, ich möchte jüngeren Spielern bei der Nationalmannschaft eine Chance geben“, sagte Flick dem kicker.

Thomas Müller verfolgt mit FC Bayern spektakulären Plan – DFB-Aus als Initialzündung?

Die Nichtnominierung bedeute aber keinesfalls, „dass seine DFB-Karriere beendet ist und er für die EM keine Rolle spielt. Warum sollte ich so einem Spieler für immer die Tür zumachen?“, so Flick in der Süddeutschen Zeitung. Müller muss sich nach dem enttäuschenden WM-Auftritt der Nationalmannschaft in Katar also erst wieder beweisen. Die Kehrseite der Medaille: Das könnte dem FC Bayern bei der Triple-Jagd sogar helfen.

Im März 2019 wurde Müller wie Jérôme Boateng (34) und Mats Hummels (34) vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw (63) schon mal aussortiert. In der Folge blühte der Offensivspieler beim FC Bayern auf. Unter Ex-Bayern-Coach Flick wurde er 2020 zum Triple-Faktor. In der Saison 2020/2021 erzielte er in 32 Ligaspielen elf Tore und bereitete 22 Treffer vor. Löw holte Müller anschließend vor der Europameisterschaft zurück in die Nationalmannschaft.

Lothar Matthäus über Thomas Müller: „Am besten, als er sich nur auf den FC Bayern fokussiert hat“

„Thomas habe ich am besten gesehen, als er sich nur auf den FC Bayern fokussiert hat“, sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (61) vor Kurzem der tz. Was der Sky-Experte meint: Mit der Doppelbelastung war Müller nach seinem DFB-Comeback im Verein unter Trainer Julian Nagelsmann (35) einige Zeit lang nicht mehr so präsent wie davor.

Ohne den Bayer legte der Rekordmeister nach kurzer Ergebniskrise im Herbst 2022 sogar eine Siegesserie hin. Pünktlich zur WM wurde Müller zwar wieder fit – das änderte aber auch nichts am blamablen DFB-Aus.

Direkt danach deutete er in einem emotionalen TV-Interview sogar seinen Rücktritt an. Im Trainingslager des FC Bayern in Katar stellte der Weltmeister von 2014 dann allerdings klar, dass er dem DFB weiterhin zur Verfügung stehen werde. Sofern der Bundestrainer ihn brauche. Vorerst verzichtet Flick auf Müller, der sich damit in der Rückrunde voll auf den FC Bayern konzentrieren kann.

Thomas Müller will mit FC Bayern in 18 Spielen 3 Titel holen

Sein Plan: Im Idealfall bestreiten die Münchner in der Bundesliga, im DFB-Pokal und der Champions League noch 18 Spiele – und am Ende schauen dabei wie 2020 drei Titel raus.

„Persönlich will ich die Länderspielpause nutzen, um mich optimal auf die anstehenden Aufgaben beim FC Bayern vorzubereiten“, betonte Müller am Montag und stellte klar: „Mein Hunger nach Trophäen ist ungebrochen!“

In den vergangenen Wochen kämpfte sich Müller wieder mit Top-Leistungen zurück in die Startelf von Nagelsmann. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSG war er maßgeblich am Weiterkommen beteiligt. In der Form könnte Müller wieder zum Triple-Faktor werden. Auch ohne den DFB. Philipp Kessler