Müller will fit und als Leader zur WM reisen: FC Bayern-Star fällt weiter aus

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Thomas Müller hat es nicht leicht diese Saison. Der Stürmer des FC Bayern ist Stammgast im Lazarett. Zur WM will er aber wieder fit sein.

München – Der Auftritt auf dem Trainingsplatz – beziehungsweise: daneben – sah schon nicht gut aus. Als Julian Nagelsmann seine Mannschaft am Freitag auf den Rasen bat, konnte Thomas Müller nur zusehen. In Adiletten, mit Maske im Gesicht und in Begleitung von Teamarzt Jochen Hahne schlenderte der 33-Jährige aus der Praxis an der Säbener Straße in die Kabine. Gewissheit gab es gut eineinhalb Stunden später: An diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Mainz und auch am Dienstag gegen Mailand muss es ohne Müller gehen. Die Hüfte zwickt.

FC Bayern: Müllers Körper funktioniert nur im „Stop-and-Go-Modus“

„Wir müssen ihn mal eine Woche rausnehmen und der Struktur ein bisschen Ruhe geben“, sagte Nagelsmann zur Entscheidung, die er nach einem Gespräch mit Müller am Vormittag getroffen hatte. Es wäre durchaus möglich gewesen, ihn als Joker in den Kader zu berufen („mehr geht grad nicht“), es solle aber lieber mal „ein bisschen Ruhe einkehren. Sonst ist es für Spieler auch im Kopf nicht leicht.“ Vier der jüngsten sieben Pflichtspiele hat der Nationalspieler ohnehin schon verpasst, eine Corona-Infektion, muskuläre Probleme sowie ein Magen-Darm-Virus bremsten ihn zuletzt aus. Beim 3:0 in Barcelona, wo er immerhin eingewechselt wurde, hatte er selbst zugegeben, dass die Situation „nicht zufriedenstellend“ für ihn sei. Er führte aus: „Ich bin gewohnt, dass mein Körper funktioniert – und das tut er die letzten Wochen nur so im Stop-and-Go-Modus.“

„Stop-and-Go-Modus“: Müller ist gebeutelt. © Tom Weller/dpa

Nagelsmann hat nun das Stoppschild reingehauen, damit Müller sich vollends regenerieren kann. Zwar betonte der 35-Jährige leicht genervt, dass die in drei Wochen startende WM für ihn keine Rolle spiele („wir haben selber genug zu tun“). Müller aber denkt darüber freilich anders. Er will fit nach Katar reisen, als Stammkraft und Anführer – nicht als gebeutelter Joker. Dass es sich bei seinen Hüft- und Beckenproblemen daher um „nichts Strukturelles“ handelt, ist die gute Nachricht. Nagelsmann: „Deshalb glaube ich nicht, dass die WM in Gefahr ist.“



Der FC Bayern kann nach einem Sieg gegen Mainz vorübergehend die Tabellenspitze erreichen

Höchstens zwei Spiele kann Müller zuvor noch für die Bayern machen. Gegen Bremen (8.11.) und auf Schalke (12.11.) stehen – so der Plan – die persönlichen Härtetests an. „Die Phasen muss man auch überstehen“, sagte er: „Wenn das Team so gut performt, dann macht es auch nichts aus.“ Die Bayern spielen gegen Mainz also auch für Müllers Wohlbefinden. Die Partie, nach der man zumindest bis zum Union-Spiel am Sonntag gegen Gladbach auf Platz eins stehen könnte, geht Nagelsmann optimistisch an: „Gegen Barcelona hat es gewirkt, als wäre ein Schwarm auf dem Feld, der in die gleiche Richtung marschiert.“ Wiederholung erwünscht.