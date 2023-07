Einer kommt gar nicht, zwei zu Fuß und Sané viel zu früh: Bayern-Stars beim Leistungstest

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern startete am Donnerstag mit der internistischen Untersuchung in die Vorbereitung auf die Saison. Dort sorgte vor allem ein Star für Aufsehen.

München – Endlich geht‘s wieder los beim FC Bayern München. Zumindest fast.

Am Donnerstagmorgen absolvierten 19 Bayern-Stars die obligatorische medizinische Untersuchung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder im Münchner Stadtteil Neuhausen. Einige Akteure hatten diesen Termin bereits am Montag abgehakt, darunter Manuel Neuer, Matthijs de Ligt und Neuzugang Konrad Laimer.

FC Bayern bittet Stars zum Leistungscheck: Leroy Sané kommt fast zwei Stunden zu früh

Ab 8 Uhr kamen die restlichen Spieler des Rekordmeisters im Halbstundentakt vorgefahren. Den Anfang machten Noussair Mazraoui, Bouna Sarr und Dayot Upamecano. Etwas überraschend und fast zwei Stunden zu früh fuhr Leroy Sané in die Tiefgarage des Krankenhauses.

Eigentlich ist der Offensiv-Star an der Säbener Straße nicht gerade bekannt für seine Pünktlichkeit, sondern trudelt gerne mal als Letztes zum Training ein. Ein Fingerzeig für die neue Saison, in der Sané endlich den großen Durchbruch bei den Bayern schaffen will?

Yann Sommer zu Inter Mailand? Bayern-Keeper hält sich auffällig bedeckt

Auffällig: Yann Sommer fuhr überraschend zurückhaltend an den wartenden Journalisten vorbei. Der Keeper, der sonst gerne mit Reportern spricht, gab sich kaum zu erkennen. Fragen zu seiner Zukunft konnten so nicht gestellt werden. Sommer wird mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht.

Anschließend kamen die DFB-Stars der Münchner zur sportärztlichen Untersuchung. Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leon Goretzka und vor allem Thomas Müller zeigten sich dabei wie gewohnt bestens gelaunt.

Thomas Müller muss vor Leistungstest des FC Bayern noch ein wichtiges Telefonat führen

Witzige Aktion: Der Ur-Bayer fuhr zunächst in Richtung Einfahrt zur Tiefgarage, bog dann aber doch links ab und parkte seinen Dienst-Audi neben der Waren-Einfahrt des Krankenhauses. Der Grund? Müller musste zunächst noch ein wichtiges Telefonat führen, ehe er lächelnd in die Katakomben der Barmherzigen Brüder rollte.

Mit Spannung wurde die Ankunft von Sadio Mané erwartet, dem die Bayern-Bosse angeblich mitgeteilt haben sollen, dass sie nach einer enttäuschenden Saison nicht mehr mit ihm planen. Tatsächlich lieferte der Senegalese den kuriosesten Auftritt ab: Mané fuhr nicht – wie alle anderen Stars – mit seinem Wagen in die Tiefgarage, sondern parkte ganz lässig auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Krankenhauses und marschierte zu Fuß über den Haupteingang hinein.

Keine Zukunft beim FC Bayern? Sadio Mané soll den Verein im Sommer verlassen

Besonders sympathisch: Youngster Mathys Tel kam nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß und musste sich von einem Mitarbeiter des FC Bayern erst den Weg ins Krankenhaus zeigen lassen, weil er ohne Auto nicht über die Tiefgarage hineingekommen wäre. Der 18-Jährige könnte in diesem Sommer innerhalb der Bundesliga verliehen werden, damit er Spielpraxis sammelt. Neben Werder Bremen soll auch der VfB Stuttgart an einem Leihgeschäft mit Tel interessiert sein.

Apropos Leihgeschäft: Zum Abschluss fuhren dann Josip Stanisic und Leih-Rückkehrer Marcel Sabitzer vor. Der Österreicher saß neben Stanisic auf der Beifahrerseite. Sabitzer strebt nach seinem halben Jahr bei Manchester United einen Bayern-Abschied an.

Einer fehlt dann noch, oder? Richtig! Benjamin Pavard wurde nicht gesichtet. Das hatte jedoch nicht den Grund, dass der Franzose woanders seinen Medizincheck absolvierte, weil er den Verein verlassen möchte. Pavard fuhr lediglich unentdeckt an den Journalisten vorbei. Weshalb zunächst vermutet wurde, er würde gar nicht auftauchen. Der Franzose saß aber auf dem Rücksitz eines schwarzen Mercedes-Busses mit verdunkelten Scheiben. Selbst fahren darf Pavard nach seinem Führerscheinentzug aktuell nicht.

Am Freitag werden an der Säbener Straße die weiteren Tests für die Leistungsdiagnostik fortgesetzt, ehe es am Samstag für die Bayern-Stars dann auch auf dem Platz losgeht. Beim Trainingslager am Tegernsee findet um 18 Uhr ein öffentliches Training auf dem Sportplatz in Rottach-Egern statt.

Da kann sich dann auch wirklich kein Spieler mehr verstecken. Dafür dürfte Thomas Tuchel schon sorgen … (smk)