Neue Comeback-Pläne: Thomas Müller kehrt erst kurz vor WM zurück

Von: Florian Schimak

Teilen

Thomas Müller steht dem FC Bayern seit Wochen nur eingeschränkt zur Verfügung. Nun gibt‘s einen Comeback-Plan, der aber aus WM-Sicht knapp wird.

München – Es ist etwas Außergewöhnliches, wenn Thomas Müller einmal verletzt nicht zur Verfügung steht. Weder der FC Bayern, noch das DFB-Team musste je lange auf den Offensivakteur verzichtet. In den vergangenen beiden Jahren fehlte Müller lediglich wegen seiner Corona-Infektionen länger.

Sonstige Verletzungen? Die absolute Ausnahme. 2017 fehlte Müller mal mit einem Muskelfaserriss 35 Tage, das war‘s dann aber auch schon. In dieser Saison sieht es aber anders aus. Aktuell sind es allerdings die Summe der kleineren Wehwehchen, die Müller zum Zuschauen zwingen. Ist gar die WM 2022 in Gefahr?

Vor wenigen Wochen infizierte sich der 33-Jährige wieder mit Corona. Dann kam erst der Rücken, ehe ihn ein Magen-Darm-Virus außer Gefecht setzte. Nun wieder die Adduktoren, woher die Rückenprobleme kommen. „Mein Körper funktioniert aktuell nur im Stop-and-Go-Modus“, sagte Müller kürzlich.

Thomas Müller: Neue Comeback-Pläne – Platzt der WM-Traum doch?

Ende Oktober hatte ihn Bayern-Trainer Julian Nagelsmann daher komplett aus der Belastung genommen. Vermutlich auch in Absprache mit Bundestrainer Hansi Flick, der wohl etwas kalte Füße in Hinblick auf die WM bekommen haben dürfte. „Es gibt zwischen den Trainern eine gewisse Kommunikation, was die Verletzten betrifft“, verriet Oliver Kahn vergangenes Wochenende nach dem Mainz-Spiel.

Inzwischen hat Müller leichte Reha-Maßnahmen aufgenommen, das heißt: lockeres Lauftraining. Mehr ist für den FCB-Star noch nicht drin. Der Plan sieht vor, dass er frühestens gegen den FC Schalke (15. Spieltag am 12. November ) wieder zurückkehrt. Das wäre das letzte Bundesligaspiel vor der WM-Pause, wenn FC Bayern da am Samstagabend (18.30 Uhr) in der Veltins-Arena zu Gast ist.

Thomas Müller dürfte erst gegen den FC Schalke wieder zur Verfügung stehen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Am darauffolgenden Montag (14.) fliegt das DFB-Team in Richtung Katar, ehe es noch einmal in den Oman geht, um dort noch ein letztes Testspiel (16.) vor der WM zu absolvieren. Viel Zeit bleibt also nicht.

Auf den ersten Blick klingt das ganz schön knapp, um Müller vor der Wüsten-WM in Form zu bekommen. Seine Teilnahme am Turnier soll allerdings nicht in Gefahr sein. Die Frage ist nur, in welcher Verfassung sich Müller dann beim WM-Auftakt gegen Japan (23. November, 14 Uhr) befindet?

WM 2022: Zeit für Thomas Müller wird knapp – Sorge bei Flick?

Sein letztes Spiel über 90 Minute absolvierte er am 30. September bei 4:0 über Bayer Leverkusen. Beim Erfolg im Camp Nou über den FC Barcelona (26. Oktober) wirkte er immerhin 27. Minuten mit, was wohl seiner Verletzung nicht guttat. Daher will man Müller in den kommenden Wochen behutsam aufbauen und das Pensum peu à peu steigern, damit es keinen Rückfall mehr gibt.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Positiv für Nagelsmann: Aktuell läuft es beim FC Bayern so gut, dass Müller sich komplett auf seine Rückkehr konzentrieren kann. Während die anderen Bayern-Stars bis zur WM-Pause noch Union Berlin von der Tabellenspitze vertreiben wollen, soll Müller erstmal wieder schmerzfrei und dann fit werden. Bei ihm liegt der Fokus damit schon klar auf Katar.

Bei Manuel Neuer, Lucas Hernandez und Leroy Sané sieht es hingegen schon wieder deutlich besser aus. Captain Neuer dürfte gegen Hertha BSC wieder ins Tor zurückkehren, sollte er das Abschlusstraining am Freitag ohne Probleme überstehen, er ist wieder bei Vollbelastung. Auch Hernandez und Sané werden mit nach Berlin reisen, dürften aber noch keine Option für die Startelf sein. (smk)