Müller: „Aus der Fassung bringt mich das nicht“

München - Thomas Müller sucht beim FC Bayern derzeit nach seiner Form. Im Interview mit der GQ sprach er nun über das aktuelle Tief, Transfersummen und Regeländerungen.

Es läuft derzeit einfach nicht genauso geritzt wie in den vergangenen sieben Jahren bei Thomas Müller. Obwohl er seit der Winterpause seine Statistiken vor allem in Sachen Assists nach oben treiben konnte, war er im Rückspiel gegen Arsenal London wieder nicht der Mann für die Bayern-Offensive. Er wurde nicht einmal eingewechselt. Dass ihn auch so ein „Seuchenjahr“ aber nicht aus der Fassung bringt, und wie er zu den Entwicklungen auf dem Transfermarkt steht, verriet er im Interview mit dem Männermagazin GQ.

Da sprach er nämlich über seine ausbaufähige Form: „Ich fühle mich natürlich nicht 100-prozentig wohl, wenn es sportlich nicht läuft, aber nervös macht oder aus der Fassung bringt mich das nicht. Rückschläge können dich auch für die Zukunft stärker machen.“ Er fügte hinzu, dass er sich einfach wieder für ihn so typisch reinwursteln wolle. Vielleicht schon im nächsten Spiel gegen Eintracht Frankfurt?

Müller erklärte, was ihn besonders motiviert: „Ich brauche einfach die Herausforderung, den Wettbewerb, das macht mir Riesenspaß. Ich will gewinnen, und wenn ich merke, dass mein Gegenüber gleichwertig oder sogar besser ist, dann macht das noch mehr Spaß.“

Müller: „Als Fußballer bist du eine Handelsware“

Über die jüngeren Entwicklungen auf dem Transfermarkt, bei dem vor allem englische Vereine immer mehr Geld für wechselnde Spieler hinlegen, sprach der Ur-Bayer ebenfalls:„Es ist natürlich absurd, und es ist auch nicht so, dass der Mensch diese Summe wert ist. Du bist aber als Fußballer in diesem Moment eine Handelsware. Uns Spieler darf das aber gar nicht tangieren, denn wenn diese Summe dementsprechend hoch ist, dann setzt man sich nur unnötig unter Druck.“

Ein Abschied von Bayern scheint trotz der derzeitigen Formkrise quasi ausgeschlossen. Sein Vertrag bei den Roten läuft noch bis 2021. Entsprechend tangieren ihn auch Wechselgerüchte um seine Person nicht: „Ich bin da entspannt. Für mich geht es darum, auf dem Platz Spaß zu haben, seine Mannschaftskollegen zu unterstützen und zu gewinnen.“

Kamera in der Kabine? „Das ist mir zu viel“

Der Pähler ist offen für die immer größer werdende Transparenz und engmaschigere Berichterstattung in den Medien. Bei einer Sache setzt er aber eine rote Linie, die er mit Konsequenz angehen wird: Es geht um Kameras in der Kabine. „Das ist mir zu viel“, sagte Müller. „Falls die Kamera dort kommen sollte, will ich vorher meine Karriere beendet haben. In einer Umkleidekabine hat eine Kamera nichts verloren. Eine Mannschaft lebt auch in der Kabine; was dort passiert, geht keinen anderen etwas an. Das ist in meinen Augen ein No-Go.“

Möglichen Regeländerungen der FIFA, wie zum Beispiel die Abschaffung der Abseitsregel, Zeitstrafen statt Gelbe Karten oder einem Shootout bei Unentschieden nach 90 Minuten, steht er offen gegenüber: „Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber vielleicht ist das ein oder andere positiv für die Fans. Wir sind als Spieler ja auch irgendwie für die Unterhaltung der Leute zuständig. Ich bin keiner, der sich gegen Veränderungen verwehrt. Es gibt immer wieder Ideen, die den Unterhaltungswert des Spiels steigern, ohne das Ganze zu einer kompletten Zirkusnummer werden zu lassen.“

bix/pm