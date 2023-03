Kurioser Post der Bayern-Stars: Thomas Müller lüftet Instagram-Geheimnis

Von: Florian Schimak

Beim FC Bayern kehrte nach dem vergangenen Wochenende etwas Ruhe ein. Thomas Müller lüftete jetzt ein kleines Instagram-Geheimnis.

München – Was ein überzeugender Sieg so alles bewirken kann. War beim FC Bayern bis zum vergangenen Wochenende noch gehörig Feuer unter dem Dach, so herrscht seit Wochenbeginn Friede, Freude, Eierkuchen an der Säbener Straße.

Seit dem 3:0 (3:0)-Erfolg im Topsiel gegen Union Berlin ist die Stimmung in München bestens. Der Rekordmeister grüßt von der Tabellenspitze und auch die Stars zeigten endlich einmal wieder das zuletzt so vermisste „Mia San Mia“.

Name: Thomas Müller Geburtstag: 13. September 1989 (33 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Hängende Spitze Marktwert: 18 Millionen

Thomas Müller nach Teamabend: „Wir tun gut daran, nicht zu viel übereinander zu sprechen“

Inwieweit der Mannschaftsabend, der zwei Tage vor dem Union-Spiel im Forsthaus Wörnbrunn stattfand, dazu beitrug, lässt sich schwer errechnen. Geschadet hat es dem innerbetrieblichen Klima im Team mit Sicherheit nicht. Dies bestätigten die Bayern-Stars bereits direkt im Anschluss an die Partie.

„Wir tun gut daran, nicht zu viel übereinander zu sprechen“, sagte am Sonntag ein gut gelaunter Thomas Müller: „Wir Spieler sollten mehr miteinander sprechen und das haben heute wir getan“. Ob dies das Resultat des Teamabends war, wollte der Kapitän dann aber nicht verraten: „Wir haben gut gegessen, das ist erstmal das Wichtigste. Wir haben unser Überleben gesichert, mit einem hervorragenden Menü“

Thomas Müller (l.) und Jamal Musiala im Austausch. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Thomas Müller und der FC Bayern wieder gut drauf

Wer dieses fürstliche Essen bezahlt hat, könnte nun auch klar sein. „Das haben wir in der vorherigen Trainingswoche ausgespielt“, sagte Müller beim Verlassen der Mixed Zone und verriet damit wohl indirekt, was es mit dem Mannschaftsfoto auf Instagram in der Woche zuvor auf sich hatte. Dort waren Jamal Musiala, Arijon Ibrahimovic, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Yann Sommer zu sehen. Eric Maxim Choupo-Moting wurde anschließend im Post von Goretzka hineingeschnitten.

Offensichtlich handelt es sich bei den Jungs um das Siegerteam. Schrieb der FC Bayern doch selbst „Winning Team“ in die Caption. Ob die sechs Stars am Ende nicht für das Essen im Forsthaus Wörnbrunn zahlen mussten, ist nicht überliefert. Sollte dem aber so gewesen sein, würde es bedeutet, dass Müller zu den Leidtragenden gehört hat – und am Ende fürs Essen mitblechen musste.

Wenn anschließend aber immer solch ein überzeugender Auftritt wie gegen Union abgeliefert wird, dürfte der Ur-Bayern gerne bei den Teamabenden das Essen übernehmen.

Vielleicht findet sich kurz vor dem PSG-Spiel am kommenden Mittwoch nochmal so ein Termin … (smk)