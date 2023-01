Müller lobt Youngster mit Selfie nach Bayern-Spektakel - Fan äußert irren Verdacht für Zwinkern

Thomas Müller polarisiert oft in den sozialen Medien. Einige Fans reagierten auf seinen letzten Beitrag mit kryptischen Kommentaren, dabei handelt es sich offenbar um einen Scherz.

München - Nach dem torreichen 4:4-Remis gegen Red Bull Salzburg sollte die Stimmung beim FC Bayern etwas gedrückt sein. Bereits am Tag nach dem Testspiel meldete sich Thomas Müller zu Wort, anstatt einer Bewertung der Partie und seiner Leistung gab es jedoch nur Lob für einen Youngster und den Spielort. Die Fans in den Kommentaren kümmerte dies jedoch nicht, sie scherzten über einen ganz anderen Aspekt.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 in Weilheim Beim FC Bayern seit: Juli 2000 Vertrag beim FC Bayern bis: Juni 2024 Pflichtspiele für den FC Bayern: 641 (230 Tore, 249 Vorlagen)

Thomas Müller: Bayern-Star schwärmt von Bayern-Campus – „Besonderer Ort“

Zwinkernd grüßte der 33-Jährige am Samstag in die Kamera und wünschte seinen Followern einen guten Morgen. „So wie gestern Abend auf dem FC Bayern Campus zu spielen, ist für mich immer etwas Besonderes“, schrieb der Weilheimer über die Partie in der rund 2500 Zuschauer fassenden Mini-Arena im Münchner Norden.

„Obwohl ich dort nicht aufgewachsen bin, empfinde ich es als einen Ort, an dem für mich und besonders für die jüngeren Generationen der Jugendspieler des FC Bayern alles begann“, fuhr Müller fort. Im Jahr 2000 schloss sich der Oberbayer im Alter von zehn Jahren der Jugendabteilung des Rekordmeisters an und durchlief bis zu seinem Profidebüt im August 2008 alle Nachwuchsteams. Der Campus wurde hingegen erst im August 2017 eröffnet.

Thomas Müller äußerte sich am Samstagmorgen zum Testspiel gegen Salzburg. © Screenshot Instagram (@esmuellert)

Thomas Müller lobt Youngster Ibrahimovic – doch einige Fans scherzen über Barcelona

Über den Spielverlauf verlor Müller kein Wort – und das, obwohl die namhafte Bayern-Elf zwischenzeitlich mit 1:3 hinten lag. Seinem jungen Teamkollegen Arijon Ibrahimovic, der wenige Minuten nach seiner Auswechslung den Treffer zum 2:3 markierte, gratulierte Müller allerdings. „Herzlichen Glückwunsch an Arijon zu seinem ersten Tor gestern Abend – weiter so, Amigo“, meinte Müller in Richtung des 17-Jährigen, der auch von Hasan Salihamidzic für seinen Auftritt gelobt wurde. Der antwortet prompt mit einem „Thank you“-Kommentar.

Viele Fans befassten sich jedoch nicht wirklich mit den Aussagen Müllers, sondern setzten kryptisch wirkende Kommentare ab. „Guten Morgen, Barcelona wird dafür bezahlen“, schrieb etwa ein Nutzer, ein anderer fragte bezüglich des zwinkernden Müllers: „Warum ist dein eines Auge geschlossen? Wird Barcelona dafür bezahlen müssen?“. Doch was steckt hinter den auf den ersten Blick zusammenhanglos wirkenden Kommentaren?

„Barcelona wird dafür bezahlen“: Falsches Müller-Zitat wird zum Internet-Hit

Tatsächlich handelt es sich hier um einen Internet-Witz, genauer gesagt um ein falsches Zitat von Müller, das in den vergangenen Monaten viral gegangen ist. Da Müller angesichts seiner beeindruckenden Statistik gegen den FC Barcelona als Angstgegner der Katalanen gilt, entwickelte sich innerhalb der Online-Community ein Insider, wonach Barcelona stets „für etwas bezahlen“ müsse.

Müllers Statistik ist auch beinahe makellos. Von neun Spielen gewann er achtmal und unterlag der „Blaugrana“ lediglich einmal, dabei erzielte er acht eigene Treffer und legte zwei weitere vor. Besonders die 8:2-Demontage sowie die letzten vier Gruppenspiele der Champions League zwischen den beiden Spitzenteams blieben den Fans in Erinnerung.

FC-Bayern-Star Thomas Müller neckte Barcelona bereits in der Vergangenheit

Auch während der Weltmeisterschaft wurde der Witz oft verwendet, auch an scheinbar absurden Stellen bringen ihn User. Den Disput zwischen Robert Lewandowski und Lionel Messi in Katar kommentierten einige Fans etwa scherzhaft mit dem Fake-Zitat: „Ich finde es schwer zu verstehen, warum Messi Lewys Händedruck ignoriert hat. Ich kann nur sagen, dass Barcelona nächste Saison dafür bezahlen wird.“ Unzählige solcher Sprüche finden sich auf Twitter, Instagram und Co.

Auch wenn Müller die Aussage in Richtung nie getätigt hat, fiel er in der Vergangenheit durch leichte Seitenhiebe in Richtung Barcelona auf. Zuletzt postete er angesichts der Partien gegen seinen Ex-Kollegen Robert Lewandowski ein Video, auf er sich uns seine Teamkameraden lachend auf dem Weg ins Camp Nou filmte. Selbst Julian Nagelsmann bezog Stellung zu Müllers Stichelei und stellte klar, dass es sich hierbei nicht um Häme handelt. (ajr)