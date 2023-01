Thomas Müller platzt bei Massage im Hotel rein – und weckt Jamal Musiala

Während des Trainingslagers des FC Bayern in Katar sorgt der Freizeit-Entertainer Thomas Müller für Belustigung. Diesmal zum Leidwesen von Jamal Musiala.

Doha – Mit drei Meter hohen Zäunen hat sich der FC Bayern bei seinem Winter-Trainingslager in Katar abgeschottet. Sowohl das Mannschaftshotel als auch die Trainingsplätze sind für die Fans und Schaulustigen nicht zu erreichen. Trotz der Isoliertheit der Münchner Profis gelangen einzelne Szenen aus dem Hotel an die Öffentlichkeit, so teilte Thomas Müller am Montagabend deutscher Zeit ein Video aus seinen sozialen Kanälen.

FC Bayern im Trainingslager in Katar: Thomas Müller teilt Einblicke aus dem Hotel

Der Bayern-Profi gab dabei Einblicke in den Alltag der Bayern-Spieler in Doha. Auf seinem Instagram-Kanal teilte der 33-Jährige ein Video aus dem Al Aziziyah Boutique Hotel, in dem die Münchner vom 6. bis 12. Januar residieren. In dem Clip ist zunächst der Weilheimer selbst zu sehen, grinsend blickt er in die Kamera und scheint schon wieder etwas im Schilde zu führen.

„Also, ein kleines Update hier aus dem Trainingslager. Es wird fleißig gearbeitet, heute hatten wir einen freien Nachmittag, um wieder Kräfte zu sammeln. Und jetzt wollte ich mal die Gelegenheit nutzen, auch die Leute hinter dem Team vorzustellen“, meint Müller und filmt auf eine Massagebank, auf der ein Physiotherapeut einen Profi durchknetet.

FC Bayern in Katar: Thomas Müller weckt Jamal Musiala bei Massage

„Eine Legende: Gerhard Hoffmann“, stellt Müller den langjährigen Mitarbeiter des FC Bayern vor, der seit mehr als zwanzig Jahren die muskulären Probleme der FCB-Profis behandelt. „Und wen hat er da in der Hand? Jamal Musiala!“, meint Müller und filmt auf den auf der Liege ausgebreiteten Jungnationalspieler, der während der Massage offenbar eingeschlafen war.

„Und Jamal, wie geht es dir so?“, fragt ihn sein vierzehn Jahre älterer Offensiv-Kollege, Musiala antwortet etwas verschlafen: „Sehr gut“. „Macht das der Gerry ordentlich?“, hakt Müller nach und entlockt dem Teenager ein halbgares: „Prima“, was bei Hoffmann und Müller für Gelächter sorgt.

FC Bayern in Katar: Am Donnerstag reist der Rekordmeister wieder ab

Plötzlich ertönt ein Handy-Wecker, woraufhin sich Müller verabschiedet: „Und jetzt geht auch schon der Wecker, langsam geht es Richtung Abendessen. Also, bis bald, wir bleiben fleißig.“ Musiala, der von seinem Kollegen aus dem Halbschlaf gerissen wurde, meint wenig begeistert: „Super Video“. Die Regenerationsphase des 19-Jährigen dürfte ohnehin überschaubar sein.

Bereits am Donnerstag reist der Bayern-Tross schon wieder aus Katar ab, denn am Freitagabend folgt bereits das erste und einzige Testspiel der Winterpause gegen RB Salzburg. Nur eine Woche später steht das erste Pflichtspiel des Jahres gegen den Schwesternverein aus Leipzig auf dem Plan, dann müssen alle Spieler ausgeschlafen sein. Sofern Müller dies zulässt. (ajr)