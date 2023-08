„Ich greif bald wieder an“: Müller meldet sich mit Kimmich in Unterhaching vom Spielfeldrand

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Thomas Müller und Joshua Kimmich fehlen dem FC Bayern im Testspiel gegen Monaco. Der Ur-Bayer meldet sich vom Spielfeldrand mit einer frohen Kunde.

Unterhaching – Es war ein großes Fußballfest am Montagnachmittag im fast ausverkauften Sportpark Unterhaching. Der FC Bayern siegte im letzten Härtestest gegen Monaco und feierte eine gelungene Supercup-Generalprobe – ohne Thomas Müller und Joshua Kimmich. Die beiden FCB-Anführer fehlten im Aufgebot.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 33 Jahre), Weilheim in Oberbayern Verein: FC Bayern München Erfolge (u. a.): Weltmeister, Champions-League-Sieger, Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger

FC Bayern ohne Müller und Kimmich im letzten Testspiel gegen Monaco

Müller und Kimmich ließen sich es aber nicht nehmen und traten die kurze Reise von der Säbener Straße im Münchner Stadtteil Untergiesing-Harlaching in den Vorort Unterhaching an. Die beiden Stars des FC Bayern München schauten ihren Kollegen von außen zu. Müller meldete sich mit Kimmich kurz vor Anpfiff vom Spielfeldrand und hatte eine frohe Kunde für die Fans.

„So, live aus dem Hachinger Sportpark mit Joshua Kimmich“, ging Radio Müller auf Sendung – in diesem Fall in einem Post auf Instagram. Der 33-Jährige filmte sich selbst und Kimmich, der entschlossen die Zähe fletscht und sich ein Lachen nicht verkneifen kann, neben der Münchner Ersatzbank, direkt dahinter „lauern“ junge FCB-Fans auf Autogramme und Selfies.

Thomas Müller und Joshua Kimmich beim Testspiel des FC Bayern in Unterhaching. © Thomas Müller/Instagram

„Ich greif bald wieder an“: Müller meldet sich mit Kimmich in Unterhaching vom Spielfeldrand

„Ein ungewohntes Bild, die zwei Dauerbrenner nicht im Einsatz. Ja gut, ich greif bald wieder an und jetzt schauen wir uns das Spiel an. Ausverkauftes Haus. Let‘s go, auf geht‘s Bayern, auf geht‘s“, rief Müller in die Kamera und macht den Fans damit Hoffnung auf ein baldiges Comeback.

Der Ur-Bayer musste wegen Hüftproblemen vorzeitig das Trainingslager am Tegernsee verlassen und verpasste auch die Asien-Reise des FC Bayern. An der Säbener Straße trainierte er zuletzt individuell, nun ist seine Rückkehr offenbar abzusehen.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Kimmich beim FC Bayern geschont – Müller vor Comeback

Joshua Kimmich pausierte gegen Monaco aufgrund von Belastungssteuerung, wie der FC Bayern mitteilte. Der Mittelfeldstar, um den es zuletzt das Streitthema „Sechser“ beim FC Bayern gab, absolvierte zuvor alle Testspiele von Beginn an. Stattdessen durfte erstmals in der Vorbereitung Leon Goretzka an der Seite von Konrad Laimer, der die Achse Kimmich/Goretzka gesprengt haben dürfte, ran und trug sogar die Kapitänsbinde.

Wann Müller für den FC Bayern wieder auf den Platz zurückkehren kann, verriet der Weltmeister nicht. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern. Die vermehrte Freizeit aufgrund der jüngsten Verletzung nutzte Müller und veröffentlichte sein nächstes Buch. (ck)