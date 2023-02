Thomas Müller gibt Rat auf Instagram – und macht auf ernstes Thema um Manuel Neuer aufmerksam

Von: Antonio José Riether

Das gute Wetter am Dienstag nahm Thomas Müller zum Anlass, um auf ein ernstes Thema einzugehen. Der Bayern-Star erinnerte sich dabei wohl an seinen Teamkollegen Neuer.

Otterfing – Dass Thomas Müller eine Frohnatur ist, das ist bereits hinlänglich bekannt. Die Sonnenstrahlen, die am Faschingsdienstag auf Oberbayern herab schienen, lieferten einen Kontrast zum ansonsten grauen Februar. Und taten dem Bayern-Star offenbar gut. So teilte der 33-Jährige gleich zwei Fotos, auf denen er mit Sonnenbrille und Pferd posierte. Allerdings erinnerte er gleichzeitig auch an einen ernsten Vorfall innerhalb der FC-Bayern-Familie.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 in Weilheim Pflichtspiele für den FC Bayern: 649 (232 Tore, 251 Assists) Beim FC Bayern seit: Juli 2000 Länderspiele: 121 (44 Tore)

FC Bayern: Thomas Müller gibt auf Instagram einen wichtigen Ratschlag

Das Wochenende war für den FC Bayern äußerst ernüchternd. Nach dem starken 1:0-Sieg in Paris unter der Woche, folgte am Samstag der Frust. Die Münchner unterlagen mit 2:3 bei Borussia Mönchengladbach. Eine besonders bittere Rolle nahm Müller ein. Er musste nach dem frühen Platzverweis seines Teamkollegen Dayot Upamecano aus taktischen Gründen schon nach einer Viertelstunde das Feld verlassen.

Zwar zeigte sich Müller nicht gerade begeistert über seinen ungeplanten Kurzeinsatz. Mit etwas Abstand scheint er jedoch wieder seine gute Laune gefunden zu haben. Und das offenbar aufgrund des Wetters, wie sein Instagram-Post verrät. „Was die Sonne mit uns macht, ist schon faszinierend – gute Laune, Energie, Freude und auch Vitamin D“, schreibt der Offensivspieler. Allerdings sendet er an dieser Stelle eine ernste Bitte an die Fans: „Nur bitte auf die Haut aufpassen!“

Thomas Müller: Sonnen-Beitrag wegen Neuers Hautkrebs? Torhüter wurde dreimal operiert

Grund für den Hinweis des Oberbayern könnte die Hautkrebserkrankung seines langjährigen Mitspielers Manuel Neuer sein, der diese im November vergangenen Jahres erstmals publik machte. Der derzeit verletzte Torhüter gab an, er habe sich aufgrund einer Hautkrebserkrankung drei Operationen im Gesicht unterziehen müssen.

Darum brachte der 36-Jährige gemeinsam mit Tennis-Star Angelique Kerber mit „Newkee“ eine Sonnencreme mit extrem hohem Lichtschutzfaktor auf den Markt. „Lieber einmal mehr nachfragen bei Ärzten oder Vertrauten. Wenn ihr bei jemandem Auffälligkeiten seht, dann sagt es ruhig, sprecht die Leute an, gerade im Mannschaftssport. Wenn jemand einen komischen Fleck hat, dann lieber einmal mehr was sagen, als jemanden nicht anzusprechen. Da sollte man keine Scheu haben“, sagte der Torhüter nach der Bekanntgabe gegenüber Bild am Sonntag.

FC Bayern: Offensivmann Thomas Müller macht auf Gefahren der Sonne aufmerksam

Dass Müller, ohne zu medizinisch zu klingen, auf die Gefahren der Sonne hinweisen möchte, zeigen auch die verwendeten Hashtags. So setzte er die Schlagwörter „#imaugebehalten“, „#aufdiehautaufpassen“, „#bewusstsein“ unter seinen Beitrag, um womöglich mehr Menschen mit seiner Nachricht zu erreichen. Bislang klappt das auch gut, der Beitrag sammelte in 17 Stunden bereits mehr als 160.000 Likes. Gut möglich also, dass Müller sein Ziel erreicht hat und den ein oder anderen Nutzer auf die Schattenseiten des Sonnenscheins aufklären konnte.

Am Wochenende gilt die Konzentration wieder dem Titelkampf. Am Sonntagabend steht das Heimspiel gegen den punktgleichen Verfolger Union Berlin auf dem Programm – ein Dreier ist Pflicht. Um die Sonnenstrahlen brauchen sich die Münchner in den nächsten Tagen auch nicht sorgen, für Sonntag sind winterliche Schneeschauer angekündigt. (ajr)