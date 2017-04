Müller nach Remis sauer: „So kannst du kein Spiel gewinnen“

Leverkusen - Nach dem 0:0-Remis in Leverkusen zeigten sich die Bayern-Stars selbstkritisch.

Die Bayern machten in Leverkusen ein gutes Spiel. Dennoch reichte es nicht zum Sieg. Der Grund: mangelnde Kaltschnäuzigkeit vor dem Bayer-Tor. Da waren sich die Bayern-Stars hinterher einig.

Thomas Müller

„Wir haben drei, vier, fünf klare Chancen. Ich selbst hab‘ auch eine richtig gute Möglichkeit vergeben. Es geht nicht um einzelne Szenen, es geht darum, dass wir ein gutes Spiel machen, aber die Chancenauswertung war fatal. Wenn du kein Tor schießt, kannst du kein Spiel gewinnen. Wir haben nach dem Spiel am Mittwoch okay reagiert, sind aber unzufrieden. Wir haben personell gerade kleine Probleme, aber das hat man uns heute nicht angemerkt. Das darf keine Ausrede sein. Das Spiel und die Einstellung waren gut. So kannst du aber kein Bundesligaspiel gewinnen, darüber sind wir sauer. Ich bin einfach stinkig, dass wir hier kein Tor geschossen haben.“

David Alaba

„Lewy bringt unglaubliche Stärken mit. Das ist kein Geheimnis. Er besitzt Qualitäten, die nicht viele Spieler mitbringen. Klar ist, dass wir heute viele Chancen hatten und die liegen lassen haben. Wir wir die liegen lassen, gewinnen wir eben kein Spiel. Wir müssen unsere Tore machen, dann gehen wir hier als Sieger vom Platz. Wir haben uns viele Chancne rausgespielt, aber die Chancenauswertung war nicht gut. Für Dienstag gegen Real bin ich optimistisch. Wir haben noch ein paar Tage bis dahin. Wir glauben an uns und freuen uns auf das Spiel. Wir wollen alles in die Waagschale werfen um Erfolg zu haben.“

Carlo Ancelotti

„Das war ein gutes Spiel. Wir haben von Beginn an gute Chancen herausgespielt. Wir hatten eine gute Intensität. Klar muss du hier gewinnen, aber manchmal passieren Unentschieden eben. Die Leistung der Mannschaft war gut. Gegen Real wird es schwer. Aber wir müssen unseren besten Fußball spielen und sehen, was passiert. Wir haben eine Chance, und werden unser Bestes geben. Ich bin voller Selbstvertrauen. Lewandowski ist derjenige von den dreien, der die größten Chancen hat. Bei den anderen beiden müssen wir bis morgen abwarten.“

Bernd Leno

„Ich bin natürlich erleichtert. Es war ein langer Kampf, wir haben uns belohnt. Mit einem Mann weniger war es noch schwieriger. gut, dass wir nicht am Ende noch ein Tor kassiert haben, wie gegen Leipzig. Ich glaube, wenn man die Chancen der Bayern sieht, muss man sagen, dass der Punkt heute für uns glücklich war. Man sieht, dass die Mannschaft lebt. Wir haben gefightet, wenn wir noch etwas mehr Kontrolle kriegen, können wir hier auch gewinnen. Aber trotzdem sind die Köpfe noch nicht ganz frei, das hat man gemerkt.“

Tayfun Korkut

"Wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, haben wir das gut gemacht. Wir wussten, dass wir heute wenig Ballbesitz haben würden. Nach der Gelb-Roten Karte ging es nur ums Fighten. Wir haben auch in Unterzahl wenig zugelassen. Das war für den Kopf sehr wichtig für uns."

mae/sid

