Leistungs-Explosion nach Teamabend? Thomas Müller klärt auf: „Das war Sinn und Zweck“

Von: Christoph Klaucke

Thomas Müller führt den FC Bayern beim Sieg gegen Union Berlin zurück an die Tabellenspitze. Der Kapitän erklärt die Bedeutung des geheimen Teamabends.

München – Thomas Müller ist wieder zurück – und wie! Der 33-Jährige lieferte seinen jüngeren Kollegen beim FC Bayern wieder einmal Anschauungsunterricht in Sachen Leidenschaft, Mentalität und Teamgeist.

Der Bayern-Anführer ging trotz zuletzt persönlich unbefriedigender Zeiten beim 3:0 gegen Union Berlin voran und gab zwei Vorlagen, auch wenn es mit einem eigenen Treffer nicht klappen sollte. Ein Grund für die Leistungsexplosion der Bayern, könnte laut Müller auch ein geheimer Teamabend gewesen sein.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 33 Jahre), Weilheim in Oberbayern Verein: FC Bayern Position: Hängende Spitze Vertrag: bis 30.06.2024

FC Bayern: Thomas Müller zählt wieder zu Nagelsmanns Achse

Noch vor dem Union-Spiel wirkte Müller erstmals in seiner Bayern-Laufbahn ersetzbar. Im wichtigen Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-German schmorte der Ur-Bayer auf der Bank.

Beim 2:3 in Mönchengladbach kam es in Folge der Roten Karte von Dayot Upamecano zum Wechsel-Drama um Müller, als Trainer Julian Nagelsmann ausgerechnet den Kapitän nach einer Viertelstunde opferte. Von „Ersatzbank-Müller“ war schon hämisch die Rede.

Kapitän Thomas Müller ging im Schneetreiben von München voran und führte den FC Bayern zum Sieg gegen Union Berlin. © Imago

Thomas Müller: Vom „Ersatzbank-Müller“ zum wichtigen „Teil der Axe“

Doch Müller blieb ruhig, das war schon beim öffentlichen Training an der Säbener Straße nach der Gladbach-Pleite zu spüren. Ohne Groll nahm der 33-Jährige die Reservespieler, darunter auch viele Jung-Profis, an die Hand und lebte Professionalität und Hingabe vor.

Gegen Union wurde Müller dann für seinen Eifer belohnt und stand wieder in der Startelf. „Wir wollen für die nächsten Spiele an einer Achse festhalten, und da ist Thomas ein Teil davon“, erklärte Nagelsmann.

FC Bayern: Thomas Müller kann wieder lachen - Wechsel-Drama vergessen

„Dass mir das keinen Spaß gemacht hat, ist klar. Das hätte aber keinem Spieler Spaß gemacht, dass er da runtermuss. Das war kein Riesen-Thema, der Trainer hat die Entscheidung getroffen“, sagte Müller nach der Partie bei DAZN angesprochen auf seine frühe Auswechslung in Mönchengladbach. „Es geht darum, dass jeder im Sinne der Mannschaft Entscheidungen, die hart sind, schluckt und die Reaktion am nächsten Tag im Training zeigt. Und sich nicht groß aufspielt.“

Gegen Union hatte Müller dann wieder Spaß. „Ich habe ein tolles Spiel gesehen. Vor allem wenn man sieht, wie wir uns freigelaufen haben. Das ist die Aktivität, die wir brauchen, damit wir unser Spiel aufziehen können. Wir hatten gute Kombinationen, waren beweglich und aggressiv im Zweikampf. Es hat mir selber Spaß gemacht, in vielen Aktionen dabei gewesen zu sein“, sagte Müller, der als Vorbereiter für die Treffer von Kingsley Coman und Geburtstagskind Jamal Musiala glänzte.

Thomas Müller bereitete gegen Union Berlin zwei Treffer vor. © IMAGO

Thomas Müller plaudert über geheimen Bayern-Teamabend: „Haben unser Überleben gesichert“

Ob der starke Auftritt der Bayern am Teamabend lag? „Wir haben gut gegessen, das ist erstmal das Wichtigste. Wir haben unser Überleben gesichert, mit einem hervorragenden Menü“, so ein gut aufgelegter Müller mit einem Augenzwinkern in der Mixed Zone der Allianz Arena und meinte mit Überleben eher nicht die Rückkehr an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga, die dem bajuwarischen Selbstverständnis zufolge so wichtig wie die Luft zum Atmen ist. Die Mannschaft und das Trainerteam hatten sich am Freitagabend zum geheimen Teamabend im Forsthaus Wörnbrunn am Waldrand des Münchner Nobel-Vororts Grünwald verabredet.

„Und ansonsten hatten wir eine gute Zeit. Aber klar, das war auch Sinn und Zweck, dass wir vielleicht heute so eine Leistung auf den Platz bringen“, ordnete Müller die Bedeutung des Treffens ein. Dem pflichtete auch Trainer Nagelsmann bei: „Es gab einen Teamabend, bei dem die Mannschaft besprochen hat, was sie wollen. Ich glaube, dass das heute Früchte getragen hat.“

FC Bayern: Thomas Müller verdonnert sich und Davies zum Torschusstraining

In die selbe Kerbe schlug auch Vorstandsboss Oliver Kahn. „Natürlich gehören solche Dinge dazu, dass die Mannschaft auch mal eine Eigeninitiative ergreift. Solche Momente sind wichtig, dass man sich auch mal zusammensetzt und im Mannschaftskreis auch mal die Meinung sagt. Dinge auch ausräumen kann“, sagte der frühere Bayern-Kapitän. „Das sind kleine, aber wichtige Momente, die zum Schluss ein Mosaikstein für Erfolg sein können.“

Für Müller hatte der Titan ein Sonderlob parat: „Er ist mit seiner Riesen-Erfahrung natürlich ein wichtiger Faktor. Auch heute wieder in vielen Momenten, wo er lautstark führt. Das fand ich heute gut.“

Thomas Müller lädt Alphonso Davies zum Nachsitzen im Tore schießen ein

Vollends zufrieden war Müller trotzdem nicht ganz. Der WM-Torschützenkönig von 2010 ließ reihenweise Großchancen liegen, in der Anfangsphase verstolperte der gelernte Stürmer ein sicheres Tor. „Ich war aktiv. Aber ich war auch in der Bringschuld. Wer nach drei Minuten so ein Ding liegen lässt. Da darfst du den Sand nicht in den Kopf stecken und musst weitermachen“, nahm sich der Oberbayer selbst auf den Arm.

Seinen Teamkollegen Alphonso Davies, der kurz vor Schluss ebenfalls einen Hochkaräter vergab, lud Müller kurzerhand zum Torschusstraining ein. „Da muss ich mit Phonzie Davies nachsitzen, was Torabschlüsse betrifft.“ (ck)