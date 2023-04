„Harry Potter, Steve Urkel, Goalscoring Machine“: Müller nimmt Gnabry aufs Korn

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern geht positiv gestimmt ins Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City. Thomas Müller erlaubt sich einen Scherz mit Serge Gnabry.

München – Gute Laune beim FC Bayern München vor dem Viertelfinale gegen Manchester City: Die Bayern-Stars scheinen vor dem wichtigen Hinspiel in der Champions League keineswegs nervös zu sein. Thomas Müller sorgt wie gewohnt für ausgelassene Stimmung im Team und erlaubt sich einen Spaß mit Serge Gnabry – auch Joao Cancelo mischt munter mit.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 33 Jahre), Weilheim in Oberbayern Verein: FC Bayern Position: Hängende Spitze Vertrag: bis 30.06.2024

FC Bayern mit guter Laune vor Champions-League-Kracher gegen Manchester City

Am Dienstagabend um 21 Uhr hat das Warten ein Ende, wenn der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Manchester City zu Gast ist. Auf solche Abende fiebern die FCB-Stars eine ganze Saison hin.

Auf dem Hinflug am Montagnachmittag war die Stimmung trotz der anspruchsvollen Aufgabe vor der Brust aber noch gelöst. Die Mannschaft war gerade auf dem Weg zum Boarding, als sich Thomas Müller einen Scherz auf Kosten von Serge Gnabry erlaubte.

Thomas Müller nimmt Serge Gnabry aufs Korn. © Thomas Müller/Instagram

FC Bayern auf dem Weg nach Manchester: Müller und Cancelo veräppeln Gnabry

„On our way to Manchester, we have a local guy and Joao“, sagt Müller in seinem Selfie-Video auf Instagram und filmt seine Mitspieler Serge Gnabry und Joao Cancelo. Zu Deutsch: „Auf dem Weg nach Manchester, wir haben einen Einheimischen und Joao.“

„Harry Potter“, schaltet sich Cancelo plötzlich in Müllers kleine Rede ein und streicht Gnabry, der mit einer dicken Hornbrille in die Kamera lächelt, liebevoll an der Krawatte. Diesen Hinweis greift Müller direkt auf.

„Harry Potter, Steve Urkel, Goalscoring Machine“: Müller nimmt Gnabry aufs Korn

„A mixture of Harry Potter, Steve Urkel and a scoring machine. Thank you“, scherzt der Ur-Bayer. Was auf Deutsch übersetzt soviel heißt wie: „Eine Mischung aus Harry Potter, Steve Urkel und einer Tormaschine. Danke.“

Gnabry erinnert mit seiner Brille tatsächlich ein wenig an die Romanfigur Harry Potter, auch eine Ähnlichkeit mit Steve Urkel aus der US-Sitcom „Alle unter einem Dach“ ist nicht zu verkennen. Im Gegensatz zu seinen beiden Kollegen trägt Gnabry zudem eine schwarze Krawatte, weshalb Müller in seinem Post die Frage „1vs2 the serious one or the real one?“ stellt, zu Deutsch: „1 gegen 2 der Ernste oder der Echte?“

Thomas Müller sagt Gnabry-Tor gegen Manchester City voraus

Der Titel „Tormaschine“ trifft auf Gnabry in diesem Jahr allerdings nicht wirklich zu, erst zwei Pflichtspieltore stehen für den FC Bayern zu Buche. In der Bundesliga wartet der Offensivspieler seit zwei Monaten auf einen Treffer, in der Champions League traf er im Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG kurz vor Schluss zum 2:0.

Trotzdem glaubt Müller an ein Gnabry-Tor gegen Manchester City, wie sein Hashtag „sergewillscoretomorrow“ bei Instagram beweist: „Serge wird morgen treffen“. Dazu müsste Gnabry aber bestenfalls in der Bayern-Aufstellung gegen Manchester City stehen. (ck)