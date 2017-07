Müllers Start mit Treffer: Das ist sein Ziel für die neue Saison

Thomas Müller ist bereit für die neue Saison. Das Münchner Eigengewächs startet mit einem Testspieltreffer in die Vorbereitung und albert anschließend wie zu besten Zeiten.

München - Mit der Leichtigkeit ist es ja immer so eine Sache. Nach einer für seine Verhältnisse mauen Saison (nur fünf Ligatore) befindet sich Thomas Müller nun schon seit längerem im Fokus. Und als ob das nicht schon wäre, hat nun auch Karl-Heinz Rummenigge den Druck auf den 27-Jährigen erhöht. Der Vorstandsboss der Münchner rät dem Weltmeister zu „einer stärkeren Saison“.

Müller selbst lässt sich davon jedoch nicht irritieren. Im Gegenteil. Direkt beim ersten Spiel der Saison beim BCF Wolfratshausen (4:1) sorgte Müller für den Assist zu Wintzheimers 1:0 und netzte kurz vor der Pause selbst zum 2:0 ein. Gleich mal losgemüllert!

Müller will „gut spielen und Spaß haben“

Von großen Kampfansagen wollte der Weltmeister nach dem Testkick dann aber doch absehen. „Nichts Spezielles“, lautete Müllers Antwort auf die Frage, was er sich denn nach der vergangenen Saison nun vorgenommen habe. „Das, was man sich immer vornimmt. Man versucht, ans Maximum heranzukommen. Gut spielen, Spaß haben und am Ende hoffentlich erfolgreich sein.“

Müller ist gut drauf, zumindest ist er darum bemüht, diesen Eindruck zu vermitteln. Der ein oder andere Witz vor der Kamera darf nicht fehlen, so wie der lockere Spruch, als man ihn auf seinen langen Urlaub ansprach. Müller dazu: „Man tut ja automatisch auch was Sportliches, das macht ja auch Spaß. Aber fünf Wochen sind schnell vorbei. Es ist ja nicht so, dass man sich fünf Wochen auf eine einsame Insel legt und den ganzen Tag nicht weiß, was man tun soll. Es muss ja auch der Rasen gemäht werden zuhause und so weiter und so fort.“

Bilder: Gut gelaunte Bayern siegen in Wolfratshausen Zur Fotostrecke

WM in Russland und Führungsrolle beim FC Bayern

Spaß hin oder her, Müller weiß, dass eine wegweisende Saison ansteht. Nicht nur, dass am Ende des Jahres die WM in Russland stattfindet, für die einige Youngster beim Confed Cup ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht haben, auch beim FCB wird sich nun zeigen, ob er nach den Abgängen von Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm in die Führungsrolle hineinwachsen kann, die er als Identifikationsfigur des Vereins anstrebt.

Um diese Rolle ausfüllen zu können, muss Müller in den Augen von Matthias Sammer Stammspieler sein. Müller stimmt dem Ex-Sportvorstand zu: „Um wirklich führen zu können, muss man auch gut performen. Du kannst ja nicht irgendwas erzählen und dann stimmt die Leistung nicht. Da spielt vieles eine Rolle.“ Tore zum Beispiel.

José Carlos Menzel López

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!