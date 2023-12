Thomas Müller und der FC Bayern: Die Tendenz ist klar

Von: Florian Schimak

Der Vertrag von Thomas Müller beim FC Bayern wurde noch immer nicht verlängert. Doch es scheint klar zu sein, in welche Richtung es gehen wird.

München – Der FC Bayern ohne Thomas Müller? Und Thomas Müller nicht beim FC Bayern?

Beides irgendwie undenkbar – und doch möglich. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft kommenden Sommer aus. Gespräche über eine Verlängerung haben bislang noch nicht stattgefunden.

Thomas Müller und seine Zukunft beim FC Bayern: „Schauen wir mal, was passiert“

Anders hingegen bei Manuel Neuer, dessen Kontrakt ebenfalls 2024 ausgelaufen wäre. Gemeinsam mit Vertreter und Kumpel Sven Ulreich haben die Torhüter ihr Arbeitspapier zuletzt um ein Jahr verlängert. Und Müller?

„Schauen wir mal, was passiert“, sagte der Ur-Bayern kürzlich auf die Frage nach seiner Zukunft. Will der Routinier überhaupt in bei den Bayern bleiben? „Mir geht es darum: Wenn ich meinen Einsatz kriege, dass ich alles reinhaue, was drin ist – und in den Trainingseinheiten performe. So, dass ich mit mir selber zufrieden bin.“

Müller selbst hat den Anspruch an sich, auf allerhöchstem Niveau zu spielen und zu trainieren. Daher wäre ein Wechsel innerhalb der Bundesliga eigentlich nicht möglich. Die Premier League, wo Manchester United immer mal wieder Interesse angemeldet haben soll, wäre auch keine adäquate Adresse. Höchstens vielleicht Italien mit den Mailänder Vereinen oder Juventus. Aber letztlich dürfte der FC Bayern Müllers einzig realistische Option sein.

Bosse loben Müller in höchsten Tönen: „Eine Legende, er gehört zum FC Bayern“

Und die Bayern? „Als Spieler ist er eine Legende, er gehört zum FC Bayern“, sagte Sportdirektor Christoph Freund zuletzt: „Aber es muss für alle Seiten passen.“ In den kommenden Wochen, womöglich noch vor Weihnachten, sollen die ersten Gespräche stattfinden.

Heißt: Die Bayern wollen Müller unbedingt halten, weil sie wissen, wie wichtig er für den gesamten Verein ist. Gleichzeitig muss Müller annehmen, dass er sportlich nicht mehr die allererste Geige spielen wird. „Wir haben sehr viele gute Offensivspieler, die sehr viele gute Dinge machen – auf dem Spielfeld und dem Trainingsplatz“, weiß Müller um seine Rolle.

Thomas Müller und der FC Bayern: Die Tendenz ist klar

„Wir sind ja nicht auf dem Ponyhof. Wir sind hier nicht im Streichelzoo. Wir sind beim FC Bayern“, so der gebürtige Weilheimer weiter: „Da geht es darum, dass wir Spiele gewinnen. Da hat sich jeder unterzuordnen und gierig zu bleiben.“ So scheint die Tendenz klar: Müller dürfte noch einmal bis 2025 verlängern.

Zumal dann das Endspiel der Champions League in München stattfinden wird. 13 Jahre nach dem Drama beim Finale dahoam. „Das ist schon ein kleiner Lockvogel, keine Frage!“, versichert Müller.

Thomas Müller und ein Vertrag bis 2025 beim FC Bayern? Es sieht danach aus

Auch für seine Teamkollegen ist es schwer vorstellbar, dass Müller nicht an der Säbener Straße bleibt. „Thomas gehört zu Bayern München, wir kennen und schätzen seine Klasse“, sagte Neuer unter der Woche: „Und ich gehe davon aus, wenn der Thomas mit Bayern spricht und Bayern mit Thomas, dass es dann auch klappt.“ (smk)