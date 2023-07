Thomas Müller wendet sich nach Asien-Tour-Absage an Bayern-Fans

Von: Stefan Schmid, Florian Schimak

Der FC Bayern fliegt ohne den angeschlagenen Thomas Müller nach Asien. Der sendet nun selbst eine Botschaft und spricht über seine Rückkehr.

Update vom 21. Juli, 19.15 Uhr: Kurz nach dem Bekanntwerden von Thomas Müllers Hüftproblemen und der damit einhergehenden Absage an die Asien-Tour des FC Bayern hat sich der Stürmer nun selbst zu Wort gemeldet. Über seinen Instagram-Kanal spricht der Weltmeister von 2014 über seinen Fitnesszustand und verspricht den Fans, daran zu arbeiten, schnellstmöglich wieder auf den Platz zurückzukehren.

Thomas Müller Geburtsdatum: 13. September 1989 (33 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Hängende Spitze Marktwert: 12 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Für Müller ist „jetzt noch viel zu viel zu tun“ auf dem Weg zurück in den Bayern-Kader

Im am Freitagabend, 21. Juli, veröffentlichten Video sagt Müller, dass „einfach jetzt noch viel zu viel zu tun“ sei, „um da schmerzfrei zu werden und den Trainingsrückstand aufzuholen“. Während die fitten Spieler des Bayern-Kaders, inklusive Neuzugang Minjae Kim, vom 24. Juli bis zum 3. August die Asien-Tour absolvieren und in Singapur sowie Tokio auf Manchester City, Kawasaki Frontale und den FC Liverpool treffen, wird Müller ein Aufbautraining in München absolvieren.

An der Säbener Straße werde er „fleißig arbeiten in den nächsten zwei Wochen und dann hoffentlich so schnell wie möglich zurückkehren“, so der Offensivspieler. Er sei „guter Dinge, dass das jetzt die richtige Strategie ist und den Jungs und allen Bayern-Fans wünsche“ er „natürlich bei den Spielen alles Gute“.

Thomas Müller verpasst die Asien-Reise des FC Bayern

Erstmeldung vom 21. Juli, 16.20 Uhr: München - Bittere News für den FC Bayern! Thomas Müller wird am kommenden Montag nicht mit dem FC Bayern auf Asien-Tour gehen. Das bestätigte Jan-Christian Dreesen am Rande der Vorstellung von Neuzugang Minjae Kim. „Thomas hat gewisse Hüftprobleme. Und wir haben gemeinsam mit den Ärzten entschieden, dass es aus sportlicher Sicht besser ist, wenn Thomas zu Hause bleibt und nicht mit nach Asien reist“, erklärte Dreesen den Verzicht auf den Vize-Kapitän des Rekordmeisters.

„Aufgrund seiner Position und seines Standings auch in Asien hätte er uns gutgetan aus kommerzieller Sicht“, sagte der Bayern-CEO, aber: „Wir wollen einen gesunden Thomas, der Sport steht im Vordergrund.“ Kapitän Neuer fehlt, um sich voll auf die Arbeit an seinem Comeback konzentrieren zu können.

Thomas Müller „hat gewisse Hüftprobleme“ – Rückkehr von Bayern-Star noch ungewiss

Müller war bereits beim ersten Trainingslager vom Tegernsee am Sonntag abgereist. Der 33-Jährige hatte mit Hüftproblemen zu kämpfen. In München hatte der Routinier zuletzt individuell trainiert. Offenbar war dabei keine Besserung aufgetreten, weshalb Müller nun nicht an der Asien-Reise teilnehmen wird.

Ob Müller nach Bayern-Rückkehr aus Asien Anfang August wieder zur Verfügung stehen wird, ist bislang noch nicht absehbar. Die Münchner starten am 12. August mit dem Supercup in die neue Saison. Am 17. August findet das Eröffnungsspiel der neuen Spielzeit am Freitagabend beim SV Werder Bremen statt. (smk/sch)