Thomas Müller beim FC Bayern unersetzlich? Neuer-Aussagen lassen nur einen Schluss zu

Von: Florian Schimak

Trotz verminderter Spielzeit bleibt Thomas Müller eine Schlüsselfigur beim FC Bayern. Manuel Neuer unterstreicht seine Bedeutung für das Team.

München/Manchester – Erneut fand er sich auf der Ersatzbank wieder …

Dieses Mal allerdings war es wenig überraschend, dass Thomas Müller den Start des Spiels nicht auf dem Rasen erlebte. Jamal Musiala war nach seiner Verletzung gegen Manchester United (1:0) wieder in der Anfangsformation (tz-Note 3). Er gilt als die Zukunft des FC Bayern.

Thomas Müller Geburtsdatum: 13. September 1989 (34 Jahre) Verein: FC Bayern (Vertrag bis 2024) Position: Hängende Spitze Marktwert: 12 Millionen Euro

Wie wichtig Thomas Müller ist, wurde gegen Frankfurt deutlich

Die Situation gegen Eintracht war anders. Überraschenderweise bekam Eric Maxim Choupo-Moting den Vorzug vor Müller, der erst beim Stand von 1:5 eingewechselt wurde. Trotz des Debakels stellte sich der erfahrene Spieler den wartenden Journalisten – einer von wenigen Stars, die dies taten.

Müller hat seinen festen Platz beim FC Bayern. Allerdings ist er unter Thomas Tuchel nicht mehr in der Startelf. Stattdessen ist er der Leitwolf, der Führungsspieler und eine Art Team-Pressesprecher. Daher äußerte sich Christoph Freund am Dienstagabend mit „einer speziellen Situation“ zu den Vertragsverhandlungen mit dem 34-Jährigen.

Manuel Neuer sprach sich klar dafür aus, dass Thomas Müller beim FC Bayern bleiben soll – und setzt so die Bosse unter Druck. © Imago-Images

FC Bayern und Thomas Müller: Verhandlungen sind gestartet

„Thomas verhält sich in der Kabine extrem professionell“, führte der Sportdirektor des FC Bayern bei Amazon Prime Video weiter aus: „Es gibt niemanden, der in den letzten Jahren so für den FC Bayern steht. Daher wissen wir, was wir an ihm haben“. Wie Freund bestätigte, befinden sich die Parteien in Gesprächen. Bis Weihnachten will man wohl eine Lösung finden.

Manuel Neuer machte nach dem Spiel im Old Trafford deutlich, dass er hofft, dass diese Gespräche erfolgreich verlaufen und Müllers Vertrag bei den Bayern um ein weiteres Jahr verlängert wird. „Er ist ein klares Vorbild und wichtig für Spiele wie gegen Frankfurt“, sagte der Kapitän: „Wir dürfen die Basics nicht verlieren. Dafür sind Spieler wie ich und Thomas verantwortlich, dass wir das kommunizieren.“

Unersetzlich trotz Bankplatz: Neuer kämpft für Müllers Verbleib beim FC Bayern

Das bedeutet im Klartext: Müller und Neuer sind als Führungsspieler für die Bayern derzeit unersetzlich. Es ist nicht dabei auch entscheidend, dass beide immer auf dem Feld stehen. „Der Thomas ist sich auch nicht zu schade, wenn er mal nicht spielt“, erklärte Neuer, bevor er hinzufügte: „Auf dem Platz haben wir ihn eh am liebsten“.

Nach dem Debakel gegen Eintracht dürfte den Bayern-Verantwortlichen klar geworden sein, dass die Führungsspieler-Lücke hinter Neuer und Müller noch zu groß ist. Harry Kane, ein Spieler, der aufgrund seiner Persönlichkeit natürlich in diese Rolle hineinwächst, ist jedoch erst seit einem halben Jahr im Verein.

Zukunft von Thomas Müller: Entscheiden Kimmich und Goretzka darüber?

Joshua Kimmich und Leon Goretzka, die vor einigen Jahren als „Leader der Zukunft“ bezeichnet wurden, suchen derzeit noch ihren Platz. Sowohl unter Tuchel als auch im Verein. Beiden wird die Rolle von Neuer und Müller irgendwann zugetraut.

Aber das „irgendwann“ scheint noch nicht „jetzt“ oder „bald“ zu sein. Und solange das der Fall ist, benötigt der FC Bayern einen Thomas Müller. Das machte Manuel Neuer am Dienstagabend unmissverständlich klar. (smk)

