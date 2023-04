Hamann geht mit „Konfus“-Ansage auf Bayern-Trainer Tuchel los

Von: Tim Althoff

Thomas Tuchel schien nach der Bayern-Pleite gegen Mainz ratlos zu sein. Didi Hamann wurde in seiner Expertenrolle deutlich und zählte den Coach an.

München ‒ Sieben Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Der Start beim FC Bayern von Thomas Tuchel kann als Katastrophe betitelt werden, immerhin wurden in der kurzen Zeit zwei Titel und die Tabellenführung in der Bundesliga verspielt. Außerdem schmerzhaft: Julian Nagelsmann wurde nach seiner dritten Pflichtspielniederlage der Spielzeit entlassen, konnte dafür aber 27 seiner insgesamt 37 Pflichtspiele gewinnen. Tuchel hat also 30 Spiele weniger für die gleiche Anzahl an Niederlagen gebraucht.

Saison 2022/2023 Siege: Unentschieden: Niederlagen Julian Nagelsmann: 27 7 3 Thomas Tuchel: 2 2 3

Didi Hamann deutlich: FC Bayern in Mainz „von allen guten Geistern verlassen“

Zahlen, die vor allem Didi Hamann den Kopf schütteln lassen. Der Sky-Experte, der zuletzt immer wieder gegen den Rekordmeister ausholte, wurde in der Talkrunde Sky90 deutlich: „Ich habe selten einen Trainerwechsel erlebt, wo es kurzfristig schlechter wird. Genau das ist bei den Bayern passiert“. Der FCB hätte in Mainz „wie von allen guten Geistern verlassen“ gespielt, auch der Begriff „Hühnerhaufen“ ist gefallen.

Für den ehemaligen Bayern-Profi muss auch Tuchel, trotz der schlechten Form der Mannschaft, zur Verantwortung gezogen werden. „Die Führung mag konfus sein, aber der Trainer macht in seinen bisherigen vier Wochen auch einen sehr konfusen Eindruck“, so Hamann. Es sei klar, dass Tuchel „angeschossen“ sein wird, sollte die Meisterschaft tatsächlich nicht mehr gerettet werden können.

Didi Hamann (r.) nimmt Bayerns neuen Coach Thomas Tuchel nicht aus der Verantwortung.

Wilde Bayern-Gerüchte um Hoeneß-Duo und Oliver Kahn

Hamann kann außerdem nicht nachvollziehen, warum mit Kingsley Coman und Leroy Sané die einzigen Spieler, „die in Form sind“, nicht spielen und gegen Mainz auf der Bank sitzen mussten. „Die Mannschaft zerfällt im Moment in ihre Einzelteile“, legt der 49-Jährige nach.

Dass es in naher Zukunft ernste Konsequenzen für Tuchel geben könnte, ist trotz der Hamann-Kritik vorerst unwahrscheinlich. Stattdessen gibt es Gerüchte um die Zukunft von Oliver Kahn, der kurz vor dem Aus stehen könnte. So wird spekuliert, dass der Sohn von Uli Hoeneß, Florian Hoeneß, das Ruder übernehmen könnte. Für Hamann war es zuletzt allerdings auch eine Möglichkeit, dass Uli selbst nochmal vom Rücktritt zurücktritt und den Klub interimsweise führt. (ta)